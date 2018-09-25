 UA: Первому" могут из-за долгов отключить не только от аналоговую, но и цифровую трансляцию, - Аласания

"Из-за долго есть риск отключения не только аналоговой, но и цифровой трансляции телеканала "UA: Первый". Об этом в эфире "Громадського телебачення" заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть (риск отключения цифровой трансляции, – ред.), потому что там тоже есть долги. Они не такие большие, но они тоже накопились – более 10 (миллионов гривен, – ред.), меньше 70, я не буду уточнять", – сказал Аласания
Глава НОТУ отметил, что ситуация остается неизменной с начала года. Тогда государство предоставило Общественному только половину финансирования. Вторую половину пообещали предоставить после получения финансового отчета НОТУ в июле 2018 года.
"Мы должны были обанкротиться где-то в июле, а они должны были предоставить новое финансирование, но не предоставили. Вот так мы и жили", – рассказал Аласания.
По его словам, до конца года у Национальной общественной телерадиокомпании Украины будет 250 миллионов гривен общего долга, включая долг за трансляцию.
"Что мы делаем? Антикризисные меры мы принимаем, они довольно тяжелые: отпуск без оплаты труда на 15, 10 и 8 дней для разных групп сотрудников. Но это не спасет на те 140 миллионов, которые мы должны за трансляцию только до конца года. Вариантов нет", – подытожил руководитель Общественного вещания.
По словам Аласания, в первом проекте бюджета на 2018 год, подготовленном Кабмином, для Общественного было предусмотрено 1,5 млрд гривен. Но в Верховной Раде оказался проект, в котором финансирование было уменьшено вдвое.
"Я могу только думать о том, что такой документ, как проект бюджета Украины идет с одной улицы Киева на другую улицу (из кабмина в парламент, – ред.), то он попадает на еще одну улицу, не напрямую. Другого объяснения нет. А тут есть три улицы", – сказал глава НОТУ.
На вопрос ведущего, идет ли речь об улице Банковой, на которой расположена Администрация президента, Аласания ответил: "Похоже на то".
Напомним, 25 июля концерн РРТ отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги.
А раз хороший канал, значит бандитам у власти его нужно уничтожить.
Очень жаль...
Равно как и "5 кАНАЛ", "Еспрессо", "112", "NewsOne", "Интер", "Украину", "ICTV" и прочее кацапское "смитьё"
аласании?
платників податків - вони вас не дивляться. Ви так і не спромоглися стати конкуретними... Я проти такого марнотратства. Не можешь (не вмієшь) не берись.....
Духу, духу того нет...
Больше энтузиазма,
больше позитива и конструктива...
Иногда бывало забавно у Шустера побывать вечером в пятницу...
Сейчас это сообщение оставляет равнодушным... почему то...
На американських реакторах встановлять системи безпеки, виготовлені у Кропивницькому.
Сьогодні в обласному центрі підписано Угоду про стратегічне партнерство між компаніями "Curtiss-Wright Corporation" (Сполучені Штати Америки) і "Radics LLC" (Україна), яка передбачає виконання спільних проектів з модернізації систем безпеки ядерних об`єктів США.
Угоду підписали віце-президент корпорації "Curtiss-Wright Corporation" Курт Мітчелл та директор компанії "Radics LLC" Антон Андрашов. На урочистому підписанні були присутні голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, народний депутат Костянтин Яриніч, голова наглядової ради ПАТ "НВП "Радій" Євгеній Бахмач, представники Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та інші почесні гості.
"Radics LLC" було створено кілька років тому як дочірню компанію ПАТ "НВП "Радій" для роботи за американськими нормами і стандартами. Укладання Угоди стало результатом плідної і тривалої двосторонньої співпраці. За три роки фахівцями ПАТ "НВП "Радій" було розроблено та сертифіковано програмне забезпечення, яке здатне модернізувати американську систему безпеки ядерних реакторів.
Відповідно до Угоди, американська компанія поставлятиме продукцію, вироблену в Україні на базі платформи RadICS, для атомних станцій, дослідницьких ядерних установок і національних лабораторій Міністерства енергетики США. Одним із кроків реалізації Угоди стане надання українською компанією "Radics LLC" інжинірингової підтримки американській компанії "Curtiss-Wright Corporation" щодо реалізації процесів розробки програмного забезпечення для АЕС, яке відповідає усім вимогам Комісії з ядерного регулювання США (NRC). http://uprom.info/news/energy/ukrayinska-sistema-bezpeki-zahishhatime-yaderni-reaktori-ssha/