 Партия "Сила людей" объявила о начале праймериз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политической силы на странице в Facebook.

"Приглашаем граждан Украины к регистрации кандидатов в Президенты Украины. Кроме регистрации кандидатов на президентские выборы 31 марта, "Сила Людей" уже сегодня открывает регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады, в городские, поселковые и сельские головы, в местные депутаты и старосты на выборах 2019-2020 рр. Ведь праймериз, это не только предварительные выборы, но это и возможность заблаговременного отобрать кандидатов, подготовить их к выборам и к работе в органах власти", - сказано в заявлении.

"Сила людей" также призывает всех граждан, которые разделяют демократическую идеологию и программу политсилы, предложить свои кандидатуры или стать избирателями, и "вместе выбрать кандидата в Президенты Украины, достойных кандидатов на все уровни".

Сделать это можно по ссылке.





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"Ожидаем появления единого кандидата от "Силы людей", имя которого станет известно после проведения праймериз. И, что важно, это лицо не обязательно должно быть членом партии "Сила людей". Праймериз продлятся с 15 сентября до 15 декабря 2018 года", - сообщили в партии после 9 съезда, который прошел в средине сентября.

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