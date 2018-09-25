 Нападение на активиста Михайлика в Одессе, - подробности задержаний подозреваемых от прокурора области

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на OdessaOnline.

"На вторые сутки после покушения были задержаны три человека, которые подозреваются в этом преступлении. Это удалось благодаря оперативной работе и взаимодействию правоохранительных органов", - сказал он.

По словам прокурора, задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115.

"Мы будем обращаться в суд по избранию меры пресечения и будем работать по выявлению заказчиков", - заявил Жученко.

Он также сообщил, что у задержанных изъяли огнестрельное оружие, которое имеет отношение к преступлению. Также известно, что один из них имеет отношение к конфликту со стрельбой в Одессе на улице Балковской.

Прокурор рассказал, что также задержаны двое подозреваемых в нападении на другого одесского активиста Виталия Устименко. Их сейчас везут в Одессу, и им также будет предъявлено подозрение в покушении на убийство.

Жученко добавил, что следователи ведут активную работу по установлению заказчиков покушений на Михайлика и на Устименко. Рассматривается версия, что это один и тот же человек.

При этом он отметил, что сами задержанные пока показаний не дают.

"То, что следствие не идет - это обман. В этом плане активно идет досудебное следствие по выявлению заказчиков и посредников преступлений, также мы рассматриваем версию относительно возможности общих заказчиков у этих преступлений", — сообщил Жученко.

Напомним, 25 сентября стало известно, что в Одессе задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика. Все трое – граждане Грузии. По информации СМИ, на допросах они признались в содеянном.

У одного из задержанных обнаружили револьвер. По мнению следствия, возможно, именно из этого оружия пытались убить Михайлика.