 Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко

На встрече с лидерами украинской общины в США в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты, Глава государства рассказал, что сегодня выступал на мероприятии высокого уровня относительно деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где подчеркнул необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает Цензор,НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Он отметил, что и министр иностранных дел Канады Фриланд во время этого мероприятия подчеркивала необходимость введения миротворческой миссии ООН.
Президент особо подчеркнул, что во время ряда встреч, которые он провел в рамках мероприятий на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, также высказывалась поддержка в этом вопросе. Порошенко отметил, что в первый день общих дебатов "много общался с официальными представителями стран-членов Совета Безопасности, в том числе из США относительно введения миротворцев ООН на Донбасс", пишет Укринформ.
"Все "за" (введение миротворческой миссии ООН. - Ред.), кроме России. Она боится. Она уже начинает платить за санкции, за преступления ", - добавил он.
.По словам Президента, это стало возможным потому, что у нас есть большая солидарность.
"Я уверен, что отведенный нам путь мы пройдем вместе. И это путь к нашей с вами победе. Ведь мы защищаем свою украинскую родную землю, свой украинский родной язык. И гарантом, и залогом нашей независимости есть своя украинская родной армия", - сказал Петр Порошенко.
- «Ничего, - думал он, - выпью водки - разойдусь. А то, в самом деле, неловко как‑то». (с)
Звісно боїться, винуватці ж ще живі. Тобто відповідати по повній доведеться, вину на мерців не перекинеш.
https://www.youtube.com/watch?v=y1FxWixHRRc
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P.S. И от украинского народа.
невже із своїм партньором із кремля все обговорив і отримав інструкції?
А от питання - на Генасамблеї ООН пан Президент скільки разів прямо вказав на московію як на конкретного ворога України і всього людства?
Но, если у нынешней власти к Гриценко нет претензий по поводу развала армии, значит или ты брешешь или нынешние были в доле
але на допомогу завжди прийде
чіп й дейлпедро й наростить товарообіг між країнами!
Хто може пояснити чисто техніку цього питання?
де будуть розташовуватись миротворці? Адже їм потрібні казарми, продукти та всі елементи життєдієвості. Будемо будувати їм казарми? Хто? Яким чином? Чи може поселемо їх у покинуті домівки? Яким чином? Спочатку запитаємо дозволу у лідерів лухандону? А якщо вони не дозволять?
І якщо наприклад миротворці затримали пьяного обконченця, що стріляв з автомата по горобцях на проводах - то що з ним робити? Куди цйого везти? В Україну? - Нереально. Здавати в підвал МГБ ДНР? Це повна та абсолютна легалізація терористів.
Для миротворців потрібна інфраструктура та постійний беспроблемний контакт
Які нахрін миротворці???
Проблему Вето рашки никто не решил.....
Пиз-ди дальше петя....
Выборы скоро......