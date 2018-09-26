 На админгранице с оккупированным Крымом обнаружили угнанный в Киеве 4 года назад автомобиль стоимостью около 2 млн гривен. ФОТО

Пограничники Херсонского отряда задержали на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым во вторник автомобиль "BMW Х6", находившийся в международном розыске и угнанный в Киеве в 2014 году. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" с территории аннексированного полуострова на автомобиле "BMW Х6" прибыл гражданин Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что транспортное средство в соответствии с базой данных Интерпола было похищено в 2014 году в Киеве и находится в международном розыске. Также во время обзора транспортного средства правоохранители выявили факт несоответствия идентификационного номера составных частей автомобиля и регистрационных документов", – сообщается на сайте ведомства.

Водителя и автомобиль пограничники передали представителям Каланчацкого отдела Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий, проинформировали в Госпогранслужбе.

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