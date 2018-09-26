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 Политика Украины
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Все про:Голодомор (798) диаспора (235) Порошенко (15467) США (14187)

 Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Президент Петр Порошенко высоко оценил усилия украинской общины в США в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Мы должны говорить правду. Правду о Голодоморе. Потому что страшный отпечаток оставили в украинской душе ужасные события 1932-1933 годов. Он, Голодомор, стал синонимом невиданной человеческой трагедии", - подчеркнул Президент Петр Порошенко на встрече с лидерами украинской общины в США во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

"Я очень благодарен каждому из вас, кто приложил огромные усилия для того, чтобы 12 штатов на местном уровне признали эту нашу трагедию геноцидом", - обратился Порошенко к участникам встречи Глава государства.

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Президент также подчеркнул: "Но мы не остановимся и сейчас мы ждем на уровне комитета Конгресса решение Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании Голодомора геноцидом".

Глава государства также особо поблагодарил Украинский конгрессовый комитет Америки за те шаги, которые были сделаны в этом вопросе.

Источник: https://censor.net.ua/n3088077
 
 
 Топ комментарии
 
У петі сьогодні день народження. Буде святкувати його далеко від України.. Чекаю статтю на Цензорі про цю знаменну подію..
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Население Беларуси около 10млн, лукашенко кровопийца, да, но откуда взяться в Беларуси 30 млн хотя бы Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 1829
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Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую канхвету Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6676
Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 8368
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Скоро будем памятники голодомору 2014-2019 годов ставить. Останется в стране хотя бы 30 млн к окончанию президентства этого кровопийцы?
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Население Беларуси около 10млн, лукашенко кровопийца, да, но откуда взяться в Беларуси 30 млн хотя бы Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 1829
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Дійсно, діаспора це неабияка наша підтримка в світі. Завдячуючи їм штати, Канада є нашими союзниками.
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Но но! Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 5924 Союзниками Украины США и Канада, и увесь цивилизованный свит тоже, стали исключительно дипломатическому гению Порошенко, создавшему армию! С нуля!
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не весь світ, можна подивитись по голосуваннях в оон.
так, від більшості не має особливої підтримки, але вона і непотрібна, нам достатньо розуміння.
головне, ми маємо підтримку від найвпливовіших країн.
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Та да. В 2014 году за резолюцию ООН на пидтрымку Украины выступили 100 стран. Через 2 года мудрой внешней политики Петра Алексеича уже аж 68! В этом году может и все писят будет. Зростає міжнародна підтримка як і добробут української нації під керівництвом великого полководця та реформатора! Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 3413
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У петі сьогодні день народження. Буде святкувати його далеко від України.. Чекаю статтю на Цензорі про цю знаменну подію..
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Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую канхвету Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 6676
Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 8368
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Похоже что скоро все население Украины станет диаспорой,а в самой Украине останется одна сплошная фабрика Рошен.
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Тролли здесь возбудились. Значит действительно неплохая новость. Не перетрудитесь, уроды ольгинские!
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Ну, у Президента- свои масштабы, а я- неизвестных киевлян поблагодарю. И пожелаю им остаться неизвестными. Вот за это:

"В Киеве в одном из дворов на Троещине было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти возрастом 40-45 лет. У него были отрезаны половые органы.
Личность мужчины на данный момент не установлена. По данным «Киева оперативного», погибший похож на разыскиваемого педофила. Подробности уточняются."(с)
Браво, ребята!
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Петро обстреливает мордор по всем фронтам. Молоток!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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