 Президент Порошенко 27 сентября примет участие в церемонии передачи для ВМС двух патрульных катеров от США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в объявлении на официальном сайте Главного офиса Береговой охраны США.

Согласно сообщению Главного офиса Береговой охраны США, в ближайший четверг в Балтиморе запланирована передача двух 30-метровых катеров - Drummond и Cushing.

На церемонии будут присутствовать вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и президент Украины Петр Порошенко.

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