 "По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если не является самостоятельной единицей", - представитель Константинополя ответил на предложение УПЦ МП "покинуть Киев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), комментируя решение синода УПЦ МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев названо "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.
"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписки, в которой принимает участие исключительно РПЦ", - заявил владыка Иов.
Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны УПЦ МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Перелік об'єктів збудованих в Україні на особисті кошти Івана Мазепи.
1. Києво-Печерська Лавра:
а) Троїцька Надбрамна церква (1106-1108; перебудови XVII-XX ст.) відновлена коштом І.Мазепи
б) Успенський собор (1073-1089; перебудова XVII-XVIII ст.) відновлений коштом І.Мазепи (1690) + подарунки.
в) Церква Всіх святих над Економічною брамою (1696-1698) побудована коштом І.Мазепи
г) Кам'яний мур (1696-1701) будувався коштом І.Мазепи: південно-західна башта (башта Івана Кущника, від назви церкви, яку там хотіли відкрити на честь патрона Івана Самойловича; побудована 1696 р.); південна (Часова чи Годинникова, бо в ній до 1818 р. був годинник); північна (Малярна, бо там містилася малярна майстерня); східна (Онуфрієвська - від церкви св. Онуфрія, або Палатна, бо тут містилися палати І.Мазепи) (1698-1701)
д) Церква Різдва Богородиці (1696)
2. Микільська лікарняна церква (кін.1690-х)
3. Трапезна Покрови Богородиці (кін.1690-х)
4. Вознесенська церква (1701-1705)
5. Свято-Троїцький собор Кирилівського монастиря (1695)
6. Микильський собор (1690-1696)
7. Богоявленський собор (1693)
8. Софіївський собор у Києві (1697-1700) повна реставрація та часткова перебудова,
9. Дзвінниця та мури Софієвського монастиря у Києві (1699-1707)
10. Дзвінниця Пустинно-Миколаївського монастиря (др. пол. 1690-х)
11. Церква Живоначальної Трійці у Батурині (1692)
12. Церква Св. Миколи у Батурині
13. Воскресенська церква у Батурині
14. Церква Покрови Богородиці у Батурині
15.Собор Вознесіння Господнього Бахмацького монастиря
16. Успенська церква Глухівського монастиря (1692)
17. Трапезна та дзвінниця Глухівського монастиря
18. Успенська мурована трапезна церква Густинського монастиря
19. Мала трапезна церква Густинського монастиря
20. Покровська церква в с. Дігтярівці Новгородсіверського району Чергігівської області (1708-1709 або1710)
21. Церква Пресвятої Богородиці Домницького Різдвяно-Богородицького монастиря (1696)
22. Церква Петра і Павла в с. Іванівському (поч.1700-х)
23. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі (1693)
24. Дерев'яний храм Св. Іоанна Предтечі Кам'янського Успенського монастиря
25. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Батуринського Крупицького монастиря (поч. 1700-х)
26. Храм Преображения Господня Лубенського Мгарського монастиря
27. Трапезна церква Лубенського Мгарського монастиря
28. Дерев'яний храм в ім'я Воскресіння Христового в Любечі
29. Мурована Воскресенська церква в Любечі
30. Собор Св. Миколая Макошинського Миколаївського монастиря
31. Церква в с. Мохнатин (1692) іконостас з гербом І.Мазепи,
32. Церква Пресвятої Богородиці у Новобогородицьку (1688)
33. Вознесенський собор у Переяславі (1700)
34. Дерев'яна церква в с. Прачі
35. Дерев'яна церква Св. Іоанна Хрестителя
36. Петропавлівська церква в Рудні (закладна дошка від 10 травня 1698 р.)
37. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові (1679-1695)
38. Церква Св. Івана Євангеліста з вівтарем в Чернігові
39. П'ятницька церква в Чернігові (1690-ті рока повна реконструкція та перебудова в стилі українське бароко)
40. Борисо-Глібський кафедральний собор в Чернігові (реконструкція, побудова дзвіниці, царські врата Мазепи)
41. Церква Іоанна Предтечі в Чернігові
42. Трапезна з двобанним храмом Всіх Святих в Чернігові
43. Микільська церква у Білій Церкві (1706)
44. Братський Богоявленський монастир
45. Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві (відновлення та перебудова)
46. Корпус Києво-Могилянської академії (1703)
47. Чернігівський колегіум (1701-1702)
48. Хрестовоздвижениський собор Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря (1689-1709)
Цей список справді вражає будувалися вони причому не тяп ляп, а капітально на віки ці церкви, дзвіниці та колегіуми і досі радують око людей. Мазепа справді був великим меценатом, грошей він не жалів для розбудови рідної країни яку він щиро любив і бажав їй тільки добра, але не так сталося як гадалося історії назад не повернеш ми можемо лише судити про нього з висоту 21 століття, проте судячи з наведеного списку можна сказати, що Іван Мазепа був достойною людиною в тій мірі в якій ним може бути правитель країни. Парадокс, але на вересень 2018 року більшість цих храмів займає РПЦ Московський патріархат в якому священики проклинають ім'я християнського мецената Мазепи з піною у рота. Пора повернути ці храми до української православної церкви.
Зі спільноти Історія Українського козацтва. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320168468258194&set=gm.1421630274639236&type=3&theater&ifg=1
дарования Православной Церкви на России Томоса об автокефалии! В 1589-1590
годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту
кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском
архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать
патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в
грамоте… Автокефалия РПЦ была
самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без
разрешения Константинополя.
Отаке в Україні було "православ'я".