 Кабмин предлагает заложить в госбюджет финансирование медицинских обследований и анализов по направлению семейного врача

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров в среду, 26 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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По его словам, пациент сможет получить эти медицинские услуги бесплатно лишь в том случае, если на них направил семейный врач.

"Люди нередко говорят о том, что они приходят в больницу, а им говорят: иди на УЗИ - заплати деньги, иди сделай анализы - заплати деньги. Мы заложили средства в государственном бюджете на следующий год, и если парламент примет это решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование должен направить семейный врач", - сказал руководитель правительства.

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Также нововведения будут касаться и экстренной медицины.

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"Мы закладываем миллиард гривен и совместно с местными бюджетами... закладываем возможность софинансирования реформы экстренной медицины - новый транспорт, новые знания персонала и новая зарплата", - подчеркнул Гройсман.