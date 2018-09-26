 Порошенко вручил государственные награды представителям украинской общины в США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Так, за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность орден "За заслуги" Глава государства вручил сенатору США от штата Вашингтон Марку Антонию Милошиа.
Орден княгини Ольги Петр Порошенко вручил куратору и библиотекарю Украинского музея и библиотеки Стемфордской епархии Украинской греко-католической церкви в США Любови Волынец.
Орден "За заслуги" за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность Президент также вручил президенту Украинского конгрессового комитета Америки Андрею Футею.
Вэртайся, тут рэформы и другие ништяки накрывают лавиной
Вы совсем чокнулись на почве любви к сывочолому
админ не барыгобот, просто седня банит с утра за малейшее отступление от темы, причем всех, без политических симпатий)