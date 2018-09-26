 Снайпер террористов обстрелял автомобиль, ранен мужчина, - замглавы Луганской ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера вражеский снайпер, который целый день обстреливал новые позиции ВСУ, прицельно попал в автомобиль местного жителя. Вследствие выстрела мужчина 1985 г.р. получил ранения. В Лисичанский городской больнице ему оказана необходимая медицинская помощь.

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"К счастью, серьезной угрозы жизни и здоровью ранения не повлекло. Возвращение каждого клочка нашей земли дается нам кровью в прямом смысле, но все равно мы победим!", - написал Клименко.