 Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс

Об этом Петр Порошенко сказал, выступая во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Главы государства.

"Очевидно, что в 21 веке мир не стал более безопасным местом. Мы продолжаем быть свидетелями войн и агрессии, даже на Европейском континенте. Пока мы здесь дискутируем, внешняя военная агрессия против Украины продолжается, грубо нарушая Устав ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации", - отметил Глава государства.

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Петр Порошенко подчеркнул: "Временная оккупация частей украинской территории продолжает причинять страдания украинскому народу и подрывать региональный и международный мир и безопасность".

Он отметил, что по самым осторожным оценкам ООН, число жертв этого конфликта составила около 35 000, включая более 10 000 погибших и около 25 000 раненых. Количество внутренне перемещенных лиц превысило 1,5 миллиона.

"Это может выглядеть как очередные данные сухой статистики, которой эта Организация переполнена. В то же время, для меня лично и всех украинцев это глубокие шрамы на сердце", - сказал Президент.

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"Я уверен, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. Мы считаем, что не существует лучшего способа как развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН", - подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

"Я благодарен Германии, Франции и США за мобилизацию международной поддержки этой инициативы", - отметил Президент.

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В то же время Глава Украинского государства подчеркнул, что Россия выступает против миротворцев. "Причиной этого, среди прочего, является то, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", - сказал Петр Порошенко.

"Разве не должна ООН предоставить смелый ответ этому вызову?", - отметил Президент и напомнил, что обращение Украины по развертыванию операции по поддержанию мира ООН на оккупированной территории Донбасса, до сих пор не было удовлетворено.

"Мы рассматриваем это как испытание способности нашей Организации решать сложные конфликтные ситуации. Тест, который ООН должна пройти

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", - резюмировал Петр Порошенко.