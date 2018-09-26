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 Порошенко вручил государственные награды представителям украинской общины в США

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки вручил высокие государственные награды на встрече с лидерами украинской общины в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность орден "За заслуги" Глава государства вручил сенатору США от штата Вашингтон Марку Антонию Милошиа.

Орден княгини Ольги Петр Порошенко вручил куратору и библиотекарю Украинского музея и библиотеки Стемфордской епархии Украинской греко-католической церкви в США Любови Волынец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены Паоло Алли, Даниил Зелинский, Анатолий Лютюк, Ханс-Йоахим Фаленски и Андрей Футей, - указ президента

Орден "За заслуги" за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность Президент также вручил президенту Украинского конгрессового комитета Америки Андрею Футею.

Источник: https://censor.net.ua/n3088083
 
   
 Топ комментарии
 
В этом он профи, та и любит он это дело
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а то, що в країні правовий колапс, відсутність правосуддя, ріст цін, вимирання населення - гаранта не обходить.....
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А почему бы и не вручить, если люди заслужили? А, вас забыли пригласить. Тогда, конечно,
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а то, що в країні правовий колапс, відсутність правосуддя, ріст цін, вимирання населення - гаранта не обходить.....
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Квіточка, а для чого вас мама ростила, якщо не секрет?
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наташенька, квиточка ты закордонна, шо ж ты свою любовь к Украине увезла на чужбину и теперь так страдаеш？
Вэртайся, тут рэформы и другие ништяки накрывают лавиной
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О, понеслось @@@@о по трубам. С какого переляку мне страдать? Вся моя украинская родня живет нормально и никого никакие рэформы и другие ништяки не накрывают лавиной.
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ого, так это что, в Украине нет реформ и покращень. Не заговаривайся, 144 рэформы видно невооруженым взглядом, то тебе с чужбины не видно
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Наталя, повертайся! Будемо разом неньку плекати! Порошенко вручив державні нагороди представникам української громади у США - Цензор.НЕТ 1419
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Ось приїхала з України. Ваша правда - трупи прямо на вулиці бачила. А живі приходять в магазини як в музей, лише поглянути.
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Опять весь свой родственный гарем повез за госсчет?
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Чего общего между Порошенко и женским тампоном?
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Сегодня будет прессконференция с лужайки белого дома.
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барыга начал предвыборную гонку, интересно, ему все голоса нарисуют, или найдутся пару идиотов ?
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А почему бы и нет? Чем он хуже, например, косатой?
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Шо ты мелешь？
Вы совсем чокнулись на почве любви к сывочолому
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Из-за этого недавно было сломано немало копьев в Раде и в АП по поводу назначения членов ЦВК. Каждому депутоиду оченно сильно хочется иметь там свою волосатую лапу, чтобы гарантированно заполучить нужное количество голосов. Пока мафия у руля не будет толку ни ...я.
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советую писАть строго по теме, седня с утра админ сурово принципиальный)
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Порошенко наилучший президент Украины. Только ему удалось вручить награды диаспоре！
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не, ну не до такой же степени...
админ не барыгобот, просто седня банит с утра за малейшее отступление от темы, причем всех, без политических симпатий)
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цікаво, а США петі, дадуть томас)) на другий термін?!
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Ага,він може у Томаса під хвостом понюхати))
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Медальки раздавать - дело нехитрое, много ума не надо.
Порошенко вручив державні нагороди представникам української громади у США - Цензор.НЕТ 9316
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Лучше бы солдат и добюровольцев награждал...
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чует мое сердце, шо перед выборами будет капец полный
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чо? перед выборами мы таких обещаний наслушаемся и таких роскошных отчетов о гигантских достижениях наедимся, что даже бумага с текстом покраснеет от стыда
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треба всіх нагороджувати - як лі-брежнєв - тоді і йому вернеться!

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у цих корєйців) - зірок мало на погонах - о так треба !

Порошенко вручив державні нагороди представникам української громади у США - Цензор.НЕТ 7318
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Не вистачає справжніх чоловічих поцілунків, як у Брежнєва з Хонеккером...
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красти і подачки давати - це таке жити по новому?
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а ще брехати - основна риса нашого гаранта корупції і просто потомствєнного злодія
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вручил государственные награды представителям украинской общины в США
 
 
 
 
 
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