 Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины установлен житель одного из городов региона, который организовал в собственном домовладении подпольный цех, в котором из недоброкачественного сырья контрабандного происхождения незаконно изготавливал водку, коньяк и вино, употребление которых

может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Разливали "готовую продукцию" в тетрапак и пластиковую тару без каких-либо маркировок.

Сбыт фальсификата осуществлялся через сеть Интернет, социальные сети, мессенджеры мобильных приложений, ряд местных торговых объектов, а также через постоянных клиентов.

Для доставки продукции фигурант использовал собственный автомобиль и услуги компаний-перевозчиков.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято и наложен арест на 913 литров спирта и 4 тыс. 583 литра фальсификата общей стоимостью почти 1,3 млн грн., а также на 1 тыс. 304 пачки сигарет и автомобиль, которым осуществлялось незаконную перевозку товара. Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1,5 млн грн.

Кроме того, отобраны образцы изъятых алкогольных напитков и спирта для проведения соответствующих экспертиз.

Продолжается следствие".













