 "Мы уже на финишной прямой", - Порошенко о получении томоса

Об этом он заявил во вторник в Нью-Йорке, во время встречи с украинской общиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я никогда не называл даты Томоса, и не буду её называть. Я сказал, что нам, украинцам, надо молиться и бороться за то, чтобы Господь нам его послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что, учитывая многострадальный путь, который прошли украинцы, это "точно является свидетельством того, что и наша победа приближается, и землю мы украинскую освободим".
Как подчеркнул Президент, в каждом государстве церковь должна быть отделена. "Я полностью с этим согласен, особенно когда эта государство иностранное. Это наша задача – защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы – крупнейшая православная страна Европы", - сказал Петр Порошенко. Он добавил, что "церковь должна быть одна – украинская".
Президент отметил, что украинцы ждали этого решения "не четыре, и не сто, а триста лет".
По его словам, Украина получила эту помощь. "И камнями у Путина в горле станет тот Крым, как они потеряли Украину для церкви московского патриархата", - подчеркнул глава Государства.
Кроме того, он также выразил уверенность, что настало время снять анафему и с Гетмана Мазепы. "И это будет правильно для того, чтобы подчеркнуть, сколько украинский народ ждал этого", - отметил Президент Украины.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10241972.html
відповіді напевно будуть в кожного свої (крім чоколаднихї методистів)...але я особисто не вірю, що це щиросердечно
если к томасу не привязываться
Московский патриархат не имеет права требовать, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Украину.
Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), комментируя решение синода МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев названо "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.
«По какому праву МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписки, в которой принимает участие исключительно РПЦ», - заявил владыка Иов.
Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания".
Так що не треба цього пітора сюди тулити
дарования Православной Церкви на России Томоса об автокефалии! В 1589-1590
годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту
кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском
архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать
патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в
грамоте… Автокефалия РПЦ была
самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без
разрешения Константинополя.
Це ти його виписуєш цей томос?
Чи яке відношення злодій має до церкви?
не люблю предсказания...предчувствия... и почти твердую уверенность...от власть имеющих
признаю только - факты! и тогда радуюсь или печалюсь...
(мечтать люблю и фантазия богатая.... но я же не выношу это в массы... с трибуны...)
Разів 10?
У нас государство отделено от религии.....
Пиариться на том, что не входит в твои обязанности.....
Разве что с т.зрения национальной безопасности! но тогда ты за 5 лет войны них-на не сделал для борьбы с врагами страны!
Ну ка Ну ка...
Хотя бы 1 пункт есть?