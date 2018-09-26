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 Происшествия, Авто
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Все про:Госпогранслужба (2983) Крым (20638) угон (219)

 На админгранице с оккупированным Крымом обнаружили угнанный в Киеве 4 года назад автомобиль стоимостью около 2 млн гривен. ФОТО

На краденой машине со стороны Крыма прибыл гражданин Украины.

Пограничники Херсонского отряда задержали на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым во вторник автомобиль "BMW Х6", находившийся в международном розыске и угнанный в Киеве в 2014 году. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На админгранице с оккупированным Крымом обнаружили угнанный в Киеве 4 года назад автомобиль стоимостью около 2 млн гривен 01

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"Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" с территории аннексированного полуострова на автомобиле "BMW Х6" прибыл гражданин Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что транспортное средство в соответствии с базой данных Интерпола было похищено в 2014 году в Киеве и находится в международном розыске. Также во время обзора транспортного средства правоохранители выявили факт несоответствия идентификационного номера составных частей автомобиля и регистрационных документов", – сообщается на сайте ведомства.

Водителя и автомобиль пограничники передали представителям Каланчацкого отдела Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий, проинформировали в Госпогранслужбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088117
 
   
 Топ комментарии
 
Борзость и тупизна в одном флаконе)))
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Ну и идиот)))
Толконул бы корыто в раске федераске...
А так...ни корыта...ни денег...
И срок от Хунты впереди)))
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промахнулся новостью протокацап...?)))
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Ну и идиот)))
Толконул бы корыто в раске федераске...
А так...ни корыта...ни денег...
И срок от Хунты впереди)))
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і не мрій!! Україна це не фєдєрастія На адмінмежі з окупованим Кримом виявили викрадений у Києві 4 роки тому автомобіль вартістю майже 2 млн гривень - Цензор.НЕТ 7738 На адмінмежі з окупованим Кримом виявили викрадений у Києві 4 роки тому автомобіль вартістю майже 2 млн гривень - Цензор.НЕТ 9762
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Та какой там срок, скажет что купил в Крыму у "невидомой особы".
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Старо предание да верится с трудом. Имея такого главнокомандующего барыгу и труса нам и американская армия не поможет. Торговать Украиной гибридному Президентуу получается лучше всего.
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Скорее вариант "без лоха - жить плохо". Впарили поцу ниже номинала, а он и повелся.
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Сомневаюсь. Такие машины лохи не покупают. Наверняка знал, что палёная.
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Те которые не лохи и знают о паливе дальше своего региона с ручными ментами не шастают. А этот либо перегонщик, тогда полицаи облезут но ничего ему не предъявят, либо лох галимый весь на понтах. Но скорее всего лох, перегонщика через границу перевели бы.
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Скорее всего это ктото из дамбасни. В 14 году машину в киеве украли и свалили на крысм. там перебили номера и свободно шастали по накрысму. А тут видно чтото на материке понадобилось этому лугандону.
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почем же он ее купил, интересно? вангую, что толканули тысч за 10 зелени...)))
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Скорее всего перепродана и неоднократно.
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Навіщо ви (госпогранслужба)пишите нісенітницю. Ви що не розумієте, що своїми непрофесійними діями ви підриваєте авторітет Держави. Громадянин, який іхав на БМВ без госномерів, сам вам повідомив, що авто в угоні. При якій перевірці документів? Ви краще поінформуйте,як це авто виїхало до Криму? То тут у вас аргументів не знайдеться. У нього наявні всі підтверджуючі документи на авто, яке він повертав законному власнику. Держава не може захистити громадян від незаконних заволодінь, і якщо вдається вирахувати місцезнаходження авто і вжити заходів до його повернення, то на шляху трапляються "представники" держави з надією на ... А якщо ... нема, то тоді є доповідь про проведення неймовірної роботи. Сумно.
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И чего пристали человек хотел вернуть авто.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа админгранице с оккупированным Крымом обнаружили угнанный в Киеве 4 года назад автомобиль стоимостью около 2 млн гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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