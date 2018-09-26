 Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечает издание, Порошенко провел в комнате около 15 секунд, после чего вышел и пошел в зал заседаний. Когда главе российского МИД Сергею Лаврову сказали, что Порошенко чуть не зашел в его кабинет, он пошутил: "Наверное с туалетом перепутал".

Кроме того, сообщается, что Порошенко отшил журналиста российского пропагандистского канала "Россия-24", который в кулуарах успел задать Порошенко вопрос относительно предложения по размещению миротворцев на Донбассе.

"Никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс", - сказал Президент.

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Напомним, 24-27 сентября Порошенко пребывает с официальным визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.