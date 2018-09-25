 Подручный оккупантов Аксенов подал в Верховный суд Украины иск к Порошенко: требует отменить санкции

Представитель оккупационной власти Крыма, так называемый "глава" "совета министров" Сергей Аксеновподал иск в кассационную инстанцию Верховного Суда Украины. Он требует признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.
Заявление Аксенова зарегистрировано на сайте суда 19 сентября.
Ответчиком в этом иске, кроме Порошенко, выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Третьей стороной по делу названы Служба безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет Министров.
Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года.
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Напомним, 14 мая 2018 года президент Украины издал указ №126/2018, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Санкции введены против граждан и юридических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, в перечне есть фамилия Аксенова.
30 августа Аксенов обжаловал решение СНБО в Окружном административном суде Киева.
Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении бывшего спикера Верховного Совета АРК Владимира Константинова и экс-депутата местного парламента Сергея Аксенова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".
Как следует из документов, опубликованных на сайте президента Украины в приложениях к указу №467/2016, в санкционные списки вошли глава крымского правительства Сергей Аксенов, глава крымского парламента Владимир Константинов, бывший заместитель главы крымского парламента Ремзи Ильясов, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, бывший губарнатор Севастополя Сергей Меняйло и нынешний исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников.
Всего в украинские санкционные списки из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе внесены более 682 человека, это граждане Украины, России и ряда других стран.
Другое дело - аксенова так прижало, что решил в суд подать)) видать совсем "камни с неба" жить не дают, в Европу и Америгу не пускают - а в Воронеж сам ехать не хочет))
п.с. (по логике - если суд Украины отменит санкции, то аксенов может потребовать их отмены и от ЕС и США.. мол, "даже Украина отменила.. "невиноватая я!"(с) )))
на реальные европейские реформы и обyздание олигархического беспредела в украинской политике и экономике, через который просачивается в Украину
влияние русни, все равно растет!
Может Украинский народ все-же не так туп, как того хотелось рыго-манафорто-кремлевским полiттехнологам, дирижирующим всеукраинской кампанией клеветы против Тимошенко.
Однотурового неорыга - гаранта коррупции, полумер, недореформ и полувойны под прикрытием криков "Слава Украине", превращенных показушными петьриотами в
официозную фальш.
Ответчик в виде СБУ будет так рад видеть истца Прям праздник какой то будет у СБУ
5 месяцев назад 3 597 Важно
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СНБОУ «забыл» продолжить санкции против российских компаний на украинском рынке
Об этом сообщает известный финансовый журналист Александр Дубинский.
«Не продлили санкции против Аэрофлот, Байкалбанк, БМ банк, Вертолеты России, Газпромбанк, канал НТВ и многих других.
Очередная перемога клоунов в камуфляже, короче.
Но главное, - «забыли» продлить санкции и против лотерейщиков из МСЛ - куда смотрящим за потоками чёрного кеша недавно вошёл Пашинский. И против лотереи «Патриот» российского гражданина Бойко.
Чёрный кеш он такой», - подытожил журналист.
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/60/70/39d86cb1b96061dba732a8588ab1a7d2_1527145800.pdf
Порошенко «забыл» в сентябре продлить санкции против России, поскольку и в этот вопрос вмешалась коррупция, которую, как известно он возглавляет в Украине.
Лишь 17 октября президент подписал указ о продлении санкций против РФ - после того как нардеп Сергей Лещенко сделал громкие заявления на сей счет
Как Украина торгует с Россией в обход санкций
https://m.antikor.com.ua/articles/133645-kak_ukraina_torguet_s_rossiej_v_obhod_sanktsij
США ввели санкции против Аэрофлота?
756. ТОВ «Мозирський спиртогорілчаний завод» (ООО «Мозырский спиртоводочный завод»), Республіка Білорусь, Гомельська область, Мозирський райлон, Михайлівська с/р, 15/93м, УПН 400084274, ОКПО 046886313000
Суд, конченый, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ.
Люди, представляете масштабы песца в стране
По факту пока шо имеем тупой говновброс.
День прожив - перехрестись і подякуй Богу, придурок... Позови він подає, калічка.
Того, кто принял иск у Аксенова надо выгнать с работы. Или на гиляку. Аксенова вызвать в Украину и арестовать
Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3088070
Значит санкции действуют, нужно прибавить.