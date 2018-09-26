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 Климкин выразил благодарность главе МИД Финляндии Сойни за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Финляндии Тимо Сойни на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

"Павел Климкин поблагодарил коллегу за неизменную поддержку финской стороной украинских инициатив в рамках ООН, направленных на противодействие российской агрессии, в частности при принятии резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины, состояния соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также о включении в повестку дня текущей сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, министры обсудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и несоблюдение российской стороной минских соглашений, а также необходимость усиления давления на агрессора с целью освобождения политзаключенных и недопущения дальнейших провокаций Москвы против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия продолжит политику непризнания оккупации Крыма Россией, - глава МИД Сойни

Климкин выразил благодарность главе МИД Финляндии Сойни за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088075
 
   
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