EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  4016  25
Материалы по теме:
Все про:нападение (1592) опознание (49) Гандзюк (58)

 Гандзюк опознала нападавшего: "Я узнала того человека, о котором говорят. Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны"

Советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк, на которую летом напали с кислотой, заявила, что узнала нападающих на нее и считает задержанных полицией причастными к нападению.

Об этом Екатерина Гандзюк рассказала в интервью Громадському, передает Цензрор.НЕТ.

Она отметила, что видела лицо нападающего "сбоку" и могла бы его узнать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Была задача выключить меня на несколько месяцев", - Гандзюк о покушении на нее

"Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции. - Ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны", - сказала она.

На вопрос, считает ли она, что те, кто сейчас задержан правоохранителями, и являются исполнителями, Гандзюк сказала: "Да".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на Гандзюк: В деле появилась дополнительная квалификация, - адвокат Закревская

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3088088
 
 
 Топ комментарии
 
ой, а кто это тут с месяц пиzдел что нитавовзяли? а? Гандзюк опознала нападавшего: "Я узнала того человека, о котором говорят. Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны" - Цензор.НЕТ 8338
 показать весь комментарий
 
У порохоботи запишуть 100%!
Скажуть продалася шикаладнаму баригє за рошенку.
 показать весь комментарий
 
я розумію, що вид жахливий
але, уявіть, як цій людині...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нещодавнє фото з лікарні.. Опіки дуже сильні..
Гандзюк опознала напавшего на нее с кислотой: "Я узнала того человека, о котором говорят. Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны" - Цензор.НЕТ 6003
 показать весь комментарий
 
Будь-ласка, не виставляйте таке, просто мороз по шкірі від цього.
 показать весь комментарий
 
я розумію, що вид жахливий
але, уявіть, як цій людині...
 показать весь комментарий
 
 
А як вам фото покалічених і по півтіла бійців з фронту, які в шпиталях? Ви знаєте, коли виставляють такі фото з чиновниками, то мені їх ані скілечки не шкода. Тільки не треба розказувать, що чиновники бувають різні. Система (завжди) тримає тільки тих, хто в ній грає по її правилах.
 показать весь комментарий
 
це шкіра, чи залишки антисептичного покриття?
 показать весь комментарий
 
Це мабуть і одне, і друге. Адже антисептичне покриття відмивати не можна, воно повинно знятися разом з пошкодженою шкірою. Та дай Боже, щоб не треба було ще одну пересадку шкіри робити.
 показать весь комментарий
 
 
Як показує практика, упізнання потерпілим злочинця ще нічого не означає. Менти за "долю чималу" можуть все зробити так, що справа розвалиться на етапі слідства.
 показать весь комментарий
 
ой, а кто это тут с месяц пиzдел что нитавовзяли? а?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Закрий своє смердюче хайло, варіят соєвий.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Соси балалайку, мокша! Гандзюк впізнала чоловіка, який напав на неї з кислотою: "Я впізнала ту людину, про яку говорять. Немає жодних сумнівів у тому, що всі затримані причетні" - Цензор.НЕТ 151
 показать весь комментарий
 
 
Мокша - це твоя мама, а мордвин - твій папік, телепень кацапський.
 показать весь комментарий
 
Потому что сначала действительно взяли не "таво", а козла отпущения. "Таво" взяли позже. И если бы не резонанс, "таво" вряд ли бы взяли.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хорошо опознала нападавшего, но на каких основаниях она уверена что все задержанные причастны.
 показать весь комментарий
 
Конечно, есть сомнения. Ведь ситуация, когда тебя обливают кислотой, просто ужасна и запомнить чье-то лицо при таких обстоятельствах весьма сложно. Видимо, нападавшие засвечивались и раньше: следили, наблюдали, угрожали.
 показать весь комментарий
 
ну все, теперь ее в аваковоботы запишут...
 показать весь комментарий
 
У порохоботи запишуть 100%!
Скажуть продалася шикаладнаму баригє за рошенку.
 показать весь комментарий
 
 
мне вот интересно, когда она до ноутбука доберется то и дальше будет писать "мусора" через строчку?
 показать весь комментарий
 
 
Так они ж ей год угрожали и чуть не убили, как ей их называть? Правоохранителями, что ли?
 показать весь комментарий
 
И будет суд идти 5 лет,а потом это будет рассматривать печерский суд,и...И самое главное,что вот ну ничего с "этим не поделаешь"!!!"Так прописан закон"...
 показать весь комментарий
 
 
Есть маленькая надежда на мартовские выборы, чтоб все шакалы полетели нах..й с должностей и пошли под настоящий, не продажный и карманный СУД. Гандзюк впізнала чоловіка, який напав на неї з кислотою: "Я впізнала ту людину, про яку говорять. Немає жодних сумнівів у тому, що всі затримані причетні" - Цензор.НЕТ 989
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоГандзюк опознала нападавшего: "Я узнала того человека, о котором говорят. Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны"
 
 
 
 
 
 вверх