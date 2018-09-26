 Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в объявлении на официальном сайте Главного офиса Береговой охраны США.
Согласно сообщению Главного офиса Береговой охраны США, в ближайший четверг в Балтиморе запланирована передача двух 30-метровых катеров - Drummond и Cushing.
На церемонии будут присутствовать вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и президент Украины Петр Порошенко.
сейчас педро мальдивский
на энтих кратерах
весь кацапский флот укатает
мыслить тяжело
разве вас с одной извилиной можно понять
Без катеров останемся... американских...
Та ти не сімуй - все буде добре.
Катера класса Island, которые ранее были на службе Береговой охраны США, в настоящее время стоят в порту Балтимора. Впервые о возможности их передачи Украине заговорили еще в 2014 году - сразу после аннексии Крыма и во время обсуждений концепции развития «москитного флота».
«Схемы» опубликовали фрагменты затянутого межведомственной переписки о передаче этих двух катеров в течение 2014-2017 годов. Во время визита в США журналисты «Схем» узнали из своих источников в Сенате, что Украина «упирается» подарку в виде катеров уже четвертый год - якобы из-за меркантильных мотивы руководства государства. Впоследствии то же самое сообщили и источники «Схем» в Пентагоне. Майкл Карпентер, экс-советник вице-президента США времен Обамы Джо Байдена и бывший второй заместитель министра обороны США, который отвечал за Россию и Украину, также косвенно подтвердил эту информацию. «До меня доходили слухи насчет катеров класса Island, предложенных Украине, - что существует альтернативная схема закупки и перепрофилирование судов, которые будут производиться на «Кузнице на Рыбальском» - судостроительном заводе в Киеве. », - заявил Карпентер.
Журналисты выяснили, что ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» («Ленинская кузница») - сегодня является единственным судостроительным предприятием, обеспечиващим военный флот катерами, которые могут составить конкуренцию американским. У завода два бенефициара - президент Украины Петр Порошенко и его близкий армейский товарищ, нардеп Игорь Кононенко. Оно производит в том числе катера проекта 58155 («Гюрза-М»). Два таких катера уже стоят на вооружении Военно-морских сил ВСУ, еще четыре скоро должны пополнить флот.
https://www.unian.net/politics/10063190-peredacha-patrulnyh-katerov-iz-ssha-mozhet-zatyagivatsya-iz-za-interesov-zavoda-poroshenko-shemy-video.html
Вот и вскрылась истинная причина поездки, а вы говорите Ассамблея
За його словами Севастопольський морський завод було конфісковано та націоналізовано окупантами. Липецьку кондитерську фабрику теж давно закрито і вона не працює. "Безпідставними і неправдивими є будь-які твердження про нібито наявність у Петра Порошенка інших бізнесів у Росії" , - додав А.Герасимов.
На його переконання немає сумніву, в чиїх інтересах укладено каталог фейків, які поширювалися проти Президента України протягом останніх років.
"У цій писанині чітко проглядається почерк особи, яка незмінно присутня в експертних моніторингах як лідерка із розповсюдження брехні. І слід політичної сили, яка ніколи не була перебірливою у засобах боротьби за владу. Саме остання найактивніше й просуває тезу про неіснуючий бізнес Порошенка в Росії та з Росією, в тому числі не цурається займатися цим і на телеканалах, які взяли на себе роль п'ятої колони Кремля", - наголосив Голова фракції.
Артур Герасимов тако не виключає, що ці звинувачення є спробою відволікти увагу від секретних поїздок емісарів Тимошенко до Москви, від її загадкової, але дуже промовистої відсутності в Раді під час голосування закону за визнання Росії агресором, тощо.
"Ми виступаємо за цивілізовану полеміку між провладними та опозиційними силами, дискусію щодо програмних та стратегічних речей. Натомість закликаємо утримуватися від поширення недостовірної інформації", - сказав Артур Герасимов.
Но встречать - ни-ни!... Только Пэтя!...
Новьё получаем. Зато бесплатно и Пете есть где ленточку перерезать. С таким достижением уже можно и на выборы пойти.
Типа и не военные, а почти прогулочные, увеселительные.
Стрельнёте по ним - обхохочетесь.