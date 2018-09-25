 Подручный оккупантов Аксенов подал в Верховный суд Украины иск к Порошенко: требует отменить санкции

Представитель оккупационной власти Крыма, так называемый "глава" "совета министров" Сергей Аксеновподал иск в кассационную инстанцию Верховного Суда Украины. Он требует признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против него, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

Заявление Аксенова зарегистрировано на сайте суда 19 сентября.

Ответчиком в этом иске, кроме Порошенко, выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Третьей стороной по делу названы Служба безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет Министров.

Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевская марионетка Аксенов предложил возродить в оккупированном Крыму колхозы: "Ничего иначе не получится"

Напомним, 14 мая 2018 года президент Украины издал указ №126/2018, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции введены против граждан и юридических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, в перечне есть фамилия Аксенова.

30 августа Аксенов обжаловал решение СНБО в Окружном административном суде Киева.

Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает рассматривать дело в отношении бывшего спикера Верховного Совета АРК Владимира Константинова и экс-депутата местного парламента Сергея Аксенова. Их обвиняют по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины – "призывы к насильственному свержению конституционного строя" и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Как следует из документов, опубликованных на сайте президента Украины в приложениях к указу №467/2016, в санкционные списки вошли глава крымского правительства Сергей Аксенов, глава крымского парламента Владимир Константинов, бывший заместитель главы крымского парламента Ремзи Ильясов, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, бывший губарнатор Севастополя Сергей Меняйло и нынешний исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников.

Всего в украинские санкционные списки из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе внесены более 682 человека, это граждане Украины, России и ряда других стран.