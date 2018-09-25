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 Задержанные за покушение на Михайлика неоднократно ездили в Россию, в том числе в последнее время, - Геращенко

Нардеп считает, что нападение могли организовать антиукраинские силы.

Задержанные по подозрению в покушении на одесского активиста Олега Михайлика неоднократно ездили в Россию, в том числе в последнее время. Об этом в эфире "5 канала" заявил секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, у следствия есть подозрения относительно мотивов нападения на Михайлика.

"Я могу сказать, что эти люди неоднократно ездили в Российскую Федерацию, в том числе в последнее время. Следствие еще проверит, что они делали в России, кто их там и на что науськивал", – сказал Геращенко.

Нардеп утверждает, что одна из версий следствия – попытка антиукраинских сил раскачать ситуацию в регионе.

"Антиукраинские силы хотели сделать так, чтобы в Одессе гибли или были ранены активисты, после чего начались обвинения власти, прокуратуры, полиции, СБУ в бездеятельности. Эта версия – одна из основных. Ее проверяют, потому что какой-то личной неприязни между Михайликом и этими тремя лицами из Грузии не было".

Помимо этого, по словам Геращенко, следствие проверяет связи задержанных с криминальным миром, грузинскими "ворами в законе" и представителями грузинского народа, временно исполнявшими обязанности руководства правоохранительных органов Одесской области.

Напомним, 25 сентября стало известно, что в Одессе задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Олега Михайлика. Все трое – граждане Грузии. По информации СМИ, на допросах они признались в содеянном.

У одного из задержанных обнаружили револьвер. По мнению следствия, возможно, именно из этого оружия пытались убить Михайлика.

Источник: https://censor.net.ua/n3088055
 
   
 Топ комментарии
 
Очередная порча воздуха геращенком, которому верить нельзя, что давно им же самим было доказано. Ни одно его заявление ни по какому не было впоследствии ни разу не подтверждено.
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А белорусов набежало в тему! Гриба вы сами в россию переправили или гэбисты без вас справились, вас не спрашивая?
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Труханов и одесские менты, типично антиукраиские силы. Вроде правильно даже сказал.
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Все кто хочет, что бы я похудел - агенты кремля. А. Геращенко
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Геращенко
Затримані за замах на Михайлика неодноразово їздили в Росію, зокрема останнім часом, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8066Нардеп считает, что нападение могли организовать антиукраинские силы.Угу,и вы хотите что бы война закончилась??? А где тогда бандюки барыги врагов искать будут?????
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Такая война им по душе
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Я тоже так считаю. Именно антиукраинские силы: рыгосоевые ублюдки и антинародный фронт со своим рюкзакяном и блюдолизом Антониной.
Цирк на дроте, активист был костью в горле трухлявому и местным мусорам и потому стреляли в него какие-то грузинские гопники.😀
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Активист боролся с властью а взяли каких-то криминальных грузин.
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Его выкрадут диверсанты))) это точно! Не высовылся бы!
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Рогате кацапське бидло стравлює людей, це точно, а винних як що вони є, то покарати!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанные за покушение на Михайлика неоднократно ездили в Россию, в том числе в последнее время, - Геращенко
 
 
 
 
 
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