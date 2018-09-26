 Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Мы должны говорить правду. Правду о Голодоморе. Потому что страшный отпечаток оставили в украинской душе ужасные события 1932-1933 годов. Он, Голодомор, стал синонимом невиданной человеческой трагедии", - подчеркнул Президент Петр Порошенко на встрече с лидерами украинской общины в США во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

"Я очень благодарен каждому из вас, кто приложил огромные усилия для того, чтобы 12 штатов на местном уровне признали эту нашу трагедию геноцидом", - обратился Порошенко к участникам встречи Глава государства.

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Президент также подчеркнул: "Но мы не остановимся и сейчас мы ждем на уровне комитета Конгресса решение Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании Голодомора геноцидом".

Глава государства также особо поблагодарил Украинский конгрессовый комитет Америки за те шаги, которые были сделаны в этом вопросе.