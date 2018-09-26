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 Кабмин предлагает заложить в госбюджет финансирование медицинских обследований и анализов по направлению семейного врача

Правительство предлагает заложить в госбюджет на 2019 год средства на финансирование прохождения пациентами обследований и сдачи медицинских анализов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров в среду, 26 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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По его словам, пациент сможет получить эти медицинские услуги бесплатно лишь в том случае, если на них направил семейный врач.

"Люди нередко говорят о том, что они приходят в больницу, а им говорят: иди на УЗИ - заплати деньги, иди сделай анализы - заплати деньги. Мы заложили средства в государственном бюджете на следующий год, и если парламент примет это решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование должен направить семейный врач", - сказал руководитель правительства.

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Также нововведения будут касаться и экстренной медицины.

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"Мы закладываем миллиард гривен и совместно с местными бюджетами... закладываем возможность софинансирования реформы экстренной медицины - новый транспорт, новые знания персонала и новая зарплата", - подчеркнул Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3088130
 
   
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Диву даешься какой херней занимается Кабмин. На какие обследования и анализы? На копеечные для очковтирательства? Хоть бы не смешили, уроды.Где страховая медицина, которая во всем мире работает и обеспечивает людям доступную медицину? Где?!!! Вы видели цены на нормальное эффективное обледование с тремя нолями? Вы для всех такие финансы выделите?Для миллионов украинцев? Смех и грех.
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Ага, вместо того, чтобы заплатить 200 гривен за анализ крови-мочи в кассу больницы - заплати 100 гривен семейному врачу, чтобы он выписал тебе направление))))
Я же говорила, даже при всех реформах медицины оставляют лазейки для подкармливания врачей на местах. Отчасти даже хорошо - раньше семейники, как и большинство врачей первичного звена (участковые терапевты, педиатры, врачи скорой) почти ничего не имели с пациентов, теперь смогут заработать))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предлагает заложить в госбюджет финансирование медицинских обследований и анализов по направлению семейного врача
 
 
 
 
 
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