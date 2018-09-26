 "Мы уже на финишной прямой", - Порошенко о получении томоса

Об этом он заявил во вторник в Нью-Йорке, во время встречи с украинской общиной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я никогда не называл даты Томоса, и не буду её называть. Я сказал, что нам, украинцам, надо молиться и бороться за то, чтобы Господь нам его послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой", - отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что, учитывая многострадальный путь, который прошли украинцы, это "точно является свидетельством того, что и наша победа приближается, и землю мы украинскую освободим".

Как подчеркнул Президент, в каждом государстве церковь должна быть отделена. "Я полностью с этим согласен, особенно когда эта государство иностранное. Это наша задача – защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы – крупнейшая православная страна Европы", - сказал Петр Порошенко. Он добавил, что "церковь должна быть одна – украинская".

Президент отметил, что украинцы ждали этого решения "не четыре, и не сто, а триста лет".

По его словам, Украина получила эту помощь. "И камнями у Путина в горле станет тот Крым, как они потеряли Украину для церкви московского патриархата", - подчеркнул глава Государства.

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Кроме того, он также выразил уверенность, что настало время снять анафему и с Гетмана Мазепы. "И это будет правильно для того, чтобы подчеркнуть, сколько украинский народ ждал этого", - отметил Президент Украины.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.