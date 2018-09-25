 Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
Он отметил: "Президент Украины призвал ЕС усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных Кремля, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
Об этом Петр Порошенко заявил в Нью-Йорке во время переговоров с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
О необходимости большего привлечения европейских стран в процесс освобождения украинцев также шла речь на встрече с Президентом Словакии и другими лидерами, которые приехали на Генассамблею ООН. Не менее важная тема всех переговоров - активизация усилий для развертывания миротворческой миссии на Донбассе. А также усиление противодействия незаконным действиям РФ в Азовском море".
А, кого выслал на убой？
Не флуди
У пэтьки завтра бенефис перед пустым залом, если ты не в курсе
в неї немає ніяких повноважень
і ви не можете стверджувати, що знаєте про ті події краще за нього.
Если так, то тогда слова цеголко еще большая брехня
то кому відома правда ?
"Где про скорые помощи, б..."Где про санкции, б...?
http://kremlin.ru/events/president/news
Вчера Натаньяху его фуелозил, сегодня-Порох, а отдуваться - орешкину...
Весельня же!
Згода Росії потрібна у Раді безпеки ООН. Бо резолюції Генеральної асамблеї є документами рекомендаційними - не обов'язковими до впровадження. Усі місії під егідою ООН розпочинаються з ухвалення рішення саме у Раді безпеки, в якій Москва має право вето і яким регулярно користується.
https://www.radiosvoboda.org/a/un-general-assembly/29509084.html
Шкварки News @ShkvarkiUA 1 ч.1 час назад
Не, ну все-таки крутые друзья Порох с путлером
Классно они договорились.
По чеснаку.
Одному рукоплещет весь нормальный мировой политикум, другого дрючат в хвост и гриву.
а ходит Жирик в тишине, ну и Зюганов на коне
В россии что то происходит народ на выборы заходит
И голосуя рядом вряд - единоросы все летят..
В россии что то происходит Спаси Христос Кирилл выводит
Варфоломей поет "не-не " . Прибивши томос на стене
В россии что то происходит В противогазах Крым весь ходит
Введи Россия не кричит Бо в горле кислота першит...
В россии что то происходит Разведчик главный к НАТО ходит
Он всей семьей туда сбежал Та ну вас накуй передал...
В россии что то происходит сирийцы хохотом исходят
Уря, попаль ! Куда попал ? не знаю, он уже упаль !
В России вот что происходит, страна мокшанская уходит
А нам встороночке стоять, и улыбаяся махать...
У россиян очень туго с известными деятелями искусств...
Что не удивительно, ибо честные и пассионарные люди российско-украинской мафии путина-порошенко не нужны.
🤑
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сведения о юридическом лице
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РОШЕН"
ОГРН 1024800832957
ИНН/КПП 4824006696/482401001
по состоянию на 25.09.2018
№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3
Наименование
1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
"РОШЕН"
2 Сокращенное наименование АО ЛКФ "РОШЕН"
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
2154827183586
09.07.2015
Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 398024
5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ
6 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЛИПЕЦК
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ДОВАТОРА
8 Дом (владение и т.п.) 3
9 Корпус (строение и т.п.) А
10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1024800832957
28.08.2002
Сведения о регистрации
11 Способ образования Создание юридического лица путем
реорганизации до 01.07.2002
12 ОГРН 1024800832957
13 Дата присвоения ОГРН 28.08.2002
14 Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года
937
15 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 18.12.1992
16 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года
Регистрационная палата администрации
г.Липецка
17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1024800832957
28.08.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
18 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 6 по Липецкой
области
19 Адрес регистрирующего органа ,398059,,, Липецк г,, Неделина ул, д 4, корп
А,
20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
2144824027885
27.06.2014 - дата внесения изменений.
2017 2016 2015 2014 2013
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
248 577 000,001 250 974 000,001 527 352 000,002 032 583 000,002 157 905 000,00
Он попросил миротворцев на Донбасс и фсё...
А на международном уровне он молчит на эту тему.
Блин - действительно так.
одно слово - Лолита.
Почему именно Сейшелы?
Между Украиной и Сейшелами НЕподписан договор об оказании правовой помощи по уголовным делам и взаимной выдаче преступников