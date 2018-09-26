 Известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц намерен выступить в оккупированном Крыму, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на заявление руководителя компании Inconcert Игоря Нескубин.

"Юстус Франц – всемирно известный пианист и дирижер. Его имя неизменно ассоциируется с большими оркестрами и абсолютное преданностью музыке. Концерты Юстуса Франца состоятся 28 сентября в Симферополе в Музыкальном театре и 29 сентября в Севастополе на сцене Культурно-информационного центра (ул. П. Корчагина, 1)", – рассказал Нескубин.

В августе сообщалось, что в оккупированном Крыму выступил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

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Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.