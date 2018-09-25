 Фонд, управляющий активами Порошенко, договорился о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко отметил: "Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют".
Он продолжил: "Напомню, что еще в январе 2016 Петр Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность Rothschild, мировой компании с безупречной репутацией. В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами".
"Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - резюмировал Цеголко.
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безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",
Значок "Ну, Путин, погоди!"
ваша теория слабовата
эта сущность за копейку удавится
а тут целый завод
для этого надо
что бы к власти пришел
нормальный человек
а не очередная шестерка гудка
главный брехун страны
кто проверит что эти деньги реальны
ой ошибся рошенку
то есть деньги идут от многих людей
а не от исключительно педро
при возможностях гидранта
согнать туда людей раз плюнуть
при этом своих денег вложить ноль целых хер десятых
вам без шаКАЛада свет не мил
фонд есть фонд там бабло в складчину
если вы этого не понимаете то вы бот
а с нашем уровнем коррупции в высшем эшелоне
власти гидрант не может быть чеснюлей
рыба гниет с головы
процента два максимум
а все остальное будит у педро
кто там проверит офшор
а говорящие головы будут вещять
что у педро ничего нет
пиар чистой воды
решит вопрос и хуйлом
в рассее все працюе
он просто защищает кормовую базу
если хуйло заберет территорию
зелень он косить не сможет
тут он вынужден защищать пастбище
Прибыль в чей карман идёт?...
пилятикерувати
"27 сентября в США состоится церемония передачи двух патрульных катеров Военно-морским силам Украины. Об этом сообщает источник InfoResist.
Торжественное мероприятие состоится в городе Балтимор. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, генералы украинской армии и береговой обороны США.
33-метровые катера береговой охраны типа «Айленд» могут быть использованы для патрулирования Азовского моря. Данные катера способны выдерживать большие шторы и находиться в море до 5 дней.
Согласно контракту, США катера передают Украина на безоплатной основе, но транспортировку и обучение персонала должен оплатить Киев."
Ему за это государство деньги платить должно？
Это полное зазеркалье！
А то всё Липецк да Липецк...
Завтра зрада всё-равно будет рассказывать про Севастопольский завод и Липецкую фабрику...
если от его изделий уже 16
наших солдат погибло
18.09.2018 17:19
Компания попала в поле зрения молдавских журналистов
Компания «Рошен», которая до сих пор находится под прямым влиянием Президента Украины Петра Порошенко, попала в поле зрения молдавских журналистов. Расследователи из соседнего государства возмущены наглыми действиями украинского президента по отношению к Республике Молдова. В частности, речь идет о торговых отношениях Петра Порошенко с пророссийскими сепаратистами в Приднестровье. Данная информация подтверждается таможенными декларациями компании Петра Порошенко.
Согласно документам, предприятие «Рошен» с 2014 года по первое полугодие 2018 года осуществило ряд внешнеторговых операций с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой на сумму около 4,2 миллиона долларов. При этом, как отметил официальный дистрибьютор товаров «Рошен» в Республике Молдова (Tezaurus-VDS SRL), товары поставлялись в обход таможенного контроля страны.
Главным торговым партнером «Рошен» в Приднестровье стало общество с ограниченной ответственностью «Шериф». Оно принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушан и его бизнес-партнеру Илье Казмалы. Компания является основной в экономике непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и заработала имидж главного бенефициара сепаратизма.
Однако, несмотря на свою пророссийскую репутацию, приднестровская компания с 2014 года успешно получает сладости от украинского «Рошена». При том, что лидеры-сепаратисты ПМР даже как-то жаловались на торговую блокаду со стороны Киева и Кишинева, забыв упомянуть об экспорте украинских конфет.
https://from-ua.com/obzor-pressi/459657-roshen-poimali-na-torgovle-s-prokremlevskimi-separatistami.html
когда Грузия воевала
он свои атобусы втюхивал
сепарам прокацапским
Бизнес Порошенко все последние годы демонстрировал просто феноменальные успехи, несмотря на войну в стране и стагнацию (а в 2014-2015 годах падение) украинской экономики…
Президент Петр Порошенко задекларировал еще 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).
Об этом свидетельствуют внесенные им данные в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают сегодня Українські Новини.
В частности, 12 сентября президент задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на 1 359 658: 620 238 гривен, 330 793 гривны, 194 584 гривны, 116 751 гривну и 97 292 гривны процентного дохода в МИБ.
С начала года процентный доход Порошенко в этом банке составил около 9,7 млн гривен.
С января глава государства задекларировал также 66,5 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.
Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на четверг составляет около 77 млн гривен, что почти в 5 раз выше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн гривен.
Отмечу, что бизнес Порошенко все последние годы демонстрировал просто феноменальные успехи, несмотря на войну в стране и стагнацию (а в 2014-2015 годах падение) украинской экономики.
Например, упомянутый Международный инвестиционный банк в январе-сентябре 2017 года увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 78,364 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 млн).
По итогам первого квартала прошлого года этот банк Порошенко нарастил прибыль втрое.
А по итогам 9 месяцев 2016 года он увеличил прибыль вдвое.
Кроме того, напомню, в 2014 году доход Порошенко вырос в 7 раз, о чем рассказали многие СМИ - в том числе зарубежные.
Прибыль же киевского «Рошен» взлетела тогда аж в 9 раз.
При этом, несмотря на столь замечательные показатели бизнеса Порошенко, он еще и активно уклоняется от уплаты налогов, выплачивая своим наемным работникам - в частности, на «5 канале» - зарплату «в конверте»…
https://goo.gl/KzqW3Y
🤑
говорите о каких то копейках
он только на ротердаме+
лярды спионерил
Хорошо, что отечественному покупателю.
Заявил новый владелец "Кузницы на Рыбальском"
В Україні вже працює два вітчизняних виробники танкових гармат, якими, за потреби, переоснащуються броньовані машини Збройних Сил України.
Про це розповів начальник Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України генерал-майор Юрій Мельник.
За словами генерал-майора ЗСУ, було проведено ряд робіт, в результаті яких в Україні тепер існують два виробники нових стволів для танкових гармат калібру 120 (для стандарту НАТО) та 125 мм. До того ж виробничі лінії цих підприємств оснащено сучасним обладнанням, що дає змогу випускати високоякісну продукцію.
«Виконано ряд робіт, і як результат існує конкуренція між двома виробниками танкових гармат», - повідомив Юрій Мельник.
Нові вітчизняні гармати вже пройшли випробування і постачаються на ремонтні заводи, в рамках оборонного замовлення від Міністерства оборони. Там ними поступово замінюють «відстріляні» чи пошкоджені стволи танків ЗСУ.
Також начальник ЦБУ ЗСУ розвіяв чутки про нібито відсутність подібного виробництва та підтвердив високі якісні характеристики українських гармат.
«До речі, хоч би що там розповідали російські мас-медіа про відсутність у нас потужностей для виробництва гармат, це неправда. Гармата одного з українських виробників уже вдвічі перевищила показники щодо живучості ствола гармату російського виробництва», - підкреслив генерал-майор. http://uprom.info/news/vpk/v-ukrayini-tankovi-garmati-vigotovlyayut-odrazu-na-dvoh-zavodah/