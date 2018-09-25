 "Была задача выключить меня на несколько месяцев", - Гандзюк о покушении на нее

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Катерина Гандзюк сообщила в интервью Громадському ТВ.

"Была задача выключить меня на несколько месяцев" - Гандзюк о своем состоянии

На вопрос, чувствует ли она улучшения за время лечения, Гандзюк ответила: "Наверное, я должна чувствовать улучшение, но оно все равно связано с постоянной болью. Это еще надолго. Это ожоговая болезнь - ее особенность в том, что она длится очень долго. Надо иметь много терпения".

Гандзюк выразила убеждение, что нападение на нее совершили с целью "выключить на несколько месяцев".

"Задача заключалась в том, чтобы выключить меня на несколько месяцев. Почему я считаю это покушением на убийство? Потому что кислоту вылили мне на голову. Если бы хотели просто предупредить или изувечить, лили бы на руки, ноги, на лицо - куда угодно. Но литр кислоты, который вылили на голову ... ", - добавила Гандзюк.

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Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.