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 Экономика, Происшествия
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Все про:контрабанда (1581) Одесса (5145) таможня (1327) Аминев Денис (4) Власов Александр (2)

 Экс-таможенник Аминев, задержанный за хищение 37 арестованных контейнеров с товаром на 140 млн, вышел на свободу под залог в 1,7 млн

Подозреваемый в причастности к краже 37 контейнеров экс-сотрудник Одесской таможни Денис Аминев вышел из СИЗО.

Об этом сообщил в в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, передает Цензор.НЕТ.

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"В определенной степени демотивирует только одно: человек, который организовал похищение (контейнеров. – Ред.), Денис Аминев, в минувшую пятницу (21 сентября. – Ред.) вышел на свободу", - сказал он.

Как отметил Власов, Аминева отпустили под залог 1,7 млн грн.

"Его отпустили под залог в сто раз меньше, чем сумма украденного товара – 1,7 млн грн. Товара в украденных контейнерах было на 140 млн грн", - уточнил и.о. главы ГФС.

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Как сообщалось, 8 августа экс-глава ГФС Мирослав Продан сообщил о задержании бывшего сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева, подозреваемого в причастности к краже арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом. Шевченковский райсуд Киева вынес решение об аресте с правом внесения залога в 30 млн грн экс-сотрудника Одесской таможни Аминева. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3088126
 
 
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 Топ комментарии
 
Красавец. И того навара 138 миллионов. Да здравствуют Петины рехвормированные суды.
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Запомните, когда воруете главное воровать побольше, чтобы и судьям и прокурворам доля была.
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судді у нас думають що вони мают голубу кров, ні, ви м'ясо і кістки і червону кров, немає нічого вічного...
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Судьи делают ровно то что им сказали делать, ну или в крайнем случае-то что им позволено делать. Если б хоть1 такого вот судьб на следующий день посадили самого-то больше такого не было б. А так: гуляет барин-гуляет свита.
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справа в тому, що судить суддів ніхто не буде, а от суди лінча плодитимуться частіше...
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Как всегда, накажут невиновных, было уже и не раз...
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Ну вы совсем примитивно смотрите на вещи, прям казарма и все делается по команде. Все сложнее, подобное тянется к подобному, ворон ворону, и далее по тексту. В Китае таких расстреливают и что? Их меньше не становится, только больше. Требуется изменение сознания, причем коллективного, сознания нации, а у нас каждый сам за себя, и каждый самый умный, имеет простые решения на любые вопросы. И все надеются, вот выберем главным такого же умного как типа я, и все завтра наладится. Нет, пока не будет единства, ничего не будет.
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Чтото по команде, на чтото им дана воля. Нужно же людям отрабатывать уплоченое за мантию. Та и регулярных "членских взносов" им не отменяли.
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Сталину для "изменения сознания" понадобилось пару лет. Другое дело что "менять сознание нации" воруя самому на каждом шагу практически невозможно, ибо эти изменения могут очень быстро сыграть злую шутку с самим реформатором, посему, как уже писал: " гуляет барин-гуляет свита" тем более холопы с радостью всё оплачивают, почему б и нет.
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Красавец. И того навара 138 миллионов. Да здравствуют Петины рехвормированные суды.
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Люди гнилые, нужно с Марса новых завести.
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Запомните, когда воруете главное воровать побольше, чтобы и судьям и прокурворам доля была.
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А если будете заносить лично Пете в АП, то можете быть даже агентом Кремля, ну как известный попутчик Революции гражданин (РФ) Труханов например. Главное - чтоб хорошим парнем были.
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Нееее!!! Труханов не агент кремля. По крайней мере от официальны властей ни разу такого не слышал. Агент кремля ето Саакашвили, Парасюк, Семенченко и другие которые блокировали торговлю с Рашкой. Потому что по новому соевому законодательству если ты не торгуешь с Рашкой и не сотрудничаешь с ФСБ выдавая добровольцев воюющих за Украину- ты агент кремля.
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Так Саакашвили, Парасюк, Семенченко на Банковую не заносят же. Так что все логично.
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Насиров вышел всего заплатив 5% от украденных 2 миллиардов. А вы рабы стройте будки дальше и платите бешенные налоги, надеясь что Украина-цэ Европа.
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Ну, эти слова приписывают мэру Бучи Федоруку: "Брать нужно сразу и много, чтобы было чем откупатся."
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Ну так воровство в особо крупных масштабах в Украине сверхприбыльно - это общеизвестная прописная истина. А вы еще работаете?
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С чем всех и поздравляю. Воруют десятками, сотнями лямов, а потом так откупился мелочью. Вот и Кобелеву штраф суд выписал....1700 гривен.
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В многих странах легализовали проституцию, марихуану, огнестрельное оружие. Тоесть все атрибуты свободного человека. А есть еще в мире страна где легализовали Коррупцию как в Украине?
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Акуеть у вас "атрибуты свободного человека".
А без курения травки и без пользования услугами проституток свободным человеком никак невозможно стать?
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Почему вы рассматриваете это только со своей точки зрения? Право на профессию для женщин вы не считаете свободой?
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Считаю, поэтому я оч положительно и отношусь к проституткам, без них жизнь неполноценна
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ГПУ во главе с ублюдком коррупционером Луценко вообще превратили в Супермаркет по продаже уголовных дел.
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Понятно, что, кроме 1,7 лямов залога, пришлось и решале занести, но в целом эффект больших чисел при воровстве поразителен...)))
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Ясен пень, что решала картавая тоже свою долю получила и не одну дачу на Сейшелах прикупила.
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Как то незаметно для Украины прошло революционное снижение в Грузии налога для малого бизнеса с 5% до 1% с 1 июля этого года. Плюс к этому в 5 раз увеличился порог малого бизнеса с 100 тыс лари до 500 тыс лари.Это я к тому, что Саакашвили в свое время задал тренд низкой налоговой нагрузки в Грузии и руководству уже новой грузинской власти это нравится. Они видят активное развитие бизнеса и хотят еще больше.Наши же властные ушлепки все ищут компенсаторы снижению налоговой нагрузки и никак их не находят. Сами же заявляют, что 60% бизнеса в тени, которые при низких налогах с удовольствием начнут платить налоги и спать спокойно.Но украинской власти честный бизнес не нужен, кого же они будут щемить и постоянно доить себе в карман?
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Если снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, то эффект от этого проявится года через два-три.
А у них уплочено до осени следующего года, а что дальше - непонятно.
Зато можно очень быстро найти деньги сейчас. Уряд достал из сундука и бросил в бой ликвидированную налоговую милицию. Щас она из коммерсов натрусит денег - и не надо будет никаких снижений для малого бизнеса.
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Так Власов и крышевал это хищение, начали расследование и наказали переводом в Киев. Вот така фигня, малята.
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ну наконец то. Этожереформа! Потужно мыролюбная №148. Правильно соевые?
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этого дЭнЫску еще руковидить Одесской таможней поставят!
это говно нужно тем, кто его туда поставил
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Хаха судебная реформа, выпускают за 1% от украденного.))
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Ну тамжепетины люди. И его електорат походу. Плохо что в Украине нет Петиных людей.
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Зачем врать? Газ туда идет из параши, газпром исправно выставляет нам счета, но их не оплачивают.
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Ну как обычно, сидит только мелкое ворье а крупняк гуляет на свободе за долю малую, ничего не меняется.
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Ну вот жеш, чем не глава изберательного штаба Петра Мальдивского?...шустрый, предприимчивый, ничего не боится, работать будет на волонтерских началах!
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Луценко, мне думается, долю свою уже получил. А Гройсман при чем?
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Человек умеет жить, чего вы? Не судите строго, у нас таких пол страны...
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ну так себе локальная перемога: и.о. власов и себя отмазал, и подельника прикрыл. таможенное братство на крови, воровстве и взяточничестве - рулит((.
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За 1% от навара? Екс-митник Амінєв, затриманий за розкрадання 37 заарештованих контейнерів із товаром на 140 млн, вийшов на свободу під заставу в 1,7 млн - Цензор.НЕТ 4354
Раньше было за 10%. А нормальная мировая практика - 100% от убытка.
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официальный налог на прибыль в Украине гораздо выше неофициального налога на украденное.
житы па-навому!
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Та да. Представляете каким лохом надо быть, чтобы в Украине не красть или, того хуже, работать по-белому?
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Это такой новый вид подработки шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ и гырлявого, ачкастого ПИСТАБОЛА. 1,7 ляма кинут в бюджет, типа "вот видите, как мы наполняем казну", а половину, а то и 70-80% отожмут и раздеребанят в свою казну. Екс-митник Амінєв, затриманий за розкрадання 37 заарештованих контейнерів із товаром на 140 млн, вийшов на свободу під заставу в 1,7 млн - Цензор.НЕТ 1802
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офіційно відшкодує те що на папері а те що ні - занесе левову частку на банкову,баризі гроші на виборчу кампанію теж потрібні і йому як таможеніку "сердешному"ще останется "здоров'я підправити" а там мине час ще й на посаду поновлять...
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не одного соєвого холуя в коментах в захист гідранта всі ці гигі ,каналізації ватнігав,лери лери аліхасани і прочая нежить язики в дупу позаховували а як тільки вялікій кандітір таржествіна пасітіт публічний нужник - грємят фанфари і авації
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А чё, полезный для власти человек- деньги умеет большие делать, знает как и с кем делится, это не мы холопы голозадые.
Я ещё при Евнуховиче писал: Если власть вам демонстрирует, что в тренде воры и преступники то, священная объязаность каждого гражданина соответствывать критериям власти. Весь диссонанс в ваших мозгах от того, что вы слушаете, рассказы власти о чесности и достоенстве, а смотрите на дела. Перестанте заниматся ерундой, а займитеся делом. Украдите сотню лямов и поделитеся с кем надо и вы найдёте душевное равновесие.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкс-таможенник Аминев, задержанный за хищение 37 арестованных контейнеров с товаром на 140 млн, вышел на свободу под залог в 1,7 млн
 
 
 
 
 
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