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 Климкин обсудил с заместителем Госсекретаря США Салливаном политику вымогательства и запугивания со стороны России

Министр иностранных дел Украины Климкин и заместитель государственного секретаря США Салливан обсудили вымогательство и запугивание со стороны России, она осуществляет с помощью своих энергетических проектов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Украины Павел Климкин за кулисами Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили ряд вопросов, включая совместные усилиями против вредного влияния России, использования Россией энергетических проектов ради вымогательства и запугивания Украины и других европейских союзников", - говорится в заявлении Госдепа.

"Также был обсужден прогресс Украины в имплементации политических и экономических реформ. Заместитель государственного секретаря подчеркнул, что США не признают попытку аннексии Крыма Россией, и отметил мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан

Источник: https://censor.net.ua/n3088073
 
   
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Сегодня пуйлу министр пел, как экономика растёт и рубь укрепляется. Пока ботоксный уши развесил, пиндосы в этот момент очередной пакет санкций влупили по самые помидоры. За что, спросите вы - а просто так. Чтоб динамику не терять...
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То что невозможно вычеркнуть из памяти. Перед смертью, Георгий Гонгадзе осуждал политику Тимошенко!
https://www.youtube.com/watch?v=o_TOX2r92N0
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Павлуша, а про йобиків нічого не казав ?
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин обсудил с заместителем Госсекретаря США Салливаном политику вымогательства и запугивания со стороны России
 
 
 
 
 
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