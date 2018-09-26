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 Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко

Президент Петр Порошенко отмечает поддержку инициативы Украины о введении на Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН.

На встрече с лидерами украинской общины в США в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты, Глава государства рассказал, что сегодня выступал на мероприятии высокого уровня относительно деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где подчеркнул необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Он отметил, что и министр иностранных дел Канады Фриланд во время этого мероприятия подчеркивала необходимость введения миротворческой миссии ООН.

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Президент особо подчеркнул, что во время ряда встреч, которые он провел в рамках мероприятий на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, также высказывалась поддержка в этом вопросе. Порошенко отметил, что в первый день общих дебатов "много общался с официальными представителями стран-членов Совета Безопасности, в том числе из США относительно введения миротворцев ООН на Донбасс", пишет Укринформ.

"Все "за" (введение миротворческой миссии ООН. - Ред.), кроме России. Она боится. Она уже начинает платить за санкции, за преступления ", - добавил он.

.По словам Президента, это стало возможным потому, что у нас есть большая солидарность.

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"Я уверен, что отведенный нам путь мы пройдем вместе. И это путь к нашей с вами победе. Ведь мы защищаем свою украинскую родную землю, свой украинский родной язык. И гарантом, и залогом нашей независимости есть своя украинская родной армия", - сказал Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3088091
 
   
 Топ комментарии
 
Петя,твои сказки уже всех задолбали.
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Потужно.. А буде ще потужніше.. З днем народження, сивочолий гетьмане.. Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4548
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Потужно.. А буде ще потужніше.. З днем народження, сивочолий гетьмане.. Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4548
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- Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы успеть выпить весь графин.
- «Ничего, - думал он, - выпью водки - разойдусь. А то, в самом деле, неловко как‑то». (с)
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Надо запретить огендо-кремлевскую крамольную книжку, шоб усякие шатуны ее не цитировали Я багато спілкувався з офіційними представниками країн-членів Радбезу: всі "за" введення миротворчої місії ООН на Донбас, крім Росії. Вона боїться, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5742
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Вилізь з нори виплюнь всю злість,живи в реальному світі.Ви вже остогидли кротоскотиняки.
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Это стеб или по пьяне мерещится? Никаких миротворцев там в принципе быть не может, так как кацапия этого не позволит. Нах эту чушь вещать??
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Я живу в Украине, это первое. Второе если бы россию не слушали, то давно решили бы вопрос. А не ждали 5 лет.
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А Земля в принципе может покоится на спинах 4 слонов......
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Дивно, за словами гаранта всі - "за", але питання більше 4-х років не виносяться на розгляд Генасамблеї ООН.
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И Трамп в своём выступлении Украину ни разу не упомянул
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"она боится введения ", пусть успокоится, главное первый раз перебороть страх, потом пойдёт, как по маслу Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1948
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надо только право вето приспустить и принять коленно-локтевое положение Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2847
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можно и просто в мессионерской позе московского патриархата
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"Все "за" , кроме России. Она боится.
Звісно боїться, винуватці ж ще живі. Тобто відповідати по повній доведеться, вину на мерців не перекинеш. Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7912
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Перед тим, як доведеться відповідати, більшість винуватців стане мерцями.... Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2733 Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2733 Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2733 Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3060
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Крым, Судьба командира ополчения Крыма . Всё потерял …
https://www.youtube.com/watch?v=y1FxWixHRRc
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Боюсь що при такому шоколадному "керівництві" через пару місяців миротворців прийдеться вводити на територію всієї України - і чим ближче до виборів тим така імовірність зростає.
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То ...... налякай *фуйло * !.. Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко - Цензор.НЕТ 711
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И в то же время ПАСЕ собирается в октябре отменять санкции против Раске Федераске...
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К сожалению эти вопросы вынесены на рассмотрение 7 октября. В ПАСЕ не скрывают, что ОЧЕНЬ финансирования не хватает с тех пор, как шантажисты Раске перестали скидываться.
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Мне только что открылось будущее: через 8 лет Украина станет геополитическим центром Европы, образуется новый союз - Междуморье, который на западе будет граничить с ЕС, а со стороны востока с КНР. Эльфы из США нам помогут. Мордор будет упразднён до изначального мокшанского состояния. Я багато спілкувався з офіційними представниками країн-членів Радбезу: всі "за" введення миротворчої місії ООН на Донбас, крім Росії. Вона боїться, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4180
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То-есть, эти пркрасные земли, вместе с их обитателями такими же прекрасными эльфами, будут упразднены? А, может, и уничтожены? Мне жаль... Да что там жаль!.. До боли обидно, что только через восемь лет будем жить в Золотом Веке!
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А где новости как Порошенко в ТУАЛЕТ вошол а там Лавров? Типо лавров говорит с туалетом попутал? а Порох отвечает НЕТ! в паРАШУ зашол! Пусть скажет спасибо что нужду там не справил... хотя надо было бы!)
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Уже сьогодні Порошенку наступить 54 роки! Я бажаю вам щиро Петро Олексійович здоровья, радості від родини, наснаги в роботі !! Хай Бог охороняє і оберігає від всіх негараздів!!!
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и поцелуем в дупу закрепи
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все украдене за 4 роки віддати і з чистою совістю отримати довічне
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У меня вопрос: Михо говорил, что в штатах открыли дело на Порошенко, то почему его не арестуют прямо под зданием ООН. Никогда не поверю, что Михо 3,14здит. Я багато спілкувався з офіційними представниками країн-членів Радбезу: всі "за" введення миротворчої місії ООН на Донбас, крім Росії. Вона боїться, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9457
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Єтот пиздел всегда... По крайней мере когда находился в Украине.
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... Хай Бог охороняє і оберігає від всіх негараздів!!!
P.S. И от украинского народа.
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На донбасі сотні і навіть тисячі доказів злочинів московії проти України, як і в інших вигрібних ямах створених московією.
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Китай - член Совбеза. Как именно Порошенко общался на эту тему, если у него за всё время с 2015 года не было ни одной официальной встречи с представителями Китая?
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Для общения с Китаем нужно отдавать свои территории, у нас лишних земель нет, а вот у хутина есть, потому и встречаются они часто. Чё не ясно? Я багато спілкувався з офіційними представниками країн-членів Радбезу: всі "за" введення миротворчої місії ООН на Донбас, крім Росії. Вона боїться, - Порошенко - Цензор.НЕТ 927
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Повторю вопрос, раз не поняли - Порошенко постулирует, что обсудил этот вопрос со всеми странами, которые в Совбезе. При этом за всё время президентства Порошенко он ни разу не проводил переговоры ни с одним китайским министром или политиком, не говоря уж о Си. С кем и что он обсудил? Где можно ознакомиться с украинско-китайским меморандумом по итогам переговоров, чтобы там было написано про "КНР согласна с предложениями Украины по вводу миротворцев ООН на Донбасс"? Или это специальные переговоры, не завершающиеся документами, были?
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может в интерент-форуме? через гугл-переводчик?
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Притом с украинкой, работающей в Китае перед веб-камерой, за 2 юаня/минута? Да, вариант.
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і тут бреше!
невже із своїм партньором із кремля все обговорив і отримав інструкції?
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От баригоботи недавно з обуренням верещали, що Гиценко у якійсь там промові жодного разу не згадав московію

А от питання - на Генасамблеї ООН пан Президент скільки разів прямо вказав на московію як на конкретного ворога України і всього людства?
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Гиценко твой разваливал армию, когда был министром обороны.
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развалить армию это серйозное преступление. Очень серньезное. За такое полагается вышка.

Но, если у нынешней власти к Гриценко нет претензий по поводу развала армии, значит или ты брешешь или нынешние были в доле
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не знаю, может прямых доказательств нет, пускай сами разбираются, но голосовать за него - это нужно быть совсем без мозгов.
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если доказательств нет, то тебя надо за решетку за дачу заведомо брехливых показаний
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пошел на фиг, я в это время служил, и видел, как расформировывались боевые части, думаю придет время и за него возьмутся.
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ты столько гадости уже про пороха написал, и тебя еще пока не судили не разу, может потому, что ты из-за поребрика строчишь?
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Гриценко будет руководить страной, а Гриценком - его жена. Может выберем сразу жену Гриценка президенктом - зачем нам прокладки.
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та не скажи, тебе надо менять прокладки регулярно
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не, в отличие от тебя, у меня прокладки не вызывают никаких эротических фантазий
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Мой комментарий относительно Гриценка, а Вы принимаете это на свой счёт. Дывно якось... и хамовито, майже по-кацапськи.
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Вона вже починає платити за санкції, за злочини", - додав він.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3088091

але на допомогу завжди прийде чіп й дейл педро й наростить товарообіг між країнами!
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Миротворці ООН це більш схоже на міф чи піар
Хто може пояснити чисто техніку цього питання?
де будуть розташовуватись миротворці? Адже їм потрібні казарми, продукти та всі елементи життєдієвості. Будемо будувати їм казарми? Хто? Яким чином? Чи може поселемо їх у покинуті домівки? Яким чином? Спочатку запитаємо дозволу у лідерів лухандону? А якщо вони не дозволять?

І якщо наприклад миротворці затримали пьяного обконченця, що стріляв з автомата по горобцях на проводах - то що з ним робити? Куди цйого везти? В Україну? - Нереально. Здавати в підвал МГБ ДНР? Це повна та абсолютна легалізація терористів.
Для миротворців потрібна інфраструктура та постійний беспроблемний контакт

Які нахрін миротворці???
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Шел 5 год войны!
Проблему Вето рашки никто не решил.....
Пиз-ди дальше петя....
Выборы скоро......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко
 
 
 
 
 
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