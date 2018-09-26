 На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"На Троещине было найдено тело мужчины (на вид 45-50 лет) с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найденный человек, по предварительным признакам, похож на разыскиваемого педофила", - сказано в сообщении.

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