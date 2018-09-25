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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1238) фальсификат (283) ГФС (2792)

 Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области разоблачили подпольный цех по незаконному производству фальсифицированного алкоголя и остановили его незаконную продажу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" и  расследования уголовного производства по ч.3 ст. 204 УК Украины установлен житель одного из городов региона, который организовал в собственном домовладении подпольный цех, в котором из недоброкачественного сырья контрабандного происхождения незаконно изготавливал водку, коньяк и вино, употребление которых
может представлять угрозу жизни и здоровью людей. Разливали "готовую продукцию" в тетрапак и пластиковую тару без каких-либо маркировок.

Сбыт фальсификата осуществлялся через сеть Интернет, социальные сети, мессенджеры мобильных приложений, ряд местных торговых объектов, а также через постоянных клиентов. 

Для доставки продукции фигурант использовал собственный автомобиль и услуги компаний-перевозчиков.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято и наложен арест на 913 литров спирта и 4 тыс. 583 литра фальсификата общей стоимостью почти 1,3 млн грн., а также на 1 тыс. 304 пачки сигарет и автомобиль, которым осуществлялось незаконную перевозку товара. Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1,5 млн грн.

Кроме того, отобраны образцы изъятых алкогольных напитков и спирта для проведения соответствующих экспертиз.

Продолжается следствие".

Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 01
Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 02
Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 03
Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 04
Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 05
Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 06
Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества 07

Источник: https://censor.net.ua/n3088054
 
   
 Топ комментарии
 
гарантируется долголетие и молодость

Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества - Цензор.НЕТ 1729
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Даааа, вместо прекращения торговли с врагом и визового режима украинцы пьют кацапский "Боярышник".
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Шел четвертый год войны СССР с фашисткой Германией.В одном из помещений в Потсдаме немецкие полицейские обнаружили подпольный водочный цех и тысячу литров контрабандного русского спирта и 6000 литров поддельного шнапса изготовленного из него же.Продукцию продавали в Берлине,Лейпциге ,Гамбурге и Мюнхене.
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гарантируется долголетие и молодость

Налоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества - Цензор.НЕТ 1729
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Даааа, вместо прекращения торговли с врагом и визового режима украинцы пьют кацапский "Боярышник".
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...іду я возлє бара,

а там адна бояра...
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это элитный коньяк так разливают? потом люди пьют и умирают..
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Щля чого брати російський спирт? 😒
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шоб бояра аутентичная получалась )))
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Не було пари тисяч участковому занести, чи не встигли?
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Шел четвертый год войны СССР с фашисткой Германией.В одном из помещений в Потсдаме немецкие полицейские обнаружили подпольный водочный цех и тысячу литров контрабандного русского спирта и 6000 литров поддельного шнапса изготовленного из него же.Продукцию продавали в Берлине,Лейпциге ,Гамбурге и Мюнхене.
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Агов, заробітчани! Якщо не заплатите податки, вас в Україну більше не впустять! Аби не псували тут усі наші покращення своїми ногами.
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не было бы контрабанды, не было бы и подпольного производства! но, контрабанда - это святая дойная корова одесских силовиков и налоговиков, поэтому "страдают" рядовые "производители"!
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Я просто не понимаю , кем надо быть , что бы так себя ненавидеть и пить такой шмурдяк .Еханный бабай мы в 21 веке живем ,в том же ютубе видео сотни часов , как сделать отличные спиртные напитки самому , что хочешь от вискаря и крутых ликеров до хорошего вина , и мало того что оно обходится в 5-10 раз дешевле , так еще и гарантированно для себя любимого сдалаешь самый качественный продукт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики прекратили деятельность подпольного цеха, где изготавливали алкоголь из контрабандного российского спирта низкого качества. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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