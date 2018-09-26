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Все про:судья (2031) убийство (5016) Аброськин (446)

 Появилась надежда на раскрытие убийства судьи Трофимова, которого вместе с членами его семьи обезглавили в 2012 году: за рубежом задержаны некоторые лица, - Аброськин

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о прогрессе по делу об убийстве судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова, которого вместе с семьей обезглавили в 2012 году.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Рассказываю вам первому, — заявил Аброськин. — Появилась информация, дающая надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова. За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу. Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу. По информации, которой владеем, мотив убийства, скорее всего, — служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Наш Президент хотел подарить Путину редкую коллекцию монет", - одна из версий убийства семьи харьковского судьи Трофимова. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря 2012 года в Харькове нашли убитым и обезглавленным судью районного суда Владимира Трофимова. Трех членов его семьи - жену, сына и сожительницу сына - постигла та же участь. Позднее стало известно, что убийцы унесли с собой отрезанные части тела. Следствие рассматривало в качестве основной версии убийства судьи и членов его семьи в Харькове завладение коллекцией монет.

Источник: https://censor.net.ua/n3088122
 
   
 Топ комментарии
 
Судья... Шо-то не жалко, от слова совсем.
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мотив убийства, скорее всего, - служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи Источник: https://censor.net.ua/n3088122

Писали когда-то, что он отпустил виновника ДТП без должного наказания...
А местные придурки оьяно ищут коллекционеров:Следствие рассматривало в качестве основной версии убийства судьи и членов его семьи в Харькове завладение коллекцией монет.
Источник:https://censor.net.ua/n3088122
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100% и это кстати путь к заказчику.. узнать кто принимает такие доказухи и отработать по полной...
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(фото порванного баяна), вот бы всех так.... эээ, то есть расследовать все преступления с таким рвением Появилась надежда на раскрытие убийства судьи Трофимова, которого вместе с членами его семьи обезглавили в 2012 году: за рубежом задержаны некоторые лица, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6340
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Так кто найдет головы тот найдет убийц!
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та не...скорее заказчиков.головы-как чек,подтверждающий выполнение заказа.
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100% и это кстати путь к заказчику.. узнать кто принимает такие доказухи и отработать по полной...
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мотив убийства, скорее всего, - служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи Источник: https://censor.net.ua/n3088122

Писали когда-то, что он отпустил виновника ДТП без должного наказания...
А местные придурки оьяно ищут коллекционеров:Следствие рассматривало в качестве основной версии убийства судьи и членов его семьи в Харькове завладение коллекцией монет.
Источник:https://censor.net.ua/n3088122
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выходит народный мститель и в таком случае конечно же найдут и посадят. З'явилася надія на розкриття вбивства судді Трофимова, якого разом із членами його сім'ї обезголовили у 2012 році: за кордоном затримано деяких осіб, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8124
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Таких "народных мстителей" называют психопатами. Ты из какого народа будешь, уточни.
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Судья... Шо-то не жалко, от слова совсем.
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там была такая коллекция монет шо дворнику две жизни работать и не купить, че жалеть упырьков то?)
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опять будут добровольцев выдавать для обмена?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоявилась надежда на раскрытие убийства судьи Трофимова, которого вместе с членами его семьи обезглавили в 2012 году: за рубежом задержаны некоторые лица, - Аброськин
 
 
 
 
 
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