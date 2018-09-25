 "По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если не является самостоятельной единицей", - представитель Константинополя ответил на предложение УПЦ МП "покинуть Киев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), комментируя решение синода УПЦ МП, в котором назначение экзархов Константинопольского патриархата в Киев названо "грубым вмешательством" во внутренние дела церкви и содержится требование, чтобы они покинули Украину.

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписки, в которой принимает участие исключительно РПЦ", - заявил владыка Иов.

Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский патриарх приезжал в Киев, без приглашения со стороны УПЦ МП, "и все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и взаимопонимания".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.