 Соединенные Штаты поддерживают создание в Украине поместной православной церкви

США считают Вселенского патриарха Варфоломея голосом толерантности и диалога и поддерживают сторонников украинской автокефалии. Речь об этом идет в заявлении официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", – говорится в заявлении Нойерт.

Читайте на Цензор.НЕТ: УПЦ МП приостанавливает совместное служение с Константинопольским Патриархатом и требует, чтобы экзархи Варфоломея покинули Киев

США поддерживают Украину, которая, по словам Нойерт, "намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств".

Представитель госдепартамента заявила при этом, что США "решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе, свободу членов групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства".

Кроме того, в документе вновь отмечается "непоколебимая поддержка Соединенными Штатами Украины и ее территориальной целостности перед лицом российской агрессии в восточной Украине и российской оккупации Крыма".

"Мы поддерживаем Украину и тогда, когда она прокладывает свой путь и самостоятельно, без внешнего вмешательства, принимает решения и создает сообщества", – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Также на Цензор.НЕТ: "Вдруг выяснилось, что у самой РПЦ томоса нет. И по канонам она не может считаться церковью. Черт знает, как это вышло", - российский публицист Невзоров. ВИДЕО