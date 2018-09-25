 Фонд, управляющий активами Порошенко, договорился о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко отметил: "Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют".

Он продолжил: "Напомню, что еще в январе 2016 Петр Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность Rothschild, мировой компании с безупречной репутацией. В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами".

"Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - резюмировал Цеголко.

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