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 Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области

Подозреваемые в покушении на активиста Олега Михайлика были задержаны уже на второй день после инцидента.

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  OdessaOnline.

"На вторые сутки после покушения были задержаны три человека, которые подозреваются в этом преступлении. Это удалось благодаря оперативной работе и взаимодействию правоохранительных органов", - сказал он.

По словам прокурора, задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115.

"Мы будем обращаться в суд по избранию меры пресечения и будем работать по выявлению заказчиков", - заявил Жученко.

Он также сообщил, что у задержанных изъяли огнестрельное оружие, которое имеет отношение к преступлению. Также известно, что один из них имеет отношение к конфликту со стрельбой в Одессе на улице Балковской.

Прокурор рассказал, что также задержаны двое подозреваемых в нападении на другого одесского активиста Виталия Устименко. Их сейчас везут в Одессу, и им также будет предъявлено подозрение в покушении на убийство.

Жученко добавил, что следователи ведут активную работу по установлению заказчиков покушений на Михайлика и на Устименко. Рассматривается версия, что это один и тот же человек.

При этом он отметил, что сами задержанные пока показаний не дают.

"То, что следствие не идет - это обман. В этом плане активно идет досудебное следствие по выявлению заказчиков и посредников преступлений, также мы рассматриваем версию относительно возможности общих заказчиков у этих преступлений", — сообщил Жученко.

Напомним, 25 сентября стало известно, что в Одессе задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика. Все трое – граждане Грузии. По информации СМИ, на допросах они признались в содеянном.

У одного из задержанных обнаружили револьвер. По мнению следствия, возможно, именно из этого оружия пытались убить Михайлика.

Источник: https://censor.net.ua/n3088058
 
   
 Топ комментарии
 
тот,кому выгодна нестабильность на югавастоке Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области - Цензор.НЕТ 7321
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А чего его искать, известен даже адрес - москва, кремль...
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Менты им пистолет подбросили. Значит точно стреляли менты, иначе откуда они взяли пистолет.
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Як це, як встановила?
Позичила у Матіоса тепловізор, який той вилучив у стрільця по вікнах і все побачила.
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На данный момент, имеем неконтролируемую ситуацию с нападениями на людей! Кто в этом заитересован?
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тот,кому выгодна нестабильность на югавастоке Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области - Цензор.НЕТ 7321
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бездеятельность - это тоже работа...)))
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кстати, может надо проверить на предмет саботажа...
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Думаете, ментам нужна нестабильность? Они же первые и погибнут.
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А нестабильность,лучше всех,затыкают сепр Аброськин в выдуманном им мире о сближении украицев и русских Напад на активіста Михайлика в Одесі, - подробиці затримань підозрюваних від прокурора області - Цензор.НЕТ 3955
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Жена и сестра подозреваемого в больнице рассказали, что его задержали около 20:00 накануне и держали в райотделе до 6:00 утра. По их словам, за это время подозреваемого не выпускали в туалет и не давали поесть. К нему 3 раза вызывали "скорую помощь". Во время покушения, по словам подозреваемого, он был дома.Я был дома, я даже не знаю никакого Михайлика, - отметил мужчина. Корреспондент УСИ ознакомился с медицинской выпиской о состоянии Торнике Нагладзе после ДТП в которое он попал в феврале 2014 года. Нагладзе получил тяжелый ушиб спинного мозга и переломы шейных позвонков, после чего остался практически парализованным.

И у него нашли пистолет? Это он стрелял? Инвалид первой группы?
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На инвалидной коляске сзади подъехал и пиф паф.... учти, Путин никогда не повторяется...
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А чего его искать, известен даже адрес - москва, кремль...
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Геращенко о подозреваемом Новикове: Отслежена вся его работа, известно, где он приобрел серную кислоту. Наметки, кто был заказчиком, уже есть
Подозреваемый в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Николай Новиков является членом одной из преступных группировок Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Это Новиков Николай Николаевич 1978 года рождения, уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража", за незаконное обращение с оружием. Он является членом одной из преступных группировок Херсонской области", - отметил он.

Геращенко утверждает, что задержанный, скорее всего, выполнял чей-то заказ. "Сейчас полиция изучает его контакты. Мы рекомендуем Новикову дать чистосердечное признание: рассказать, кто был заказчиком, кто был организатором. Это в значительной степени сократит ему срок. Если он будет запираться - получит по максимуму", - подчеркнул он.

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При этом Геращенко добавил, что "наметки, кто был заказчиком, уже есть".

"Могу сразу сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, хотя Катерина Гандзюк и ее друзья регулярно и публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция. Это абсолютная неправда", - заявил он.

По его словам, основные подозрения правоохранителей заключаются в том, что покушение на Гандзюк связано с ее критикой в адрес отдельных чиновников.

Геращенко убежден, что шансов у Новикова на доказание невиновности нет. "Отслежена вся его работа, даже известно, где он приобрел серную кислоту", - отметил он.
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ой,а как это?нарасее опасаются бороться с корупцией...зато усиленно подзуживают вату и патррриотов Украины на эту борьбу.с чего бы это такая доброжелательность? Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области - Цензор.НЕТ 2462

Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области - Цензор.НЕТ 2966с
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Заметил не заметил.Але тут всем пох.й на россию Напад на активіста Михайлика в Одесі, - подробиці затримань підозрюваних від прокурора області - Цензор.НЕТ 9477
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не всем...ты ж не вытерпел.вот так вас,штирлицов и ловят
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