 Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент Украины призвал ЕС усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных Кремля, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Об этом Петр Порошенко заявил в Нью-Йорке во время переговоров с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

О необходимости большего привлечения европейских стран в процесс освобождения украинцев также шла речь на встрече с Президентом Словакии и другими лидерами, которые приехали на Генассамблею ООН. Не менее важная тема всех переговоров - активизация усилий для развертывания миротворческой миссии на Донбассе. А также усиление противодействия незаконным действиям РФ в Азовском море".

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