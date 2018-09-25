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 Политзаключеный Балух - в чрезвычайно тяжелом состоянии. Денисова просит "Красный крест" помочь организовать для него медицинскую помощь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась с письмом к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста.

Состояние объявившего голодовку украинского политзаключенного Владимира Балуха значительно ухудшилось в связи с физическим насилием со стороны администрации пенитенциарного учреждения в оккупированном Крыму. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Состояние Балуха чрезвычайно тяжелое... Он получил многочисленные побои печени, спины и головы", – написала она.

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Денисова отметила, что обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье, чтобы тот срочно поспособствовал визиту врачей к украинцу.

"Даже после моих обращений к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой до сих пор ему не предоставлена медицинская помощь. Уполномоченный РФ не отреагировала и на мое предложение относительно посещения Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Балуху. Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный комитет Красного Креста направит к нему независимых медицинских работников", – подчеркнула она.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балух просит привести к нему нотариуса и хочет написать заявление на случай смерти.

Источник: https://censor.net.ua/n3088060
 
 
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лично мне, очень хочется поддержать этого человека, есть такая уверенность, что он не подобие гадины.
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Сміливий чоловік..
Шкода буде, якщо кацапи такі замордують...
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Він не побоявся бути громадянином України на окупованих територіях.
Це вартує величезної поіаги.
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лично мне, очень хочется поддержать этого человека, есть такая уверенность, что он не подобие гадины.
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И не подобие других.Он какой-то настоящий,а не показушный.
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Наш Герой и должен стоять в одном ряду с Сенцовым,а,может ,даже и выше.
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Він не побоявся бути громадянином України на окупованих територіях.
Це вартує величезної поіаги.
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Тут даже не повага, тут все у него больше и глубже.Ведь его жизнь уже под вопросом.Многих в крыму за большие грехи не тронули.А почему?А Балуха довели до грани жизни и смерти.Значит,остальные ,возможно,что агенты.
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Сміливий чоловік..
Шкода буде, якщо кацапи такі замордують...
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Ужас какой.Наведите пчелу на цветок.Пусть отнесёт ему мёда пожрать
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обратите внимания на вот этого персонажа.
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А шо там кроме поэзии?
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Судячи з того що він хутко зник, вже звернули.))
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твари, засудили человека за то, что он в своем доме вывесил свой родной украинский флаг..
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Говорят Кашпировский помогает Политзаключеный Балух - в чрезвычайно тяжелом состоянии. Денисова просит "Красный крест" помочь организовать для него медицинскую помощь - Цензор.НЕТ 3900
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитзаключеный Балух - в чрезвычайно тяжелом состоянии. Денисова просит "Красный крест" помочь организовать для него медицинскую помощь
 
 
 
 
 
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