 Для переговоров с МВФ нужно урегулировать цены на газ и отдельные вопросы госбюджета, - глава Нацбанка Смолий

Национальный банк Украины настроен оптимистично в отношении продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом глава НБУ Яков Смолий сообщил на встрече с руководителями 40 крупнейших банков страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги – приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета", – сказал Смолий.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября.

20 сентября официальный представитель Фонда Джерри Райс заявил, что его представители и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,24 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

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По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд.

Позиция Фонда является достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, еще одно предусловие – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

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