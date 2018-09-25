EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  3119  21
Все про:ДТП (5174) Николаевская область (800) поезд (665)

 Скоростной пассажирский поезд "Интерсити" сбил на переезде автомобиль в Николаевской области - погибло 2 человека. ФОТО

Сегодня, 25 сентября, около 17:30 в Баштанском районе вблизи села Лоцкино пассажирский скоростной поезд "Интерсити" сообщением Херсон - Киев столкнулся с автомобилем ЗАЗ-110307, в результате чего погибли двое человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде. Автомобиль оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.

В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли. Сейчас на месте работают правоохранители.

Информация о событии внесена в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-летний подросток погиб на крыше поезда в Одессе

Скоростной пассажирский поезд Интерсити сбил на переезде автомобиль в Николаевской области - погибло 2 человека 01
Скоростной пассажирский поезд Интерсити сбил на переезде автомобиль в Николаевской области - погибло 2 человека 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088066
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
з огляду на номерні знаки, автівку нещодавно придбав...і кермувати не навчився
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
вот проклятые есробляхеры... Правильно соевые?
 показать весь комментарий
 
Ушли бы служить в АТО больше шансов выжить было. От бухла и от нарушения ПДД в разы больше гибнет людей, чем в АТО.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно в хотя бы некоторых местах, где интенсивное движение поездов и автомобилей, устанавливать на переездах системы непреодолимых преград.
В совокупности с бетонными блоками возле автобусных остановок, хотя бы в Киеве, в некоторых местах, чтоб все видели и об этом говорили, это стало бы хорошим обучающим примером для тупорылых водил.
Деньги для таких полезных начинаний нужно брать из зарплат чиновников всех мастей, единовременно ограничив им зарплату минимальным прожиточным уровнем.
Можно ещё и на пару месяцев задержать, как они делают для людей.
 показать весь комментарий
 
Люди они такие способные, когда хотят проскочить...
 показать весь комментарий
 
Да, в нашей стране непересекаемой сплошной считается только бетонный блок высотой в 1 метр
 показать весь комментарий
 
 
для украинских придурков не существует преград
 показать весь комментарий
 
зрадолюбство совсем мозги проело, не машина попала под поезд, а поезд сбил машину...
 показать весь комментарий
 
А в чем разница?

Результат один. Из-за придурков люди опоздали, а поезд надо ремонтировать.
 показать весь комментарий
 
Уголовное дело завели на покойников?:0
 показать весь комментарий
 
Нет, по факту. Установят, что шлагбаум был закрыт, и дело закроют в связи со смертью подозреваемого.
 показать весь комментарий
 
А вот как они дожили до такого возраста без мозгов?
 показать весь комментарий
 
 
Навіть півень може деякий час без голови бігати, а тут - людина! О!
 показать весь комментарий
 
 
С приходом осени дебилов на дороге значительно увеличилось. Еще 2-3 недели назад я удивлялся культуре вождения в Киеве, а сегодня я офигеваю от количества дебилов. Вернулись из отпусков...
 показать весь комментарий
 
Премію Дарвіне ще одному, посмертно, за спритність.
 показать весь комментарий
 
От, куй его знает, но красный стой и ни как иначе. Зачем такое феерическое выпиливание себя из жыття?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкоростной пассажирский поезд "Интерсити" сбил на переезде автомобиль в Николаевской области - погибло 2 человека. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх