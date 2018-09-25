 UA: Первому" могут из-за долгов отключить не только от аналоговую, но и цифровую трансляцию, - Аласания

"Из-за долго есть риск отключения не только аналоговой, но и цифровой трансляции телеканала "UA: Первый". Об этом в эфире "Громадського телебачення" заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть (риск отключения цифровой трансляции, – ред.), потому что там тоже есть долги. Они не такие большие, но они тоже накопились – более 10 (миллионов гривен, – ред.), меньше 70, я не буду уточнять", – сказал Аласания

Глава НОТУ отметил, что ситуация остается неизменной с начала года. Тогда государство предоставило Общественному только половину финансирования. Вторую половину пообещали предоставить после получения финансового отчета НОТУ в июле 2018 года.

"Мы должны были обанкротиться где-то в июле, а они должны были предоставить новое финансирование, но не предоставили. Вот так мы и жили", – рассказал Аласания.

По его словам, до конца года у Национальной общественной телерадиокомпании Украины будет 250 миллионов гривен общего долга, включая долг за трансляцию.

"Что мы делаем? Антикризисные меры мы принимаем, они довольно тяжелые: отпуск без оплаты труда на 15, 10 и 8 дней для разных групп сотрудников. Но это не спасет на те 140 миллионов, которые мы должны за трансляцию только до конца года. Вариантов нет", – подытожил руководитель Общественного вещания.

По словам Аласания, в первом проекте бюджета на 2018 год, подготовленном Кабмином, для Общественного было предусмотрено 1,5 млрд гривен. Но в Верховной Раде оказался проект, в котором финансирование было уменьшено вдвое.

"Я могу только думать о том, что такой документ, как проект бюджета Украины идет с одной улицы Киева на другую улицу (из кабмина в парламент, – ред.), то он попадает на еще одну улицу, не напрямую. Другого объяснения нет. А тут есть три улицы", – сказал глава НОТУ.

На вопрос ведущего, идет ли речь об улице Банковой, на которой расположена Администрация президента, Аласания ответил: "Похоже на то".

Напомним, 25 июля концерн РРТ отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги.