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 Партия "Сила людей" объявила о начале праймериз

Политическая партия "Сила людей" объявила о начале праймериз в рамках единого избирательного цикла 2019-2020 годов. Они продлятся с 15 сентября до 15 декабря 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политической силы на странице в Facebook.

"Приглашаем граждан Украины к регистрации кандидатов в Президенты Украины. Кроме регистрации кандидатов на президентские выборы 31 марта, "Сила Людей" уже сегодня открывает регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады, в городские, поселковые и сельские головы, в местные депутаты и старосты на выборах 2019-2020 рр. Ведь праймериз, это не только предварительные выборы, но это и возможность заблаговременного отобрать кандидатов, подготовить их к выборам и к работе в органах власти", - сказано в заявлении.

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"Сила людей" также призывает всех граждан, которые разделяют демократическую идеологию и программу политсилы, предложить свои кандидатуры или стать избирателями, и "вместе выбрать кандидата в Президенты Украины, достойных кандидатов на все уровни".

Сделать это можно по ссылке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

"Ожидаем появления единого кандидата от "Силы людей", имя которого станет известно после проведения праймериз. И, что важно, это лицо не обязательно должно быть членом партии "Сила людей". Праймериз продлятся с 15 сентября до 15 декабря 2018 года", - сообщили в партии после 9 съезда, который прошел в средине сентября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088096
 
 
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Гройсман піде на вибори з новою партією, штаб вже запрацював

Для формування нової політсили у прем'єра створили громадську організацію "Українська стратегія успіху". - УСУ

Партия "Сила людей" объявила о начале праймериз - Цензор.НЕТ 1051
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Щось вони назву не проробили як слід- треба було "Українська стратегія цілеспрямованного успіху"- УСЦУ.
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Кстати, вангую. что Порошенко будет категорически избегать праймериз, никаких несанкционированных вопросов в прямом эфире
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оратор - да, великолепный. Но отвечать на неудобные вопросы он не будет, это загонит его рейтинг под плинтус
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Он актер разговорного жанра,брехливый,его ораторство кончается когда возникает оппонент.
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Сама вперше чую. Доведеться погуглити. Партия "Сила людей" объявила о начале праймериз - Цензор.НЕТ 1240
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Это партия не нашим- не вашим. "Центристская".
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чьїх оні будут? чьї холопи, ця "сила людей"?
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це якраз нові обличчя, ініціативна група призиває всіх абсолютно всіх бажаючих українців приходити і висловлюватись а також пропонувати кандидатів
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Панство, ніж отут гадати, давайте погуглимо. Хто що знайде, хай напише.
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Погуглил, это активисты с Евромайдана.
Мдя... как летит время и все забывается, а ведь на майдане раньше была трава зеленее и активисты другие Партия "Сила людей" объявила о начале праймериз - Цензор.НЕТ 173
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Новые люди в политике нам нужны, удачи...
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"И, что важно, это лицо не обязательно должно быть членом партии "Сила людей" - как замечательно, просто сила такого праймериза!
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Истеблишмент партии "Пауэр оф зэ пипл" на митинге в коворкинге провёл брэйнсторм, в результате когорого десижнмейкеры решили провести праймериз.
Анбиливыбл, Герман.
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"Ты чьих будешь? Чей холоп,спрашиваю?"...(с)
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не знаю...может и нормальные.но у меня идиосинкразия на новые лица,после садонемочи и квартирооптимистов
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А ось невеличке розслідування і деякі запитання до лідерів партії журналістки "Громади Приірпіння" для Громадського руху ЧЕСНО:

Чи дійсно за людьми сила, або Хто фінансує партію:

http://vybory.pravda.com.ua/files/graph/syla_ludey/
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