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 Подручный оккупантов Аксенов подал в Верховный суд Украины иск к Порошенко: требует отменить санкции

Ответчиком представитель оккупационной власти также заявил СНБО. Третьей стороной выступают СБУ, Нацбанк и кабмин.

Представитель оккупационной власти Крыма, так называемый "глава" "совета министров" Сергей Аксеновподал иск в кассационную инстанцию Верховного Суда Украины. Он требует признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

Заявление Аксенова зарегистрировано на сайте суда 19 сентября.

Ответчиком в этом иске, кроме Порошенко, выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Третьей стороной по делу названы Служба безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет Министров.

Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевская марионетка Аксенов предложил возродить в оккупированном Крыму колхозы: "Ничего иначе не получится"

Напомним, 14 мая 2018 года президент Украины издал указ №126/2018, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции введены против граждан и юридических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, в перечне есть фамилия Аксенова.

30 августа Аксенов обжаловал решение СНБО в Окружном административном суде Киева.

Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении бывшего спикера Верховного Совета АРК Владимира Константинова и экс-депутата местного парламента Сергея Аксенова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Как следует из документов, опубликованных на сайте президента Украины в приложениях к указу №467/2016, в санкционные списки вошли глава крымского правительства Сергей Аксенов, глава крымского парламента Владимир Константинов, бывший заместитель главы крымского парламента Ремзи Ильясов, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, бывший губарнатор Севастополя Сергей Меняйло и нынешний исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников.

Всего в украинские санкционные списки из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе внесены более 682 человека, это граждане Украины, России и ряда других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3088070
 
   
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а почему суд принял? нет у суда работы, хотят тыщу дел от оккупационных нонеймов?
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пусть принимает но рассматривать дело только в личном присутствии истца У ответчиков столько накопилось вопросов к истцу а особенно у СБУ я уже молчу ГПУ и МВД Підручний окупантів Аксьонов подав до Верховного суду України позов на Порошенка: вимагає скасувати санкції - Цензор.НЕТ 1678
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мне бы Вашу уверенность в этих трех службах)
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вот как рас у соевого сбу гпу и прочих у вопросов нету, если парашный гоблин до сих пор скачет по накрысму. А вот у народа Украины вопросы к нему имеются.
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суд обязан принять - тут не вопрос.
Другое дело - аксенова так прижало, что решил в суд подать)) видать совсем "камни с неба" жить не дают, в Европу и Америгу не пускают - а в Воронеж сам ехать не хочет))

п.с. (по логике - если суд Украины отменит санкции, то аксенов может потребовать их отмены и от ЕС и США.. мол, "даже Украина отменила.. "невиноватая я!"(с) )))
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Суд обязан принять по украинским идентификационным документам - номер паспорта и т.п. Подозреваю что Аксенову будет это невозможно сделать.
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не обязательно по украинским. Иностранцы имеют право подавать в суд по своим документам.. а аксенов (хоть и сохранил паспорт Украины - кстати, забавно будет, если он подал в суд с документами Украины)) мог и по рашинским подать.
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Аксенов - сепаратист . А с сепаратистами в такие суды не играют . Их садят самих
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Аксенов - украинский гражданин. При обращении в гос. органы любое его гражданство не имеет никакого значения. У меня тоже два гражданства, если чо.
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Одни борются за Украину, за право быть украинцами, борются на территории врага, в ужасных условиях Олег Сенцов, Олег Балух и другие политзаключенные кремля. Другие борются на фронте, проводя жизнь далеко от дома, далеко от семьи в знойную жару и ледяной холод находятся в земляных окопах рискуя жизнью ради Украины. Третьи не жалея времени, 4 года подряд, день изо дня противостоят "все заполняющей" пропаганде кремля, недосыпая роются в архивах, в поисках первоисточников чтобы опровергнуть очередной кремлевский фейк или затулить пасть очередному ватнику. Всех этих людей, объединяет одна несгибаемая идея - Независимая и успешная Украина. Отдельные особи, паникеры, зрадофилы, а какая польза от вас - нытиков?
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уличение властей в коррупции, несметных богатствах, записанных на жену или других родственников - тоже зрадофилия?
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Действительно чем больший бред они пишут, тем ненавистнее раха и тимошенка!
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Рейтинг тимошенко растёт с кремля! И уйма фублей на это ушла !
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Это не те, что Порошенков кореш на личном Фальконе возит? Вам, тварям барыгоботским платят, а рейтинг Тимошенко - единтвенной пока надежды Украины
на реальные европейские реформы и обyздание олигархического беспредела в украинской политике и экономике, через который просачивается в Украину
влияние русни, все равно растет!

Может Украинский народ все-же не так туп, как того хотелось рыго-манафорто-кремлевским полiттехнологам, дирижирующим всеукраинской кампанией клеветы против Тимошенко.
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Это, что ли, надежда что лабутены рекламирует?
Підручний окупантів Аксьонов подав до Верховного суду України позов на Порошенка: вимагає скасувати санкції - Цензор.НЕТ 2371
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Если тимошенко начнёт целоваться с путиным и его гнидами в ордло, её вынесут вперёд ногами ?
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целоваться не нужно,достаточно делать из-под тишка всё против Украины.. Всё таки власти у президента много, и натворить гадостей Йулька на этом посту может дофига.. с командой из жопоблока и тп.
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Так что на счёт вперёд ногами в этом случае ?
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Якщо її оберуть, то до виносу її вперед ногами винесуть пів України кацапи, які її найняли.
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Она уже целуется с путиным и его гнидами подплясывая с ними в иностранных кулуарах.
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Ах, ну теперь понял - для таких как ты плевал в Тимошенко, "зрадофил" - это любой, кто не оплёвывает Тимошенко по манафортовским методичкам и не славит
Однотурового неорыга - гаранта коррупции, полумер, недореформ и полувойны под прикрытием криков "Слава Украине", превращенных показушными петьриотами в
официозную фальш.
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Ну нормально, с пуйлом торгуем, почему с этого санкции не снять? Иванющенко вон давно без ограничений по Европе рассекает.
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наверное решил, что лучше в Украине сидеть, чем в раше лежать.
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Если в Печерский суд то выиграет дело полюбому. Вот будет смехота. Да и другие суды адекватностью у нас не отличаются.
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так он и на суд в Киев приедет?!!! камикадзе, блин...
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а без него никакого рассмотрения не может быть только лично аксеновской персоной Підручний окупантів Аксьонов подав до Верховного суду України позов на Порошенка: вимагає скасувати санкції - Цензор.НЕТ 7231
Ответчик в виде СБУ будет так рад видеть истца Підручний окупантів Аксьонов подав до Верховного суду України позов на Порошенка: вимагає скасувати санкції - Цензор.НЕТ 7231 Прям праздник какой то будет у СБУ Підручний окупантів Аксьонов подав до Верховного суду України позов на Порошенка: вимагає скасувати санкції - Цензор.НЕТ 7231
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Во дурак, это аксенов. Подкинул бы поросёнку откатик, и тот бы санкции без всякого суда отменил бы. Ну, типа забыл за государевыми делами, ему не впервой. https://www.economics-prorok.com/2016/10/blog-post_438.html
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Срочно! Украина не продлила санкции против России
5 месяцев назад 3 597 Важно
763
СНБОУ «забыл» продолжить санкции против российских компаний на украинском рынке

Об этом сообщает известный финансовый журналист Александр Дубинский.

«Не продлили санкции против Аэрофлот, Байкалбанк, БМ банк, Вертолеты России, Газпромбанк, канал НТВ и многих других.

Очередная перемога клоунов в камуфляже, короче.

Но главное, - «забыли» продлить санкции и против лотерейщиков из МСЛ - куда смотрящим за потоками чёрного кеша недавно вошёл Пашинский. И против лотереи «Патриот» российского гражданина Бойко.

Чёрный кеш он такой», - подытожил журналист.
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Журнализд спиздит - недорого возьмет. Работа его такая. А вот ссылка на сайт Президента. Санкции против Газпромбанка продолжены до 2 мая 2021 года
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/60/70/39d86cb1b96061dba732a8588ab1a7d2_1527145800.pdf
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ты всё испортил, он так класно горбатого клеил, думаешь признает ошибку, спорим, не признает.
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не обляпайся.

Порошенко «забыл» в сентябре продлить санкции против России, поскольку и в этот вопрос вмешалась коррупция, которую, как известно он возглавляет в Украине.

Лишь 17 октября президент подписал указ о продлении санкций против РФ - после того как нардеп Сергей Лещенко сделал громкие заявления на сей счет

Как Украина торгует с Россией в обход санкций
https://m.antikor.com.ua/articles/133645-kak_ukraina_torguet_s_rossiej_v_obhod_sanktsij
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я знал что не признаешь, порода у тебя такая, ну ты в этом не выноват, таким ты родился и таким тебе воспитывали родители и то общество, где ты крутился - честно, знал что что то такое напишешь, вот дождался и могу идти спать, всё совпало - доброй ночи.
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Опять что-то на помойке - Элис нашел?
США ввели санкции против Аэрофлота?
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а вот пеця белоруское шнабст производителеи на год прижал:
756. ТОВ «Мозирський спиртогорілчаний завод» (ООО «Мозырский спиртоводочный завод»), Республіка Білорусь, Гомельська область, Мозирський райлон, Михайлівська с/р, 15/93м, УПН 400084274, ОКПО 046886313000
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всё, я спать - последние в списке, всего хорошего.
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может и не по ошибке, мы не знаем, чем этот ветеран занимался до "ВОВ", года с 39-го.
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отомстили Израилю за сбитый расеянами ил-20...
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Его иск невозможно же будет зарегистрировать без паспотра Украины и доверенности от нотариуса или персонального присутствия.
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Почитай внимательно.
Суд, конченый, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ.
Люди, представляете масштабы песца в стране
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Ссылка цензора на гордон и далее на пустую форму поиска https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/autoassig_kas/. Никакого документа нет. Буду признателен если дашь прямую ссылку на документ.

По факту пока шо имеем тупой говновброс.
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Что за глупости? Будь ты хоть из племени Тумба-Юмба, заявление принять обязаны. Он написал и забыл, а у суда - головняк. Он еще и в ЕСПЧ напишет. Вот для меня очевидно, что он стебется.
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Не мелите ерунды. Позивач должен себя идентифицировать. В случае с Аксеновым суд будет требовать украинские идентификационные документы как у любого гражданина Украины. Наличие у него гражданств Науру, Зимбабве, США, или РФ в данном случае значения не имеет.
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Гоблін, альо. Як там твої дружки-братки кажуть: ти шо, рамси поплутав ?
День прожив - перехрестись і подякуй Богу, придурок... Позови він подає, калічка.
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Тю! Такие пользительные санкции и взять и отменить!)) А как же это-вот " камни с неба", родная говень..Непорадку!
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Мало кто знает,что Аксенов он же Гоблин,работает в качестве агента,которого купили структуры нескольких стран,для лоббирования развала России...Территории оккупированные Россией будут заморожены- как раковая опухоль.
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А КТО ПРИНЯЛ У ПРЕДАТЕЛЯ ИСК? Он ведь сам должен отвечать перед украинскими законами.

Того, кто принял иск у Аксенова надо выгнать с работы. Или на гиляку. Аксенова вызвать в Украину и арестовать
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А кто сказал что иск принят? Документец есть или же так, только попиздеть?
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Если пишут" подал иск", то наверно этот иск уже лежит на чьем то столе. ИСК ОТ СЕПАРАТЮГИ. Это же надо так обнаглеть, что еще и иск подавать. Эта бумажка границы Украины не должна была пересечь
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Если пишут "подал иск" то возможно иска никакого нет. Иск существует когда он есть в поисковой базе суда. Появится там - тогда и дискутировать будем.
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Судебное разбирательство назначено. Читайте текст
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Ты кроме методичек, что нибудь читаешь? К примеру текст статьи которую комментируешь?
Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3088070
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Цензор все стерпит. Это я утверждаю как кидающийся здесь гуаном с 2004 года. Более надежные источники есть?
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Судебное разбирательство назначено на 22 октября. НИ ФУЯ СЕБЕ. Куда сбу смотрит ? Всех кто принял иск- выгнать с работы
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Пускай приесжает во Львов и обяснит Тягнибоку почему именно с него должны быть сняты санкции .... и вообще этот пид_р же сидит и попевает в совете хуйла как и его подружка пи_да немытая гамняш мяш крим без воды нащ .... чего им там не сидицца ?????????????????
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какой Львов? он до Каланчака или Алексеевки даже не доедет.
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Подручный оккупантов Аксенов подал в Верховный суд Украины иск к Порошенко: требует отменить санкции


Значит санкции действуют, нужно прибавить.

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Гоблин приезжай в Киев тебя "встретят" с рушныками и с хлебом и с солью... Підручний окупантів Аксьонов подав до Верховного суду України позов на Порошенка: вимагає скасувати санкції - Цензор.НЕТ 177
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Ага, счаз: на таку падлюку продукти переводити !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодручный оккупантов Аксенов подал в Верховный суд Украины иск к Порошенко: требует отменить санкции
 
 
 
 
 
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