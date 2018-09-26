 Хуг покинет пост замглавы спецмиссии ОБСЕ в Украине 31 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сам рассказал в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

Александр Хуг на протяжении более четырех лет информировал общественность о происходящем в Донбассе. По его словам "ОБСЕ - не карьерная организация", "работать в ее структурах можно не более 10 лет".

"Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост", - сказал господин Хуг.

Подводя итоги своей работы, выразил сожаление, что "проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний, которые были ими даны в рамках минских соглашений".

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"Этот вывод вы можете сделать сами, ознакомившись с более чем тысячей ежедневных отчетов, выпущенных миссией с 2014 года",- отметил Александр Хуг. В то же время он выразил уверенность в том, что миссия сыграла важную роль в сдерживании конфликта на юго-востоке Украины.

При этом он отметил, что войну в Донбассе можно было бы прекратить очень быстро.

"Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет", - констатировал представитель ОБСЕ.