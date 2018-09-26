 Порошенко нечаянно заглянул в переговорную комнату делегации РФ в ООН, Лавров назвал ее туалетом, - росСМИ

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, Порошенко провел в комнате около 15 секунд, после чего вышел и пошел в зал заседаний. Когда главе российского МИД Сергею Лаврову сказали, что Порошенко чуть не зашел в его кабинет, он пошутил: "Наверное с туалетом перепутал".
Кроме того, сообщается, что Порошенко отшил журналиста российского пропагандистского канала "Россия-24", который в кулуарах успел задать Порошенко вопрос относительно предложения по размещению миротворцев на Донбассе.
"Никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс", - сказал Президент.
Напомним, 24-27 сентября Порошенко пребывает с официальным визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Ахаха актівісти зачєм ви сібя убіваєтє? - порохоботи в 2018
Великое переселение народовВеликое перераспределение доходов.
Ух ты... МИД РФ уже не конюшней стал, а туалетом?.. Зачьот :D
Источник: https://censor.net.ua/n3088112
Читайте все высер Микола Чуприна и сразу ясно: даже украинец-зрадофил не станет шутить над тем, какую гигантскую работу в данный момент делает Порошенко в ООН.
Призвать миротворцев ООн в Украину - не может не понравиться НИ ОДНОМУ украинцу, по любую сторону баррикад.А вот у кацапов от этого предложения реально пердаки бомбанули.
Что вы и доказали своим комментом, Микола Чуприна
и поэтому не смог прочитать таблички на дверях?
а писающего мальчика от девочки вы тоже можете отличить?
тогда вам сюда
а все свои претензии отсылайте лавролошаде...это он про дырку в полу загнул.и читайте на рускавам хотя бы заглавия тем,перед тем как постить-там все написано
догадайся с трех раз
На сайте Кремля появились интересные фотографии со встречи российского агрессора с "бацькой", который прибыл в Сочи с рабочим визитом. Пока лидеры государств обсуждали вопросы отношений между странами и актуальные международные проблемы, фотограф вовсю "колдовал" над кадрами со встречи
Пользователи Сети не смогли не оценить старания "владыки объектива", на снимках которого Путин был немного ниже своего коллеги ростом в 182 сантиметра.
Комментаторы заметили, что фотограф "сотворил чудо", поскольку хозяин Кремля вновь "внезапно вырос" со своих реальных 152 сантиметров до заявленных 172.
РошенШтирлиц так не был близок к провалу