 Порошенко вручил государственные награды представителям украинской общины в США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность орден "За заслуги" Глава государства вручил сенатору США от штата Вашингтон Марку Антонию Милошиа.

Орден княгини Ольги Петр Порошенко вручил куратору и библиотекарю Украинского музея и библиотеки Стемфордской епархии Украинской греко-католической церкви в США Любови Волынец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены Паоло Алли, Даниил Зелинский, Анатолий Лютюк, Ханс-Йоахим Фаленски и Андрей Футей, - указ президента

Орден "За заслуги" за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную и гуманистическую деятельность Президент также вручил президенту Украинского конгрессового комитета Америки Андрею Футею.