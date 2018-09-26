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 Известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц намерен выступить в оккупированном Крыму, - СМИ

Немецкий пианист и дирижер Юстус Франц намерен посетить оккупированный Крым в рамках гастролей Московского государственного симфонического оркестра.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на заявление руководителя компании Inconcert Игоря Нескубин.

"Юстус Франц – всемирно известный пианист и дирижер. Его имя неизменно ассоциируется с большими оркестрами и абсолютное преданностью музыке. Концерты Юстуса Франца состоятся 28 сентября в Симферополе в Музыкальном театре и 29 сентября в Севастополе на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1)", – рассказал Нескубин.

В августе сообщалось, что в оккупированном Крыму выступил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

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Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3088102
 
 
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Юстус Франц на все горазд,
Он пианист и...
дирижер.
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Каждый сам распоряжается своей честью.
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надеюсь, что московский оркестр вместе с этим гансом полетят самолётом, потом встретятся с хором александрова и вместе дадут концерт в аду.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИзвестный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц намерен выступить в оккупированном Крыму, - СМИ
 
 
 
 
 
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