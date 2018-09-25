 Для переговоров с МВФ нужно урегулировать цены на газ и отдельные вопросы госбюджета, - глава Нацбанка Смолий

Национальный банк Украины настроен оптимистично в отношении продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом глава НБУ Яков Смолий сообщил на встрече с руководителями 40 крупнейших банков страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги – приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета", – сказал Смолий.
Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября.
20 сентября официальный представитель Фонда Джерри Райс заявил, что его представители и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.
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По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.
Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.
Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.
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А "рішучі реформаторы", как кукушка, все повторяют: "Давайте мы поднимем цены на газ", "Давайте мы поднимем цены на газ", "Давайте мы поднимем цены на газ" ....
Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Про це розповів Президент Петро Порошенко після церемонії підписання відповідної Кредитної угоди та Меморандуму про взаєморозуміння, повідомляє Укрінформ
Цены попрут вверх как на дрожжах
Ваш чертов оптимизм тяжелой ношей лег на плечи украинскому народу, у которого ни оптимизма, ни веры давно нет.
МВФ не рассматривает Кабмин Владимира Гройсмана как надежного антикризисного партнера.
Поэтому и далее ситуация будет стремительно ухудшаться. Даже если Кабмин и НБУ создадут более эффективную и централизованную систему регулирования финансового сектора, ужесточат контроль над бюджетной политикой, всё равно в данном бюджетном и экономическом цикле это нам не поможет.
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К тому же, суммарно за два последующих года Украина должна выплатить более 10 млрд. долл. США только внешних долгов в условиях роста процентных ставок на внешних рынках долгового капитала (кстати, наш Минфин вслед за повышением Нацбанком с 7 сентября учетной ставки с 17,5% до 18% годовых также повысил ставку размещения гривневых ОВГЗ с 18% до 18,5%). Но это сейчас не поможет предотвратить у нас неблагоприятный этап.
Более того, Владимир Гройсман сам провоцирует новый виток инфляции, обвал производящей экономики и дальнейший рост национального долга. Почему? Посмотрите хотя бы на размер повышения уже с 1 октября цены на газ для населения и промышленности в размере 23,5%, на чем якобы настаивает МВФ как основном условии выделения Украине очередного транша кредита в объеме 1,9 млрд. долл. США. А ведь Фонд - это типичный кредитор, для которого главное, чтобы заемщик с ним вовремя рассчитывался. Но, к сожалению, наше правительство не знает, где брать деньги на обслуживание ранее взятых кредитов. И теперь мы все в полной мере пожинаем плоды слабости и некомпетентности Кабмина как макроэкономического и финансового координатора.
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И представители миссии МВФ, находящиеся сейчас в Киеве, конечно, видят, что у нас нет положительных итогов, а так называемые экономические реформы - это всего лишь яркие театральные реформы, результат которых не виден и привлекателен только среди малообразованных людей.
Соответственно, явное различие между доходящей до экспертов правдой и распространяемой властью официальной информацией приводит к раздвоению мыслей. Словом, не надо обманываться, ожидая, что госаппарат будет уничтожать самих себя и основу своего собственного благополучия. Никакие реформы, которые должны уничтожить экономические отношения, кормящие крупных чиновников, у нас принципиально невозможны. И это называется сознательным развалом экономики, так как нельзя доверять выход из кризиса тем людям, которые в него завели.
https://uainfo.org/blognews/1536824665-goncharov-nelzya-doveryat-vyhod-iz-krizisa-tem-lyudyam-kotorye.html
Для "них" ЭТО НЕ ЛЮДИ! Это тягловой скот, послушная биомасса, рабсила для внутренних работ и на потребу европе... Вот кем они считают нас с вами. Вторым сортом, придатком, подспорьем
Я недавно сидел и думал, а что же позволяет нашим политикам так нагло врать своим избирателям? Почему они так уверенно и твердо говорят о "покращеннях", прогрессе, росте уровня жизни? И знаете, кажется я понял в чем фишка. Уровень жизни людей в Украине действительно вырос. Он реально достиг уровня жизни Швейцарии, например, или Монако. Но тут есть маленький нюанс. Во всех заявлениях нашего правительства звучит одно слово, на которое многие не обращают внимания, но которое многое обьясняет. Говорится о "людях". И если в Швейцарии, или Монако берется уровень жизни ВСЕХ ЛЮДЕЙ, то в Украине людьми принято считать лишь небольшой процент, так называемый - "золотой миллион". Это наш президент, министры, депутаты, силовики, члены их семей. Вот их уровень жизни реально достиг уровня жизни европейских стран. Вот об этих людях они с твердой уверенностью говорят. Вот они и ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮДЬМИ! Понимаете? Все остальное население Украины, которое живет на минималку в 3400 грн. и пенсией в 1200 грн. для них ЭТО НЕ ЛЮДИ! Это тягловой скот, это послушная биомасса, это рабсила для внутренних работ и на потребу европейским странам... Вот кем они считают нас с вами. Вторым сортом, придатком, подспорьем. Нам хватает на еду? Чего же более?! А в целом, "белые люди" в Украине достигли достойного уровня жизни, могут позволить себе кофе в Вене, уик-енд в Париже. Ведь статистика говорит о людях, а не черни... Вот и "ЗДОБУЛЫ"...
Пол Андертэйкер
http://ua24ua.net/vot-oni-i-yavlyayutsya-lyudmi-v-ukraine-ponimaete-vse-ostalnoe-naselenie-ukraini/
Оказывается, звуки исходят не от людей.
Они уже давно-давно молчат." (с)
Словоблуды...
Но именно на этом строится финансовая политика украинского Кабмина! Занимательная арифметика
Занимательная арифметика
Представьте, что вы одолжили 11 тыс. грн под 3% годовых, но не имеете права ни на что их расходовать. Ни на еду, ни на одежду, ни на коммунальные услуги, вообще ни на что.
Только лишь на то, чтобы отдать их обратно кредитору. Естественно с процентами и со своих денег.
Более того, вы стремитесь взять еще кредит на таких странных условиях.
При этом кредитор требует от вас покупать товар, производящийся внутри вашей страны, по гораздо более высоким импортным ценам.
Вы скажете зачем брать такие кредиты ибо это абсурд?
Нет. Это реалии жизни. Нацбанка и правительства.
Это ситуация с кредитами МВФ, которые идут в резервы Нацбанка и обязательствами, которые на себя взяла украинская власть - Президент, Нацбанк, Кабмин и Минфин.
Кредит от МВФ в сумме $11 млрд под 3% годовых, который сейчас находится в резервах НБУ - Нацбанк не имеет права расходовать ни на валютные интервенции для поддержания курса, ни на финансирование расходов бюджета, ни на что, кроме как на возврат кредита обратно МВФ.
При этом, правительство планирует повысить тарифы на природный газ для населения, ради получения нового кредита от МВФ в сумме $1,9 млрд, который пойдет в резервы НБУ, которые НБУ не сможет ни на что расходовать, и к которым правительство не имеет доступа.
Впрочем, Владимир Гройсман еще 2,5 года назад заявил: «Я покажу вам, как управлять государством». Как и обещал, показывает.
Виктор Скаршевский
http://ua24ua.net/brat-kredit-tolko-chtobi-ego-vernut-nu-ne-bred-li/
🤑
Ничего, украинцы на выборах вспомнят этот оптимизм.
Дмитрий Спивак: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛОХОТОРОН
Каждый гражданин Украины оплачивает прибыль и дивиденды компании, которая просто ПЕРЕПРОДАЁТ чужой газ втридорога
Ребята, отвлекитесь от Еревана, Сирии, ПАРЕ и очередных глупостей от Супрун о том, как чистить зубы и здороваться с женщиной. Это все такое.
Лучше, следите за мыслью.
Итак, по итогам 2017 года официальная прибыль (!!!) НАК "Нефтегаз Украины' составила 39,3 млрд гривен, что в пересчёте по текущему курсу равняется 1,5 млрд (!!!) долларов.
А прибыль Российского монстра "Газпром" по итогам года составила около 100 млрд рублей, что равняется примерно 1,6 млрд долларов.
Казалось бы, что тут плохого? Радоваться должны и гордиться успехами нашей компании, ведь мы практически сравнялись по показателям.
Разница лишь в том, что "Газпром" зарабатывает деньги на продаже газа в Европу и другие страны, а "Нефтегаз" на продаже газа собственному населению и отечественным предприятиям.
Непонятно, правда, где в этих отчетах 2,6 млрд долларов за транзит голубого топлива через нашу ГТС, но это отдельная тема.
И это ещё не все. Сегодня МВФ и Госдеп жёстко настаивают на том, чтобы Украина ещё подняла цены на газ для населения для "... финансовой стабилизации", что в переводе на простой язык говорит об убыточности нашего "Нефтегаза" и разбалансированности всей финансовой системы.
Но тогда возникает два вопроса.
Первый. Если Украина добывает около 20 млрд м3, а потребляет население чуть более 15 млрд, то почему нам продают дорогой Российский газ? Причём, даже если этот газ смешивают с нашим, то почему цены в Украине дороже, чем в России? Или Молдавии, в которой вообще нет собственного газа.
Второй. Если в "Нефтегаза" все так хреново, и лишь транзит перекрывает убытки, то почему все руководители нашего монополиста имеют миллионные тракты, себе десятки миллионов премии, отправляют 12 млрд (!!!) на выплату дивидендов, более 19 млрд (!!!) оставляют в резерве и 8 млрд - на развитие? Что развивать планируете, господин Коболев? Закрома Родины или как?
Получается, что каждый гражданин Украины оплачивает прибыль и дивиденды для акционеров компании, которая просто ПЕРЕПРОДАЁТ чужой газ втридорога и зарабатывает на смешивании "газового коктейля" и разнице в цене собственного и Российского газа.
Нормально хлопцы устроились, правда? И Россия для них не агрессор, а партнер. И у Коболев все хорошо. Да и вообще, у них у всех все хорошо. Настоящий государственный лохотрон. Европейцев они призывают не сотрудничать с Газпромом, а сами на этом сотрудничестве зарабатывают миллионы и миллионы долларов теневой прибыли....
Что надо делать?
1. Ликвидировать монополию "Нефтегаза";
2. Продавать населению газ собственной добычи;
3. Выступить инициатором создания Консорциума по управлению нашей ГТС с участием Европы и России (без них ничего не выйдет)
И главное. Радовать наконец, эту коррупционную цепь между добычей, смешиванием, продажей и транзитом.
Дмитрий Спивак
http://ua24ua.net/dmitriy-spivak-gosudarstvenniy-lohotoron/
🤑
От такие рэформы и небывалый рост экономики, потому тарифы ВСЕ будут рости и рости.
Риночнонеподйомні цени за ізобрєтєніє такого засобу "Українських болючих рехворм" нада сразу "коболєвську премію" урочисто вручать і долю кредиту мвефе.