 Климкин обсудил с заместителем Госсекретаря США Салливаном политику вымогательства и запугивания со стороны России

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Украины Павел Климкин за кулисами Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили ряд вопросов, включая совместные усилиями против вредного влияния России, использования Россией энергетических проектов ради вымогательства и запугивания Украины и других европейских союзников", - говорится в заявлении Госдепа.

"Также был обсужден прогресс Украины в имплементации политических и экономических реформ. Заместитель государственного секретаря подчеркнул, что США не признают попытку аннексии Крыма Россией, и отметил мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - говорится в заявлении.

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