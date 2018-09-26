 Гандзюк опознала нападавшего: "Я узнала того человека, о котором говорят. Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны"

Об этом Екатерина Гандзюк рассказала в интервью Громадському, передает Цензрор.НЕТ.

Она отметила, что видела лицо нападающего "сбоку" и могла бы его узнать.

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"Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции. - Ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны", - сказала она.

На вопрос, считает ли она, что те, кто сейчас задержан правоохранителями, и являются исполнителями, Гандзюк сказала: "Да".

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Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.