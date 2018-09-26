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 "Мы уже на финишной прямой", - Порошенко о получении томоса

Глава Украинского государства Петр Порошенко выразил твердую уверенность, что процесс принятия решения о предоставлении Украины Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви вышел на финишную прямую.

Об этом он заявил во вторник в Нью-Йорке, во время встречи с украинской общиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я никогда не называл даты Томоса, и не буду её называть. Я сказал, что нам, украинцам, надо молиться и бороться за то, чтобы Господь нам его послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что, учитывая многострадальный путь, который прошли украинцы, это "точно является свидетельством того, что и наша победа приближается, и землю мы украинскую освободим".

Как подчеркнул Президент, в каждом государстве церковь должна быть отделена. "Я полностью с этим согласен, особенно когда эта государство иностранное. Это наша задача – защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы – крупнейшая православная страна Европы", - сказал Петр Порошенко. Он добавил, что "церковь должна быть одна – украинская".

Президент отметил, что украинцы ждали этого решения "не четыре, и не сто, а триста лет".

По его словам, Украина получила эту помощь. "И камнями у Путина в горле станет тот Крым, как они потеряли Украину для церкви московского патриархата", - подчеркнул глава Государства.

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Кроме того, он также выразил уверенность, что настало время снять анафему и с Гетмана Мазепы. "И это будет правильно для того, чтобы подчеркнуть, сколько украинский народ ждал этого", - отметил Президент Украины.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3088085
 
   
 Топ комментарии
 
А почему бы не поговорить? Мне, например, приятно об этом читать, особенно о реакции бывших "братьев".
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"Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров
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Он что, теперь про финишную прямую каждые 3 дня говорить будет?
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Он наш, право-центристский православный иудей пока-что РПЦ МП. Но в будущем! Ух!..
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щоб ми без пеці робили...
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Цікаво,що тоді вигадає агент ФСБ? Коли дійсно дадуть Томас Україні,а рейтинг залишиться на томуж самому місті - під плінтусом?
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от не про зраду/перемогу, а про людське - цікаво наскільке це йде від щирого серця у дяка(чи хто він там в тій секті) московського патріахату, й якщо б протилежне гарантувало йому перемогу був би Томос?!
відповіді напевно будуть в кожного свої (крім чоколаднихї методистів)...але я особисто не вірю, що це щиросердечно
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красивый заголовок
если к томасу не привязываться
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Предоставление томоса-прекрасно, иметь свою Украинскую церковь- прекрасно, выгнать нахрен кацапских попов-пропагандистов-замечательно, но неужели всё это так объединит людей, и они в общем порыве сплотятся вокруг главного благодетеля ,отца демократии в борьбе со всем злом(бедности, коррупции, жадным ненасытным олигархатом)?Нет.Людей объединит реальный рост благосостояния, т.е. наличие денежных знаков в кошельке.Вот только тогда люди станут добрее и счастливее.И не нужно меня обвинять в мещанстве.А вера должна быть в сердце каждого, а не в умении преклоняться перед попАми и целовать их руки или кресты.А кто скажет, после предоставления томоса снизятся расценки на крещение, венчание, отпевание, освящение и т.д.?Нет.С деньгами на все перечисленные церковные услуги всё равно придётся расстаться.Так что всё это хорошо, но не главное.
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Иерарх Константинополя: МП никто и звать его никак и не имеет права выгонять экзархов из Украины"Ми вже на фінішній прямій", - Порошенко про отримання Томосу - Цензор.НЕТ 3585 September 26th, 0:14
Московский патриархат не имеет права требовать, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Украину."Ми вже на фінішній прямій", - Порошенко про отримання Томосу - Цензор.НЕТ 3142

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), комментируя решение синода МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев названо "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.

«По какому праву МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписки, в которой принимает участие исключительно РПЦ», - заявил владыка Иов.

Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания".
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Восстановление прав украинской христианской церкви это самый важный момент современной Украины, блее важный чем безвиз и все остаьные реформы. Нужно полностью равать порочные связи с гебешной паРашей.
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Дедушка Ленин говорил о том что вместо церквей нужно строить школы. А мы скоро так ведьм на костре сжигать начнем...
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Если гражданство ведьм расийское - то почему бы и нет.
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підараст чЛєнін замордував українців не менше ніж сралін!
Так що не треба цього пітора сюди тулити
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и учить в школах ленинизм-коммунизм и какой дедушка Ленин и Сралин хорошие. К чему это привело видно сейчас.
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Кацапия…Никогда не было
дарования Православной Церкви на России Томоса об автокефалии! В 1589-1590
годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту
кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском
архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать
патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в
грамоте… Автокефалия РПЦ была
самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без
разрешения Константинополя.
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Дополню. Потом Патриарха, давшему автокефалию нарассии, обвинили в симонии, то-есть, продал автокефалию за 400 шкур куниц, + еще кой-какого добра.
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После получения томоса, сразу предать анафеме не каноничную секту РПЦ МП вместе с ее поповством за благословение и поддержание войн в Украине, Сирии, Грузии ...
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ти на фінішній прямій?
Це ти його виписуєш цей томос?
Чи яке відношення злодій має до церкви?
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я наверное старомоден, но люблю... по-факту!
не люблю предсказания...предчувствия... и почти твердую уверенность...от власть имеющих
признаю только - факты! и тогда радуюсь или печалюсь...
(мечтать люблю и фантазия богатая.... но я же не выношу это в массы... с трибуны...)
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скільки раз ти злодію уже безвіз от от обіцяв?
Разів 10?
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Петя....
У нас государство отделено от религии.....
Пиариться на том, что не входит в твои обязанности.....
Разве что с т.зрения национальной безопасности! но тогда ты за 5 лет войны них-на не сделал для борьбы с врагами страны!
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когда религией руководят враги, это вопрос безопасности государства.
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И шо Петя за 5 лет сделал для борьбы с МП?
Ну ка Ну ка...
Хотя бы 1 пункт есть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы уже на финишной прямой", - Порошенко о получении томоса
 
 
 
 
 
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