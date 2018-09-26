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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1550) ООН (2568) Порошенко (15467)

 Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ

Президент Украины Петр Порошенко случайно зашел в переговорную комнату делегации России на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечает издание, Порошенко провел в комнате около 15 секунд, после чего вышел и пошел в зал заседаний. Когда главе российского МИД Сергею Лаврову сказали, что Порошенко чуть не зашел в его кабинет, он пошутил: "Наверное с туалетом перепутал".

Кроме того, сообщается, что Порошенко отшил журналиста российского пропагандистского канала "Россия-24", который в кулуарах успел задать Порошенко вопрос относительно предложения по размещению миротворцев на Донбассе.

"Никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс", - сказал Президент.

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Напомним, 24-27 сентября Порошенко пребывает с официальным визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3088112
 
   
 Топ комментарии
 
Трудно не спутать паРашу с туалетом
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раша-параша... даже лавруха вынужден это признать
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Очень точное замечание. Лаврова несмотря на лошадиную морду, точно с унитазом можно перепутать😄
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никакое по-большое дело не обходится без по-маленького
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Ахаха укропи зачєм ви самі сібя абстрєліваєтє? - русня в 2014

Ахаха актівісти зачєм ви сібя убіваєтє? - порохоботи в 2018
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Он по запаху ориентировался, поэтому и перепутал.
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Потому, что от Лаврова разило конюшней ...
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Ну да, с руцким духом перепутал, не ожидал что в здании ООН у этого запаха могут быть адресаты-двойники... Порошенко випадково зазирнув у переговорну кімнату делегації РФ в ООН, Лавров назвав її туалетом, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 451
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А ЧТО ТАМ В БУКОВЕЛЕ !!!???
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Да так... То да сё... Великое переселение народов Великое перераспределение доходов.
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тут да.срасея это сливная яма мира
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"Ну что, русские, не нужен нам ваш газ, у нас свой есть - могу поделиться" - после чего громко выпустил газы и громко заржал, чем разбудил Лаврова.
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пошутил: "Наверное с туалетом перепутал"


Ух ты... МИД РФ уже не конюшней стал, а туалетом?.. Зачьот :D
Источник: https://censor.net.ua/n3088112
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"лолита" получил ЦУ, по легенде зашёл по маленькому, нервничал по этому пришлось и по большому, всё прошло гладко если не считать что офисная бумага плохая замена туалетной Порошенко випадково зазирнув у переговорну кімнату делегації РФ в ООН, Лавров назвав її туалетом, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1033
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спасибо за коммент. даже спамить вас не буду - уж очень ярко все сказали о СЕБЕ.
Читайте все высер Микола Чуприна и сразу ясно: даже украинец-зрадофил не станет шутить над тем, какую гигантскую работу в данный момент делает Порошенко в ООН.
Призвать миротворцев ООн в Украину - не может не понравиться НИ ОДНОМУ украинцу, по любую сторону баррикад.А вот у кацапов от этого предложения реально пердаки бомбанули.
Что вы и доказали своим комментом, Микола Чуприна
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так по твоему выходит что он не учился в МИМО где все поголовно были агенты или стукачи кгб и не знает английского ( о чем Кучма говорил Литвину на пленках Мельниченко)?
и поэтому не смог прочитать таблички на дверях?
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да почти все когда то в детский садик ходили,а кто постарше и про дедушку ленина там пели...и чо?а потом в школе в октябрята-пионеры-комсомольцы вступали...
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вы тоже закончили МИМО (московский институт международных отношений) и не знаете английского и поэтому не можете прочитать надписи на дверях
а писающего мальчика от девочки вы тоже можете отличить?
тогда вам сюда
Порошенко випадково зазирнув у переговорну кімнату делегації РФ в ООН, Лавров назвав її туалетом, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 753
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нет,не заканчивал...хотя и советовали Порошенко випадково зазирнув у переговорну кімнату делегації РФ в ООН, Лавров назвав її туалетом, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 2979
а все свои претензии отсылайте лавролошаде...это он про дырку в полу загнул.и читайте на рускавам хотя бы заглавия тем,перед тем как постить-там все написано
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так кто его поздравлял сегодня с днем рождения в кацапском туалете?
догадайся с трех раз
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вот и я говорю, работа гигантская, и всего 15 сек!
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на пакете который он получил в этой комнате, было написано: "передать из рук в руки"
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Кремлевский карлик внезапно "дорос": Лукашенко на сайте Кремля "отрезали ноги", белорусы "не могут прийти в себя"

На сайте Кремля появились интересные фотографии со встречи российского агрессора с "бацькой", который прибыл в Сочи с рабочим визитом. Пока лидеры государств обсуждали вопросы отношений между странами и актуальные международные проблемы, фотограф вовсю "колдовал" над кадрами со встречи

Пользователи Сети не смогли не оценить старания "владыки объектива", на снимках которого Путин был немного ниже своего коллеги ростом в 182 сантиметра.

Комментаторы заметили, что фотограф "сотворил чудо", поскольку хозяин Кремля вновь "внезапно вырос" со своих реальных 152 сантиметров до заявленных 172.
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сегодня все ООН будет под"мухой" у рошена день сваренья....с чем его и...
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гнобить рф ский лошарнир, это призвание Украинского президента... так что всё правильно сделал
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еще никогда Рошен Штирлиц так не был близок к провалу
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і не посто туалет, а туалэт тіпа сортір
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Ні, не сплутав - просто не сподівався в туалеті побачити стільки неприбраного гівна
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Петрухе хватило и 15 секунд))))) Накатил, и ты президент "Страны дураков"))))) Порошенко випадково зазирнув у переговорну кімнату делегації РФ в ООН, Лавров назвав її туалетом, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7190
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ
 
 
 
 
 
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