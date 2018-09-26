 Снайпер террористов обстрелял автомобиль, ранен мужчина, - замглавы Луганской ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко на своей странице в Facebook.
По его словам, вчера вражеский снайпер, который целый день обстреливал новые позиции ВСУ, прицельно попал в автомобиль местного жителя. Вследствие выстрела мужчина 1985 г.р. получил ранения. В Лисичанский городской больнице ему оказана необходимая медицинская помощь.
"К счастью, серьезной угрозы жизни и здоровью ранения не повлекло. Возвращение каждого клочка нашей земли дается нам кровью в прямом смысле, но все равно мы победим!", - написал Клименко.
Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заблудился и зашел в переговорную к Лаврову, назвал российских журналистов «фейк-ньюс» и быстро вышел.
Лавров: Наверное, с туалетом перепутал.