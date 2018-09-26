 Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий попал в базу "Миротворец" как агент влияния РПЦ и противник создания поместной церкви. ФОТО

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий попал в базу "Миротворец" как агент влияния РПЦ и противник создания поместной церкви, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".

Составители базы называют его агентом влияния Русской православной церкви в Украине. Онуфрию припомнили отказ встречаться в экзархами Вселенского патриарха и требование, чтобы они покинули страну. А также то, что в 2015 году митрополит отказался встать в Верховной Раде, когда президент произносил имена героев, которые отличились в АТО.





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Кроме митрополита Онуфрия, в базу "Миротворца" угодил еще ряд архиепископов из-за категорического отказа поддержать автокефалию в Украине. Это архиепископы Новокаховский и Геничевский, Львовский и Галицкий, Криворожский и Никопольский, Каменецк-Подольский и Городоцкий, а также главы Хустской, Виноградовской и Донецкой епархий.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "чистилище" на украинском сайте "Миротворец".

Напомним, 3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.