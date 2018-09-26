 На Троещине в Киеве найден труп мужчины с отрезанным половым органом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"На Троещине было найдено тело мужчины (на вид 45-50 лет) с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найденный человек, по предварительным признакам, похож на разыскиваемого педофила", - сказано в сообщении.
Бо в суспільстві почнеться хаос, кожний, хто вважатиме себе правим, захоче помститися своєму кривднику.
і це не дуже добре.
тогда всё сходится..
вычеркивайте из спика розыска.
часть зарплаты оставьте на месте найденого трупа. так будет справедливо.
ещё лучше это знают политики
всё же как-нибудь попробуй. гарантирую новые ощущения
если это переписать на языке, который нравится людям, регулярно пользующимися мозгами, это будет выглядеть так: "здравомыслящий человек должен сочувствовать любому скотству по отношению к потенциальным источникам опасности для его малолетних родственников женского пола"
все таки))) поліція працює, так шо нема чого гавкати на собакова!