 Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на OdessaOnline.
"На вторые сутки после покушения были задержаны три человека, которые подозреваются в этом преступлении. Это удалось благодаря оперативной работе и взаимодействию правоохранительных органов", - сказал он.
По словам прокурора, задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115.
"Мы будем обращаться в суд по избранию меры пресечения и будем работать по выявлению заказчиков", - заявил Жученко.
Он также сообщил, что у задержанных изъяли огнестрельное оружие, которое имеет отношение к преступлению. Также известно, что один из них имеет отношение к конфликту со стрельбой в Одессе на улице Балковской.
Прокурор рассказал, что также задержаны двое подозреваемых в нападении на другого одесского активиста Виталия Устименко. Их сейчас везут в Одессу, и им также будет предъявлено подозрение в покушении на убийство.
Жученко добавил, что следователи ведут активную работу по установлению заказчиков покушений на Михайлика и на Устименко. Рассматривается версия, что это один и тот же человек.
При этом он отметил, что сами задержанные пока показаний не дают.
"То, что следствие не идет - это обман. В этом плане активно идет досудебное следствие по выявлению заказчиков и посредников преступлений, также мы рассматриваем версию относительно возможности общих заказчиков у этих преступлений", — сообщил Жученко.
Напомним, 25 сентября стало известно, что в Одессе задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика. Все трое – граждане Грузии. По информации СМИ, на допросах они признались в содеянном.
У одного из задержанных обнаружили револьвер. По мнению следствия, возможно, именно из этого оружия пытались убить Михайлика.
Позичила у Матіоса тепловізор, який той вилучив у стрільця по вікнах і все побачила.
И у него нашли пистолет? Это он стрелял? Инвалид первой группы?
Подозреваемый в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Николай Новиков является членом одной из преступных группировок Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Это Новиков Николай Николаевич 1978 года рождения, уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража", за незаконное обращение с оружием. Он является членом одной из преступных группировок Херсонской области", - отметил он.
Геращенко утверждает, что задержанный, скорее всего, выполнял чей-то заказ. "Сейчас полиция изучает его контакты. Мы рекомендуем Новикову дать чистосердечное признание: рассказать, кто был заказчиком, кто был организатором. Это в значительной степени сократит ему срок. Если он будет запираться - получит по максимуму", - подчеркнул он.
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При этом Геращенко добавил, что "наметки, кто был заказчиком, уже есть".
"Могу сразу сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, хотя Катерина Гандзюк и ее друзья регулярно и публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция. Это абсолютная неправда", - заявил он.
По его словам, основные подозрения правоохранителей заключаются в том, что покушение на Гандзюк связано с ее критикой в адрес отдельных чиновников.
Геращенко убежден, что шансов у Новикова на доказание невиновности нет. "Отслежена вся его работа, даже известно, где он приобрел серную кислоту", - отметил он.
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