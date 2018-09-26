 За семь месяцев 2018 года в Украине зафиксировали 2403 случая заболевания болезнью Лайма, - Минздрав

За семь месяцев 2018 года в Украине зафиксировали 2403 случая заболевания болезнью Лайма (боррелиоз), которая возникла от клещей. Об этом сообщает Центр здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Инкубационный период этой болезни - от трех дней до года.

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Также за этот период был один случай клещевого вирусного энцефалита.

Ежегодно с укусами клещей к врачам обращаются около 20 тысяч человек. Не все клещи переносят возбудители опасных заболеваний, но укусы могут грозить иксодовым клещевым боррелиозом или болезнью Лайма, болезнью Миямото, клещевым вирусным энцефалитом и еще около 150 разных заболеваний.

Также, в Минздраве рассказали, что делать, если вы обнаружили клеща:

Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте вам помогут извлечь клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если поблизости врача нет, удалите клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальные устройства для удаления клещей, которые есть в ветеринарных аптеках. Необходимо подсунуть его под клеща как можно ближе к коже и, раскачивая из стороны в сторону, вправо-влево, выкрутить клеща.

Если нет устройства, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой или пинцетом или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно, раскачивая из стороны в сторону или выкручивая.

Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если же он оторвался, удалите его стерильной иглой.

После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком, а руки вымыть с мылом.

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"Удаленного клеща необходимо поместить во флакон, пробирку, другую чистую посуду, положить туда же маленький пучок травы и плотно закрыть крышку. За направлением врача в лабораторной сети проводятся лабораторные исследования клещей на наличие возбудителей боррелиоза. Также в течение трех недель наблюдайте за своим состоянием: ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже, которое продолжает увеличиваться, - немедленно обратитесь к врачу", - акцентировали в Минздраве.