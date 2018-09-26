 Категоричные, нетолерантные высказывания, которые выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта, - Минкульт о требовании УПЦ МП выслать из Киева экзархов Констатнитнополя

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минкульта.

В тексте завления отмечается: "Министерство культуры Украины как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере религиозных отношений, с удивлением и категорическим неприятием относится к отдельным постановлениям, которые были приняты на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом), которое состоялось 25 сентября 2018 года.

В первую очередь, такую ​​реакцию вызывают решения, с которыми можно познакомиться в журнале № 17 и касающихся назначения Вселенским Константинопольским Патриархатом своих представителей-экзархов в Украину, которые должны способствовать диалогу между различными православными юрисдикциями, которые стремятся объединться в Единой Поместной Православной Церкви.

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Константинопольская Церковь является Церковью-Матерью для всех христиан Украины, поскольку именно оттуда 1030 назад пришла Христова вера.

В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, которые противоречат украинским традициям уважительного диалога между Церквами, заявления Синода УПЦ (в единстве с МП), выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта - вместо мирного общения, и попустительством отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному строительству Единой Поместной Православной Церкви в Украине.

Ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной Церкви диктовать свою волю другой Церкви или ее представителям.

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Министерство культуры Украины обращает внимание членов Синода Украинской Православной Церкви, которые находится в единстве с Московским Патриархатом, на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других Церквей, и в частности экзарха Вселенского Патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегает от использования языка ненависти, вражды и воспроизведения в Украине позиций, исповедуемых российским агрессором.

В Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Константинопольского Патриархата - Церкви, из рук и благословения первоиерархов которой появилась и Киевская Митрополия, и ее позжее ответвление, ныне известное как Русская Православная Церковь".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.