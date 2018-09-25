 Задержанные за покушение на Михайлика неоднократно ездили в Россию, в том числе в последнее время, - Геращенко

Задержанные по подозрению в покушении на одесского активиста Олега Михайлика неоднократно ездили в Россию, в том числе в последнее время. Об этом в эфире "5 канала" заявил секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, у следствия есть подозрения относительно мотивов нападения на Михайлика.

"Я могу сказать, что эти люди неоднократно ездили в Российскую Федерацию, в том числе в последнее время. Следствие еще проверит, что они делали в России, кто их там и на что науськивал", – сказал Геращенко.

Нардеп утверждает, что одна из версий следствия – попытка антиукраинских сил раскачать ситуацию в регионе.

"Антиукраинские силы хотели сделать так, чтобы в Одессе гибли или были ранены активисты, после чего начались обвинения власти, прокуратуры, полиции, СБУ в бездеятельности. Эта версия – одна из основных. Ее проверяют, потому что какой-то личной неприязни между Михайликом и этими тремя лицами из Грузии не было".

Помимо этого, по словам Геращенко, следствие проверяет связи задержанных с криминальным миром, грузинскими "ворами в законе" и представителями грузинского народа, временно исполнявшими обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области.

Напомним, 25 сентября стало известно, что в Одессе задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика. Все трое – граждане Грузии. По информации СМИ, на допросах они признались в содеянном.

У одного из задержанных обнаружили револьвер. По мнению следствия, возможно, именно из этого оружия пытались убить Михайлика.