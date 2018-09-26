 Экс-таможенник Аминев, задержанный за хищение 37 арестованных контейнеров с товаром на 140 млн, вышел на свободу под залог в 1,7 млн

Об этом сообщил в в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, передает Цензор.НЕТ.

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"В определенной степени демотивирует только одно: человек, который организовал похищение (контейнеров. – Ред.), Денис Аминев, в минувшую пятницу (21 сентября. – Ред.) вышел на свободу", - сказал он.

Как отметил Власов, Аминева отпустили под залог 1,7 млн грн.

"Его отпустили под залог в сто раз меньше, чем сумма украденного товара – 1,7 млн грн. Товара в украденных контейнерах было на 140 млн грн", - уточнил и.о. главы ГФС.

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Как сообщалось, 8 августа экс-глава ГФС Мирослав Продан сообщил о задержании бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева, подозреваемого в причастности к краже арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом. Шевченковский райсуд Киева вынес решение об аресте с правом внесения залога в 30 млн грн экс-сотрудника Одесской таможни Аминева. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.