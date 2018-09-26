 Допуск кандидатов к конкурсу в Верховный Суд и ВАКС: Высшая квалифкомиссия назначила заседание на 5 октября. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, 5 октября 2018 г. в 10:00 Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г. Киев, ул. Механизаторов, 9) рассмотрит вопрос об установлении соответствия претендентов требованиям к кандидату на должность судьи Верховного Суда и допуск их к квалификационному оценивания в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018 г., согласно следующему перечню:

Артеменко Игорь Анатольевич

Банасько Александр Александрович

Васьковский Олег Викторович

Гридина Наталья Викторовна

Гусарова Вера Владимировна

Доманская Марина Леонидовна

Еремейчук Сергей Владимирович

Затолочный Виталий Семенович

Крук Богдан Михайлович

Кудрявцев Игорь Владимирович

Луганский Юрий Николаевич

Ляшенко Олег Валерьевич

Малаховская Ирина Борисовна

Мостовая Галина Ивановна

Никифорчук Николай Иванович

Петров Роман Иванович

Полищук Владимир Юзефович

Потапенко Виктория Викторовна

Прачук Елена Васильевна

Рабчинская Людмила Сергеевна

Сагайдак Валерий Викторович

Соломко Ирина Ивановна

Сушик Наталья Вячеславовна

Ткаченко Юрий Владимирович

Федорчук Андрей Богданович

Фицак Тарас Дмитриевич

Чумак Сергей Юрьевич

Шальева Виктория Анатольевна

Шаповал Николай Михайлович

Широкоряд Роман Владимирович

Юхименко Александр Васильевич

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Также, 5 октября 2018 в 11:00 Комиссия рассмотрит вопрос об установлении соответствия претендентов требованиям к кандидату на должность судьи Высшего антикоррупционного суда и допуск их к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018 г., согласно следующему перечню:

Биркович Александр Иванович

Бородовський Станислав Александрович

Васянович Владимир Михайлович

Гончарук Василий Николаевич

Гончарук Николай Николаевич

Дмитренко Дмитрий Федорович

Дубас Виталий Михайлович

Жигилий Сергей Павлович

Ковальчук Виталий Владимирович

Козий Роман Богданович

Кравченко Александр Сергеевич

Крук Евгений Васильевич

Крутой Юрий Петрович

Микулин Андрей Викторович

Мовчан Наталья Владимировна

Незнамова Ирина Николаевна - Кузнецовский городской суд Ривненской области

Оксюта Тарас Григорьевич

Погосян Маргарита Арсеньевна

Стародубов Сергей Николаевич

Степашко Александр Иванович

Федоров Дмитрий Анатольевич

Федоров Олег Владимирович

Шевчук Алексей Анатольевич

Яровая Леся Сергеевна