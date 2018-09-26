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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16519) педофил (377) убийство (5016)

 На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом. ФОТО

В Киеве на Троещине был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Внимание! Фото содержит сцены насилия. Не рекомендуется для просмотра детям, беременным и лицам со слабой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"На Троещине было найдено тело мужчины (на вид 45-50 лет) с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найденный человек, по предварительным признакам, похож на разыскиваемого педофила", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Педофил на Киевщине пытался изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее брата, - Нацполиция

На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом 01
На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом 02
На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3088087
 
   
 Топ комментарии
 
Логично,педофилам члены,ворам руки,убийцам головы....
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Может начал работу "антикоррупционный суд Линча"?
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Если полиция не может ни кого разыскать из преступников, то их разыскивают удачно родственники жертв.
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Может начал работу "антикоррупционный суд Линча"?
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включи, это обувь 45-летнего коррупционера?
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для таких как ты я в кавычки взял данное название.
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это как-то повлияло на неуместность твоего комента?
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Логично,педофилам члены,ворам руки,убийцам головы....
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З педофілами так і треба. Аиле що ви таке далі кажете? Ви хочете щоб вся наша влада до місцевого рівня, наші менти, прокурори, судді.... щоб всі без рук залишились? Жорстока Ви людина.
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Вот это нормальное, адекватное наказание!
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убивать было не обязательно..., хотя может и погорячились, это же не наши импотентные суды...
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Як ви собі уявляєте? "Мущіна, палєжитє спакойна, я вам толька члєн атрежу, и бистрєнька все забинтую, чтоби кровью нє істєклі і нє умєрлі нє дай бок"
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Если полиция не может ни кого разыскать из преступников, то их разыскивают удачно родственники жертв.
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там, где бездействует полиция, всегда находятся народные мстители... надеюсь, что "мстителей" не поймают..., а остальным возмутителям спокойствия приготовиться...
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Похоже на суицид, совесть замучила....
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Краще би не доходило до таких самосудів..
Бо в суспільстві почнеться хаос, кожний, хто вважатиме себе правим, захоче помститися своєму кривднику.
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це зовсім погано. але є так, як є. самосуд - це дуже погано. але коли немає реального захисту від правоохоронних органів та судів.... тоді ситуації доходять до самосуду. якщо держава не в змозі дати людям справедливість, то це зробить за неї хтось інший.
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У людей уже столько накипело,что могут сорваться и мочить всех подряд и самое опасное то что стволов и другого оружия много на руках
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Партия и правительство уверенно нас к этому ведут, разрушая основы гражданского общества...
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с преступным миром хаос уже начался, благие и хорошие времена у них настали, воруют грабят и разбойничают, а их не могут найти полиция по множественным серийным эпизодам, даже личности не могут определить. Ну что честной работящий народ терпи и ты главное зарабатывай, а тебя стричь будут
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США пришли к демократии через суды Линча
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Это когда в северных штатах вешали черных? Белых не трогали. Ню-ню.
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Не-а, это когда белые выбирают себе чёрного президента.
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ТАк українцю не привикати. Не працють державні інституції- приходиться робити самому.
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возможно,на "горячем" родычи жертвы парнишу приняли..
тогда всё сходится..
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2 полиция
вычеркивайте из спика розыска.
часть зарплаты оставьте на месте найденого трупа. так будет справедливо.
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бомжам - это справедливо? а они каким боком?
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Если "предварительные признаки" верны, то "лайк". Ну а то, что нашли люди вместо полиции ... Кароч, промолчим, с ними давно всё понятно.
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Доблестная реформа Собакова приносит свои плоды
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Ага я ж забув що кацапам ніяка інша мова крім "вяликого" не зрозуміла - скажу на зрозумілій "пшол вон"!!!
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Я добре розумію українську мову, тільки до чого тут мова, що тебе так бентежить? Співчувати педофілу, може тільки йому подібне.
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А Ви вже впевнені що вбитий педофіл? Ви читали в інтернеті дані про те що робили з нашими воїнами в полоні бойовики на Донбасі? Чи може Ви вважаєте що в Києві немає таких "бойовиків"? А хто такі педофіли я знаю не з ЗМІ а з власного сімейного досвіду. https://vidomosti-ua.com/newspaper/101889
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А где же реформированная полиция лесоруба и добытчика газа в Харьковской области господина Авакова??
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Достаточно написать два мистических слова "похож на педофила" и народ сразу начинает одобрительно хлопать в ладоши. Напиши "похож на патриота" и народ сразу начнет кричать о зраде, Авакяне и бесполезных ментах. Два слова, а как манипулируют. Овощи тупые, биомусор.
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Может Вас это обидит, но педофилу отрезали путина. На Троєщині в Києві знайдено труп чоловіка з відрізаним статевим органом - Цензор.НЕТ 3372
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о как радостно ты бесхребетное чудо обозвал народ честной, ну во первых не похож, а уже нашли педофила.
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пляски вокруг педофилов меня уже давно умиляют. назначили больных людей главными злодеями и качают электоральные и прочие дивиденды на пиарясь на фоне откровенно идиотских идей... На Троєщині в Києві знайдено труп чоловіка з відрізаним статевим органом - Цензор.НЕТ 1367
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Они будут для тебя больными людьми, покуда не изнасилуют твою малолетнюю дочь, племянницу, внучку.
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я знаю, что люди пользуются мозгами крайне редко
ещё лучше это знают политики
всё же как-нибудь попробуй. гарантирую новые ощущения
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Я про больных людей. А политика? Это грязь и от этого не куда ни деться.
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ты запустил мантры, рассчитанные на придурков.
если это переписать на языке, который нравится людям, регулярно пользующимися мозгами, это будет выглядеть так: "здравомыслящий человек должен сочувствовать любому скотству по отношению к потенциальным источникам опасности для его малолетних родственников женского пола"
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Почему, для педофила и мальчики пойдут. За частую умники живут одиноко, любя только себя, возможно и умничаешь, потому, что тебя это не коснется. Кстати, среди педофилов, не мало образованных и даже талантливых людей, вариантов для размышления много, тем более, при общении в соц.сетях.
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Барыге со товарищи следовало бы призадуматься.
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"Личность пока не установлена, но найденный человек, по предварительным признакам, похож на разыскиваемого педофила",Источник:https://censor.net.ua/n3088087

все таки))) поліція працює, так шо нема чого гавкати на собакова!
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Не понятно шо там уже закрывать? То шо надо прикрывать валяется в траве.
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похоже на месть после изнасилования..
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Кто-то снял и залил видео, как бомжиха приставала к пьяному бомжу.... ногами чуть не забила беднягу от отчаяния
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если менты не чешутся, то за работу берётся сам народ. а так, ловили бы надцать лет (не факт что поймали бы), потом ещё докажи, а потом и вовсе бы его выпустили как у нас сейчас любят делать.
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Надо же... педофилу пиписку наконец то отрезали...
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Скажем так... Убивают людей часто и густо. Но чтобы отрезать... Это редкость даже в наше жестокое время. Тут нужна определенная мотивация именно для такого действия. Что это месть - всем предельно ясно.
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Я уже поздравлял неизвестных киевлян с этим событием. Кстати, это второй случай, известный мне. Первый произошел в Мариуполе, в 90-х. Одного пройдоху, который отправлял за границу теток, якобы для работы в разных, вполне легальных сферах. На самом деле у них отнимали паспорта и далее- проституция. Так его нашли в евоном подъезде, а причандал находился в его пасти. Можэ и тут тоже так? Пусть присмотрятся менты.
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больного статьёй не вылечить. но это **** пох. на то оно и """".
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А электронные браслеты?! Браслеты на месте?
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какой линч?какой самосуд?судя по состоянию ботинок ктото поиздевался над бомжом.
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Бомжи в носках не ходят, во всяком случае, в такое время года, штаны по виду новые, так что, спи спокойно, это не бомж)
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Педофил он или нет, но что менты на него все соответствующие нераскрытые преступления повесят - это к гадалке не ходи...)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом. ФОТО
 
 
 
 
 
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