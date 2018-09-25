 "Если Германия не изменит курс, то попадет в полную энергетическую зависимость от России", - Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил ФРГ, что Берлин рискует попасть в полную энергетическую зависимость России, если не изменит курс. Предупреждение прозвучало во время выступления главы Белого дома на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Германия будет полностью зависеть (энергетически – ред.) от России, если немедленно не изменит свой курс", – сказал президент США.

По его словам, "расчет на одного зарубежного поставщика (энергоносителей – ред.) может приводить к вымогательству и запугиванию".

"Вот почему мы приветствуем европейские государства, такие как Польша, за строительство Балтийского газопровода, чтобы заинтересованные государства могли удовлетворить свои энергетические потребности", – добавил Трамп.

Напомним, ранее Соединенные Штаты не раз критиковали Германию за готовность участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы США предлагают Германии поставки сжиженого газа по низким ценам.

Но Берлин заявляет, что не собирается отказываться от участия в проекте. По словам главы Федерального объединения немецкой промышленности BDI Дитера Кемпфа, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику.

На данный момент постройка "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому Газпрому. Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

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Ранее сообщалось, что в конце июля начались работы по прокладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германии. Также компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании, которая отказалась согласовать строительство на своей территории.

В рамках проекта "Северный поток-2" по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода - 55 млрд куб. м. газа в год, стоимость проекта - €9,5 млрд.