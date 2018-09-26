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Все про:Китай (956) КНДР (492) Пентагон (494) Россия (70564) ядерное оружие (564) Мэттис Джеймс (94)

 Глава Пентагона Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны РФ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны России и, в меньшей степени, от Китая и КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сказал во время выступления в Военном институте Вирджинии, сообщает пресс-служба Пентагона.

"О ядерной угрозе не так много говорят, но это абсолютно реальная угроза, и нам приходится принимать меры, чтобы справиться с этим. Нам нужно сдерживание, потому что ядерную войну невозможно выиграть и поэтому ни в коем случае нельзя ее начинать", - отметил Мэттис.

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Он также добавил, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия. По словам главы Пентагона, кто использует его, тот столкнется с "наихудшими последствиями".

Источник: https://censor.net.ua/n3088094
 
   
 Топ комментарии
 
Не только для США, но и для всего мира.
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а Украина будет гарантом... Глава Пентагону Меттіс заявив, що головною загрозою для безпеки США є ядерна загроза з боку РФ - Цензор.НЕТ 9135
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Процесс проведения денуклеаризации Российской Педерации надобно оформить в виде меморандума и непременно подписать его в Будапеште. Глава Пентагону Меттіс заявив, що головною загрозою для безпеки США є ядерна загроза з боку РФ - Цензор.НЕТ 3413
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Не только для США, но и для всего мира.
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Не, ну этому по должности положено такие слова говорить. А я думаю, что, если кацапы даже в локальных столкновениях хвост поджимают (турки/самолёт, амеры/400 вагнеров на паштет),
то какая угроза для США? Для кого-то маленького и беззащитного - да, а в случае с НАТО - голые понты.
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зрозуміли кацапи? будуть вас шпілі-вілі, тобто "сдєржівать"
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Вот этим и пользуются хищные маньяки из московского царства и шантажируют весь мир.
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це він вірно сказав - адже кацапи по наказу хуйла можуть
підірвати свої ядерні бомби у себе рососії - і це теж буде кінцем людства !!! (((((
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Процесс проведения денуклеаризации Российской Педерации надобно оформить в виде меморандума и непременно подписать его в Будапеште.
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Не закінчив свою думку пан Меттіс... Головна загроза - та, що ядерна зброя знаходиться в руках кацапських психопатів, спрогнозувати дії яких абсолютно неможливо.
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кто-бы сомневался, налогоплательщики должны исправно пополнять военный бюджет, даже в том случае, если рассеяне будут воевать на тачанках запряженных лошадьми.
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Не будут. Ибо им всегда подкинут "ножек Хиллари(или кто там будет)", дадут кредитов и поднимут цены на газок и жижу. Мотивируя как раз тем что мол: будут голодать и ракеты продавать чтобы купить репы в Израиля или Голландии))
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Надо же. А что с климатом успокоились?Считаете, что все пошло в норму? Ураганы и торнадо - это в прошлом? Феноменальный успех!!! И что, дыры в МКС сплями заклеили? А сверло нашли??? Оно должно плавать где-то за бортом МКСа. Не можете запеленговать??? Слишком тонкое? Хммм....Пробуйте сетями...Руки болят махать ими??? ...Отдохните немного.

Единственное удовольствие получил, когда увидел эксперимент NASA, где они исследуют взаимосвязь серебристых облаков с гравитационными волнами. Наконец-то начали смотреть в нужную сторону.
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Капитан очевидность - это еще в 2008 стало ясно! А мой друг - препад истории говорил об этом в 2001
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Главной угрозой для существовании всей земной цивилизации является РФ. Если радикально не удалить это злокачественное образование, то всё человечество погибнет в ядерном крематории.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Пентагона Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны РФ
 
 
 
 
 
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