 Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Мы должны говорить правду. Правду о Голодоморе. Потому что страшный отпечаток оставили в украинской душе ужасные события 1932-1933 годов. Он, Голодомор, стал синонимом невиданной человеческой трагедии", - подчеркнул Президент Петр Порошенко на встрече с лидерами украинской общины в США во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.
"Я очень благодарен каждому из вас, кто приложил огромные усилия для того, чтобы 12 штатов на местном уровне признали эту нашу трагедию геноцидом", - обратился Порошенко к участникам встречи Глава государства.
Президент также подчеркнул: "Но мы не остановимся и сейчас мы ждем на уровне комитета Конгресса решение Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании Голодомора геноцидом".
Глава государства также особо поблагодарил Украинский конгрессовый комитет Америки за те шаги, которые были сделаны в этом вопросе.
так, від більшості не має особливої підтримки, але вона і непотрібна, нам достатньо розуміння.
головне, ми маємо підтримку від найвпливовіших країн.
"В Киеве в одном из дворов на Троещине было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти возрастом 40-45 лет. У него были отрезаны половые органы.
Личность мужчины на данный момент не установлена. По данным «Киева оперативного», погибший похож на разыскиваемого педофила. Подробности уточняются."(с)
Браво, ребята!