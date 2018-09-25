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 Этой зимой 424 единицы техники будут убирать столицу от снега, - КГГА

Все транспортные предприятия Киева готовы к осенне-зимнему периоду на 95%.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов во время расширенного заседания коллегии КГГА, отчитываясь о подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА. 

"Проанализировав прошлогодний осенне-зимний период, было принято решение изменить график пересменок КП ДЭУ районов. В этом сезоне пересменки будут проводиться в 10:00, что обеспечит максимальную эффективность во время уборки города от снега в часы пик", - отметил Сергей Симонов.

Уже в этом году к началу осенне-зимнего периода планируется увеличение парка снегоуборочной техники до 424 единиц.

Также, проанализировав работу коммунальных предприятий столицы, Департамент транспортной инфраструктуры разработал единые схемы (карты) очистки от снега внутриквартальных проездов, тротуаров и остановок общественного транспорта с определением границ ответственности между КП "ДЭУ районов", КП "СЗН районов", КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда районов" и КП "Киевпастранс".

"На сегодня уже заканчивается процесс переноса их в электронный вид. Это позволит более четко и эффективно отрабатывать уборку снега каждом из вышеупомянутых коммунальных предприятий", - отметил Сергей Симонов.

Кроме этого, директор Департамента транспортной инфраструктуры указал на необходимость осовременивания методов очистки города в осенне-зимний период. Для этого коммунальной корпорации "Киевавтодор" необходимо закупить мобильные снегоплавильные установки, приобрести 12 универсальных машин для распределения жидких реагентов и 12 установок для их приготовления. Эта техника поможет ускорить выполнение протиожиледних мероприятий, а также эффективно осуществлять работу по уборке снега, особенно в центральных районах города.

Этой зимой 424 единицы техники будут убирать столицу от снега, - КГГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088059
 
 
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Тут вопрос не в технике, а когда у виталика начинается зима
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Мобилизация всего, где можно пильнуть денех под выборы. Ведь провести аудит по вывезенному снегу просто не реально.)
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Как бы не пришлось убирать столицу от трупов - отопительный сезон на грани срыва.
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Зима, як завжди, нападе зненацька... Этой зимой 424 единицы техники будут убирать столицу от снега, - КГГА - Цензор.НЕТ 1061
🤑
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Пропонуєте випустити снігоочисну техніку на вулиці вже зараз?
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Справятся без проблем! Если снега не будет....
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Просто цифры - в мацкве около 10 тыс. единиц снегоуборочной техники, а в Киеве всего 426 !?! Цієї зими 424 одиниці техніки прибиратимуть столицю від снігу, - КМДА - Цензор.НЕТ 6295
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЭтой зимой 424 единицы техники будут убирать столицу от снега, - КГГА
 
 
 
 
 
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