 Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко

На встрече с лидерами украинской общины в США в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты, Глава государства рассказал, что сегодня выступал на мероприятии высокого уровня относительно деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где подчеркнул необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Он отметил, что и министр иностранных дел Канады Фриланд во время этого мероприятия подчеркивала необходимость введения миротворческой миссии ООН.

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Президент особо подчеркнул, что во время ряда встреч, которые он провел в рамках мероприятий на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, также высказывалась поддержка в этом вопросе. Порошенко отметил, что в первый день общих дебатов "много общался с официальными представителями стран-членов Совета Безопасности, в том числе из США относительно введения миротворцев ООН на Донбасс", пишет Укринформ.

"Все "за" (введение миротворческой миссии ООН. - Ред.), кроме России. Она боится. Она уже начинает платить за санкции, за преступления ", - добавил он.

.По словам Президента, это стало возможным потому, что у нас есть большая солидарность.

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"Я уверен, что отведенный нам путь мы пройдем вместе. И это путь к нашей с вами победе. Ведь мы защищаем свою украинскую родную землю, свой украинский родной язык. И гарантом, и залогом нашей независимости есть своя украинская родной армия", - сказал Петр Порошенко.