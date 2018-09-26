EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2218  5
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3898) обстрел (7243) ОГА (1373) Клименко Юрий (35)

 Снайпер террористов обстрелял автомобиль, ранен мужчина, - замглавы Луганской ОГА

Боевики пытаются вернуть контроль над недавно освобожденным хутором Вильным вблизи г. Золотое и запугать мирное население.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера вражеский снайпер, который целый день обстреливал новые позиции ВСУ, прицельно попал в автомобиль местного жителя. Вследствие выстрела мужчина 1985 г.р. получил ранения. В Лисичанский городской больнице ему оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 24 обстрела, ранены пятеро украинских воинов, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС

"К счастью, серьезной угрозы жизни и здоровью ранения не повлекло. Возвращение каждого клочка нашей земли дается нам кровью в прямом смысле, но все равно мы победим!", - написал Клименко.

Снайпер террористов обстрелял автомобиль, ранен мужчина, - замглавы Луганской ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088080
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лавров себя с туалетом сравнил.. а-ха-ха

Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заблудился и зашел в переговорную к Лаврову, назвал российских журналистов «фейк-ньюс» и быстро вышел.

Лавров: Наверное, с туалетом перепутал.
 показать весь комментарий
 
 
на фото пневматика-переломка с дешёвым китайским прицелом.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнайпер террористов обстрелял автомобиль, ранен мужчина, - замглавы Луганской ОГА
 
 
 
 
 
 вверх