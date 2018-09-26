 ЕС остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Высокий Представитель ЕС подтвердила неизменность подходов ЕС по вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Евросоюз остается на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - подчеркнула Могерини.

Климкин, в свою очередь, отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины, а также выразил благодарность за продолжение санкций ЕС в отношении России и о расширении санкционного списка за счет включения компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин выразил благодарность главе МИД Финляндии Сойни за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

В этом контексте собеседники согласились с необходимостью отдельного обсуждения действий России в акватории Азовского моря, которые представляют угрозу в том числе и компаниям государств-членов ЕС, которые заходят в украинские порты.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС, включая подготовку к Пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС (состоится в Брюсселе 17 декабря), а также Министерского заседания Восточного партнерства (состоится в Люксембурге 15 октября). В этом контексте министр отметил необходимость поиска новых подходов по применению принципов "больше за большее" и дальнейшей дифференциации в зависимости от состояния и приоритетов отношений ЕС со странами партнерами.

В завершение Климкин выразил заинтересованность в организации до конца текущего года визита Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Украине.