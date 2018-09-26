 Глава Пентагона Мэттис заявил, что главной угрозой для безопасности США является ядерная угроза со стороны РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сказал во время выступления в Военном институте Вирджинии, сообщает пресс-служба Пентагона.

"О ядерной угрозе не так много говорят, но это абсолютно реальная угроза, и нам приходится принимать меры, чтобы справиться с этим. Нам нужно сдерживание, потому что ядерную войну невозможно выиграть и поэтому ни в коем случае нельзя ее начинать", - отметил Мэттис.

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Он также добавил, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия. По словам главы Пентагона, кто использует его, тот столкнется с "наихудшими последствиями".