 Скоростной пассажирский поезд "Интерсити" сбил на переезде автомобиль в Николаевской области - погибло 2 человека. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Отмечается, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде. Автомобиль оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.
В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли. Сейчас на месте работают правоохранители.
Информация о событии внесена в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В совокупности с бетонными блоками возле автобусных остановок, хотя бы в Киеве, в некоторых местах, чтоб все видели и об этом говорили, это стало бы хорошим обучающим примером для тупорылых водил.
Деньги для таких полезных начинаний нужно брать из зарплат чиновников всех мастей, единовременно ограничив им зарплату минимальным прожиточным уровнем.
Можно ещё и на пару месяцев задержать, как они делают для людей.
Результат один. Из-за придурков люди опоздали, а поезд надо ремонтировать.