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 Категоричные, нетолерантные высказывания, которые выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта, - Минкульт о требовании УПЦ МП выслать из Киева экзархов Констатнитнополя

Министерства культуры Украины выступило с официальным заявлением на решение Синода УПЦ МП от 25 сентября по делу назначения Вселенским Константинопольским Патриархатом своих экзархов в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минкульта. 

В тексте завления отмечается: "Министерство культуры Украины как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере религиозных отношений, с удивлением и категорическим неприятием относится к отдельным постановлениям, которые были приняты на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом), которое состоялось 25 сентября 2018 года.

В первую очередь, такую ​​реакцию вызывают решения, с которыми можно познакомиться в журнале № 17 и касающихся назначения Вселенским Константинопольским Патриархатом своих представителей-экзархов в Украину, которые должны способствовать диалогу между различными православными юрисдикциями, которые стремятся объединться в Единой Поместной Православной Церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев

Константинопольская Церковь является Церковью-Матерью для всех христиан Украины, поскольку именно оттуда 1030 назад пришла Христова вера.
В этом контексте категоричные, нетолерантные и такие, которые противоречат украинским традициям уважительного диалога между Церквами, заявления Синода УПЦ (в единстве с МП), выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта - вместо мирного общения, и попустительством отчаянным попыткам российского агрессора помешать свободному строительству Единой Поместной Православной Церкви в Украине.

Ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной Церкви диктовать свою волю другой Церкви или ее представителям.

Также читайте: "По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если не является самостоятельной единицей", - представитель Константинополя ответил на предложение УПЦ МП "покинуть Киев"

Министерство культуры Украины обращает внимание членов Синода Украинской Православной Церкви, которые находится в единстве с Московским Патриархатом, на недопустимость попыток препятствования деятельности представителей других Церквей, и в частности экзарха Вселенского Патриархата, в рамках правового поля Украины, а также настойчиво предостерегает от использования языка ненависти, вражды и воспроизведения в Украине позиций, исповедуемых российским агрессором.

В Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права в открытом обществе диктовать свою волю другим структурам или религиозным организациям, тем более агрессивно относиться к деятельности представителей Вселенского Константинопольского Патриархата - Церкви, из рук и благословения первоиерархов которой появилась и Киевская Митрополия, и ее позжее ответвление, ныне известное как Русская Православная Церковь".

Также смотрите: "Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3088071
 
   
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А лучше нипните кадилом по наглой кацапской роже
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э, Минкульт! вы этим дятлам (УПЦ МП) уже выслали требование о выселении из помещений принадлежащих государству? по-моему, пора.
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Хороший вопрос
А когда сатанистов из МП с фундаментов ДЕСЯТИННОЙ церкви сгонят. ?
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"я откомментировал статью, там были намеки на "христианские ценности", а какие это ценности? это ценности раба, можно с этим выйти на площадь и сказать, а можно выйти и сказать что земля круглая, то и другое очевидно по-моему, но христиане будут не согласны скорее всего

ну и второе, вылазить на площадь атеистам совершенно незачем, антирелигиозная революция по миру идет и без этого сначала люди изобрели суд и уголовный кодекс взамен шаманским гаданиям и вопрошаниям к богу, то есть отобрали у вас судебную власть, потом отобрали силовые органы, не позволяя силовым способом укреплять свою религию, потом отделили церковь от государства и лишили его финансовой поддержки, потом изгнали вас из школ (в процессе, на стадии завершения), далее вы станете никому уже неинтересны и ваши многочисленные секты просто закроются."

Вот смотрите.
У меня есть прекрасный план натравить на них атеистов.
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Сейчас пойду еще про служителей церкви поищу что то такое забористое.
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Патриарх Вселенский Варфоломей пообещал Автокефалию Мавзолейным.На РАБссии праздник.наконец то быдло получиь легальную Церковь...
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Отвезите упц МП в Кириловскую церковь - там на территории и СУМАШЕДШИЙ дом . И успокоительные рубашки
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Московських попів звичайні психічно-хворі не витримають. До речі там два храма і перший розмальовував Врубель. Вони і так належать РПЦ (УПЦ МП).
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Можливо, бо документи власності чи оренди ніхто не бачив.
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Кириловская церковь - исторический памятник. Собственностью РПЦ МП может быть только ВНОВЬ построенная недвижимость после войны и не расположенная на территориях исторических зон ( типа Кириловской, Выдубедскрй, Покровскрй, Софиевской, Лавры)
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Я не знаю які документи вони отримали. Тому спочатку треба дослідження їх майнових прав.
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Хорошо когда враги такие полные идиоты ка РПЦ.
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Это они шифруются- КГБИСТСКИЕ привычки😀😀
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А министерство культуры каким боком к религии?...
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Тоже считаю, что комментировать подобное должны министерства здравоохранения и животноводства.
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Религию пусть бы минкульт комментировал, но московский сатанат - это не про религию, это про бешенных свинособак. А раз так - минздрав и животноводство. Категоричные, нетолерантные высказывания, которые выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта, - Минкульт о требовании УПЦ МП выслать из Киева экзархов Констатнитнополя - Цензор.НЕТ 4685
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Четыре строчки статьи не осилил?

... "Министерство культуры Украины как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере религиозных отношенийИсточник: https://censor.net.ua/n3088071

Это простительно, т.к. название статьи слишком длинное...
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Реально круто !!! мокшанскую секту убийц надо истреблять любыми методами - финансовыми, судебными, законодательными, военными до полного изгнания с древней земли Украины-Руси.
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Дійсно, що майно і землю під свої церкви РПЦ отримало невідомо по якому закону. Це треба юридично переглядати і там, где був порушений закон повернути майно та землю державі. Врахувати треба також, що ця церква не є православною і при відсутності Томосом є сектою.
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Как же Кремлёвская ПЦ будет втолковывать своим прихожанам эти свои действия?..
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Да плевать на их высказывания с высокой колокольни!
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Шановне Міністерство Культури України,
Ті фсб-шники в рясах, до яких ви звертаєтеся, не знають що таке =толерантність=, =ввічливий діалог= і т.п. ...

Так що дивуватися вам ще і дивуватися.
Просто плюньте на них.
P.S. Ми, звичайно, розуміємо, що ви мусите робити свою роботу.
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РПЦ після того, як її священники стали відмовлятися відспівувати загиблих на сході України втратили право представляти частину українців. Зараз вони по законам та по совісті є сектою!
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РПЦ Это сексуально-озабоченная секта КГБ-шников. Вон из Украины!
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Пытаются переключить внимание народа от повышения тарифов и уничтожение украинского народа .
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Сенсационное заявление Яроша - Если к власти в Украине придут проросийские запроданцы, мы их завалим!
https://www.youtube.com/watch?v=R6qS456MaE0
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКатегоричные, нетолерантные высказывания, которые выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта, - Минкульт о требовании УПЦ МП выслать из Киева экзархов Констатнитнополя
 
 
 
 
 
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