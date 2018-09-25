 Скоростной пассажирский поезд "Интерсити" сбил на переезде автомобиль в Николаевской области - погибло 2 человека. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде. Автомобиль оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли. Сейчас на месте работают правоохранители.

Информация о событии внесена в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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