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 Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США

27 сентября в США при участии Президента Украины Петра Порошенко состоится церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса "Айленд" от США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в объявлении на официальном сайте Главного офиса Береговой охраны США.

Согласно сообщению Главного офиса Береговой охраны США, в ближайший четверг в Балтиморе запланирована передача двух 30-метровых катеров - Drummond и Cushing.

На церемонии будут присутствовать вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и президент Украины Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил Минобороны провести предоплату в 100% на расходы для получения американских патрульных катеров класса Island

Источник: https://censor.net.ua/n3088072
 
   
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дык какая це зрада
сейчас педро мальдивский
на энтих кратерах

весь кацапский флот укатает
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Я так бачу, що не одну тіко рассєю умом нє понять...
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во во у рыгошаКАЛадников одна извилина
мыслить тяжело
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Вибач. Ти я бачу не зрозумів. Це я про тебе...
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ну а я о чем

разве вас с одной извилиной можно понять
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да как же так можно! Тема такая была, ездили на ней все... ну блин!
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Как же без него!...

Без катеров останемся... американских...
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А ти тіпа завидуєш... Тебе не покликали... І шо так?
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Та я розумію... Тяжке дитинство... Дерев'яні іграшки...
Та ти не сімуй - все буде добре.
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Эти катера предлагалась Украине начиная с 2014г. Ан "в упор не хотели" брать ...

Катера класса Island, которые ранее были на службе Береговой охраны США, в настоящее время стоят в порту Балтимора. Впервые о возможности их передачи Украине заговорили еще в 2014 году - сразу после аннексии Крыма и во время обсуждений концепции развития «москитного флота».
«Схемы» опубликовали фрагменты затянутого межведомственной переписки о передаче этих двух катеров в течение 2014-2017 годов. Во время визита в США журналисты «Схем» узнали из своих источников в Сенате, что Украина «упирается» подарку в виде катеров уже четвертый год - якобы из-за меркантильных мотивы руководства государства. Впоследствии то же самое сообщили и источники «Схем» в Пентагоне. Майкл Карпентер, экс-советник вице-президента США времен Обамы Джо Байдена и бывший второй заместитель министра обороны США, который отвечал за Россию и Украину, также косвенно подтвердил эту информацию. «До меня доходили слухи насчет катеров класса Island, предложенных Украине, - что существует альтернативная схема закупки и перепрофилирование судов, которые будут производиться на «Кузнице на Рыбальском» - судостроительном заводе в Киеве. », - заявил Карпентер.
Журналисты выяснили, что ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» («Ленинская кузница») - сегодня является единственным судостроительным предприятием, обеспечиващим военный флот катерами, которые могут составить конкуренцию американским. У завода два бенефициара - президент Украины Петр Порошенко и его близкий армейский товарищ, нардеп Игорь Кононенко. Оно производит в том числе катера проекта 58155 («Гюрза-М»). Два таких катера уже стоят на вооружении Военно-морских сил ВСУ, еще четыре скоро должны пополнить флот.
https://www.unian.net/politics/10063190-peredacha-patrulnyh-katerov-iz-ssha-mozhet-zatyagivatsya-iz-za-interesov-zavoda-poroshenko-shemy-video.html
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Сышь, мышебрат, ты видать в переговорах участвовал.
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А Плешивый Педофил подлодку Курск утопил....,это не зрада
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Ленточку там купит или с собой привез？
Вот и вскрылась истинная причина поездки, а вы говорите Ассамблея
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Ти просто не в курсі. Там американці свої причеплять та й ще прапори вивісять. Отак от...
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если там купить - хрен че на ней наваришь. тут купили на "честном" тендере через прозоро за счет бюджета Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США - Цензор.НЕТ 4615
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Чутки про нібито наявність у Петра Порошенка «бізнесу в Росії», рівно як і інші фейки, викладені у листі групи народних депутатів, є брудною технологією частини його підписантів, про це заявив Голова фракції #БПП у ВРУ Артур Герасимов.
За його словами Севастопольський морський завод було конфісковано та націоналізовано окупантами. Липецьку кондитерську фабрику теж давно закрито і вона не працює. "Безпідставними і неправдивими є будь-які твердження про нібито наявність у Петра Порошенка інших бізнесів у Росії" , - додав А.Герасимов.
На його переконання немає сумніву, в чиїх інтересах укладено каталог фейків, які поширювалися проти Президента України протягом останніх років.
"У цій писанині чітко проглядається почерк особи, яка незмінно присутня в експертних моніторингах як лідерка із розповсюдження брехні. І слід політичної сили, яка ніколи не була перебірливою у засобах боротьби за владу. Саме остання найактивніше й просуває тезу про неіснуючий бізнес Порошенка в Росії та з Росією, в тому числі не цурається займатися цим і на телеканалах, які взяли на себе роль п'ятої колони Кремля", - наголосив Голова фракції.
Артур Герасимов тако не виключає, що ці звинувачення є спробою відволікти увагу від секретних поїздок емісарів Тимошенко до Москви, від її загадкової, але дуже промовистої відсутності в Раді під час голосування закону за визнання Росії агресором, тощо.
"Ми виступаємо за цивілізовану полеміку між провладними та опозиційними силами, дискусію щодо програмних та стратегічних речей. Натомість закликаємо утримуватися від поширення недостовірної інформації", - сказав Артур Герасимов.
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Крым украли и Липецкое дерьмо оставили специально чтобы посрать
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Артур Герасімов, це часом не той, виборчим штабом якого в Горлівці, свого часу керував кат і вбивця українських захисників Ігор Безлєр? Сподіваюсь, що торти "Рошен", якими торгують на Москві це таки фейк (https://www.kiev-konditer.ru/)
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"Голова фракции" герасимов наверно плотно дружит семьями с порошенко, коль так разносторлнне осведомлен о его активах и так ретиво убеждает в отсутствии бизнеса порошенко в россии.
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Липецкая фабрица возобновит работу через Азовское море,Порох обещает вложть 5 ярдов долларов в Липецкий СаРай..........
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Так глядишь и "Апачи" подвезут, которые Югик обещал лет пять назад...
Но встречать - ни-ни!... Только Пэтя!...
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А ти хочеш, щоб їх Югік встрєчал?... Ну-ну...
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Катери типу «Айленд Будівництво:з 1985 по 1992 рр.

Новьё получаем. Зато бесплатно и Пете есть где ленточку перерезать. С таким достижением уже можно и на выборы пойти.
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Пентагон выделит 100 долларов для постройки авиабазы и морской базы НАТО в Украине... Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США - Цензор.НЕТ 1212
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пака Балбесы РАБссии.Подлодка Курск и Титаник спасут мавзлоейных Хмырей РАБссии с Тушонкой Рузвельта))))))))))))) Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США - Цензор.НЕТ 3750 Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США - Цензор.НЕТ 3750
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Добротные крупные катера. Теперь будет не стыдно перед кацапской береговой охраной.
Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США - Цензор.НЕТ 4597
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Исторические факты не исчезают. Перед смертью, Гонгадзе осуждал политику Тимошенко! https://www.youtube.com/watch?v=o_TOX2r92N0
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эка невидаль, да украинская правда годами на Тимошенко гадила за бабки григоришина. двое самых известных говнометов - наем и лещенко даже имена и политкарьеру себе сделали на выливании помоев на Юльку.
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Один коментатор довго паразитував на Цензорі і використовував ці катери. Тепер він буде шукати інші приводи для зливу свого лайна.
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То шо катеры кошерные - понятно...идут с вооружение или в холостую...выдадут 45 узлов или нет...и т.д.
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и когда энтот нептун шо-то выдаст и в авиацинном варианте...лет через 5..
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Нептун уже выдает успешно пройдя все испытания - Ты от куда вообще? Из россии?
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а ты откуда, что что уверен, что "Нептун" на крыл?
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Какие все? Им ещё ни разу не стреляли по цели, пока только отрабатывают пуск. Послушай Турчинова на последних испытаниях.
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шучу, конечно, но 50-120 воздух-поверхность на Р-27 для соседей будет "приятная неожиданность"...
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Если эти катера замаскировать под буксиры и что-то в этом роде - будет прикольно.
Типа и не военные, а почти прогулочные, увеселительные.
Стрельнёте по ним - обхохочетесь.
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а в чем прикол..? Кентавр их покроет..
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США
 
 
 
 
 
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