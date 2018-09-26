 Враг за сутки осуществил 24 обстрела, ранены пятеро украинских воинов, двое оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

Так, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

По данным штаба, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских озиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм миномета враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

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"В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще 6 получили ранения.

"С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-службе ОС.