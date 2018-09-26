 Появилась надежда на раскрытие убийства судьи Трофимова, которого вместе с членами его семьи обезглавили в 2012 году: за рубежом задержаны некоторые лица, - Аброськин

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Рассказываю вам первому, — заявил Аброськин. — Появилась информация, дающая надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова. За рубежом задержаны некоторые лица, и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу. Мы выезжали в ту страну, работали с этими лицами, кое-что знаем, но заявить, что уже на прямом пути к раскрытию, пока не могу. По информации, которой владеем, мотив убийства, скорее всего, — служебный, связанный с деятельностью Трофимова как судьи".

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Напомним, 15 декабря 2012 года в Харькове нашли убитым и обезглавленным судью районного суда Владимира Трофимова. Трех членов его семьи - жену, сына и сожительницу сына - постигла та же участь. Позднее стало известно, что убийцы унесли с собой отрезанные части тела. Следствие рассматривало в качестве основной версии убийства судьи и членов его семьи в Харькове завладение коллекцией монет.