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 Политика Украины
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Все про:ООН (2564) Порошенко (15460) Россия (70558) Туск (422) Евросоюз (12074)

 Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО

В рамках визита в США на сессию Генеральной ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент Украины призвал ЕС усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных Кремля, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Об этом Петр Порошенко заявил в Нью-Йорке во время переговоров с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

О необходимости большего привлечения европейских стран в процесс освобождения украинцев также шла речь на встрече с Президентом Словакии и другими лидерами, которые приехали на Генассамблею ООН. Не менее важная тема всех переговоров - активизация усилий для развертывания миротворческой миссии на Донбассе. А также усиление противодействия незаконным действиям РФ в Азовском море".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. ФОТО

Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию 01
Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию 02

Также читайте: Порошенко посетит США 24-27 сентября


Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию 03

Источник: https://censor.net.ua/n3088051
 
   
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Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 486
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 1 ч.1 час назад

Не, ну все-таки крутые друзья Порох с путлером Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 991
Классно они договорились.
По чеснаку.
Одному рукоплещет весь нормальный мировой политикум, другого дрючат в хвост и гриву.
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А росися вперде из очка все видела...
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а кого це посадили за призиви к міру, чи не Надьку Савченко ?
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а кого це посадили за призиви к міру, чи не Надьку Савченко ?
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не флудіть
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Флуд это об посадке надьки, т.к. она под следствием.
Не флуди
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хіба погано що генасамблея оон ще раз почула про полонених в росії ?
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а пэтька это сказал ассамблееи или туску лично？
У пэтьки завтра бенефис перед пустым залом, если ты не в курсе
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можливо описані не всі аспекти зустрічей і промов, тому складно сказати щось напевно.
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повторяю, выступление пэтьки завтра и то, что он там перетер с туском при случайной встрече не имеет ничего значимого
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це лише твій амбл опінійон
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т.е. встреча юльки с трампом более важная была, согласна？
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не знаю про що вони розмовляли..
в неї немає ніяких повноважень
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Откуда ты узнала, что пэтька говорил о пленных？
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він ближчий до правди ніж ви зі своїми фантазіями.
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до правды？правда от пэти？ ого тебя несет
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ми про Цеголко говорили
і ви не можете стверджувати, що знаєте про ті події краще за нього.
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т.е. цеголко может отсебятину нести.
Если так, то тогда слова цеголко еще большая брехня
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Я гос чиновник？😀
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я до того, що ваше слово проти його виглядає менш авторитетним.
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чому це ? він особисто приймав участь в тих заходах, а ви лише читали
то кому відома правда ?
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Пэдро все призывает и призывает, а Северный поток строят. Пусть бы Пэдр свой бизнес вывел из РФ и прекратил с ней торговлю, и визовый режим с врагом ввел. А то все призывает для вида, а его уже никто не слышит.
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поток требует распила денег. Кроме того, потом можно выкопать тубы, и сдать на металлолом, как уже было с одной ниткой турецкого потока.
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ЄС, Туреччина та Україна справно постачають ці гроші "під розпил", а Трамп надуває міхур нафтоцін - кремлівським переживати нема за що.
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Целый список от донецкой бабушки из 8 подъезда. Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 8290
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Все верно.Только надо говорить не путин ,а виноваты военные действия )) - "Путин" - это пованивает кацапской пропагандой.Тобишь,война заставила его все это заиметь ))
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Там рашка новых санкций отхватила по самые помидоры, а на цензоре до сих пор новости нет.
"Где про скорые помощи, б..." Где про санкции, б...?
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А в это время многуфуйлоВовчик геополитически жарил Орешкина:
http://kremlin.ru/events/president/news
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Вы с ума сошли, такие ресурсы на украинском сайте постить?
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А Вам разве не весело...
Вчера Натаньяху его фуелозил, сегодня-Порох, а отдуваться - орешкину...
Весельня же!
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Так по фото туск шел из туалета, а пэтя ему на встречу
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А росися вперде из очка все видела...
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73 сесія Генасамблеї ООН: Київ обіцяє «неприємні сюрпризи» для Москви

Згода Росії потрібна у Раді безпеки ООН. Бо резолюції Генеральної асамблеї є документами рекомендаційними - не обов'язковими до впровадження. Усі місії під егідою ООН розпочинаються з ухвалення рішення саме у Раді безпеки, в якій Москва має право вето і яким регулярно користується.
https://www.radiosvoboda.org/a/un-general-assembly/29509084.html
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Для международных судов нужны решения Генассамблеи...
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Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 486
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 1 ч.1 час назад

Не, ну все-таки крутые друзья Порох с путлером Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 991
Классно они договорились.
По чеснаку.
Одному рукоплещет весь нормальный мировой политикум, другого дрючат в хвост и гриву.
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Можно узнать, о чём Хряк и Хуйло договорились? Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 6482
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Петро Порошенко - президент, Юрій Бойко - прем'єр-міністр, Віктор Медведчук - голова Верховної Ради.Шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна розповідає про укладення між Банковою та Кремлем таємної домовленості - пише 24tv.ua
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28 сентября 1939 года Йоахим Фон Риббеннтроп прилетел в Москву....не забыли ЗАЧЕМ рюсские Гоффноеды? Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 5002 Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 5002
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КацаПсины,пригласите Порошенко в Москву и дайте 10- миллиардов взятки... Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 1153БЮыдло тупое вы ж всех купили давно......Крым и ДАУНбасс ваш..... Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию - Цензор.НЕТ 1153
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В россии что то происходит Российский царь совсем не ходит
а ходит Жирик в тишине, ну и Зюганов на коне
В россии что то происходит народ на выборы заходит
И голосуя рядом вряд - единоросы все летят..
В россии что то происходит Спаси Христос Кирилл выводит
Варфоломей поет "не-не " . Прибивши томос на стене
В россии что то происходит В противогазах Крым весь ходит
Введи Россия не кричит Бо в горле кислота першит...
В россии что то происходит Разведчик главный к НАТО ходит
Он всей семьей туда сбежал Та ну вас накуй передал...
В россии что то происходит сирийцы хохотом исходят
Уря, попаль ! Куда попал ? не знаю, он уже упаль !
В России вот что происходит, страна мокшанская уходит
А нам встороночке стоять, и улыбаяся махать...
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Генерал Золотов напал на Навального,бедная РАБссия..и защитить некому быдло рюсскае...Где Генералы Краснов Деникин Юденич..., адмирал Колчак в конце то концов... Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 7258 Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 7258
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Так Колчак був турком. Може хтось напише, що він ч... й?
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Барклай де Толли был Шотландцем немецкого происхождения,однако ПАЛКАНводец РАБссии ДОХЛЯТИНЫ............. Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 609
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Чайковский - украинец, Пушкин - эфиоп, Лермонтов - шотландец, Маяковский - грузин/украинец, Блок - еврей, Айвазовский - армянин.
У россиян очень туго с известными деятелями искусств...
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"Президент Украины призвал ЕС усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных Кремля, Источник:https://censor.net.ua/n3088051-----а ми, зі свого боку, засипемо рашку барбарисками, рошенками і іншою халвою! Сказав петрусь педрошенко. Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 6086
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каждый раз костюм выглядит как будто в нем из какой то жопы вылазили.
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Да,классный у нас президент, вижу ,что и вам нравится сильно,но мешает в этом признаться работа на фсб....
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а, теперь уже агентами ФСБ являются не только те, кто говорит о воровстве барыги, но теперь даже те, кто отмечает его неопрятность в одежде...Когда за недостаточно усердные поклоны расстреливать начнете?
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О каком воровстве,чучело? Примеры воровства -в студию! Поэтому и несете пургу чукотскую о чем угодно,например,о *неопрятности в одежде*... Да, классный у нас президент,с ним мы вас точно похороним!
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доставляет кацапье продажное со своей "студией", палятся как дети, ржунимагу Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 6080
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ржут здесь только лошаки пржевальского из-за поребрика ,мордовецвася....
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Порошенко и ко могут сколько угодно пиариться и изображать из себя патриотов, вместе с примкнувшими к ним российским десантом пропагандистов, но свое истинное лицо они показывают в отношении реальных спасителей и Героев Украины, в частности иностранных добровольцев АТО.
Что не удивительно, ибо честные и пассионарные люди российско-украинской мафии путина-порошенко не нужны.
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гоффноеды Мавзолейные...фабрика в Липецке 3 года как стала собственностью РАБссии типа Крым Наш...БЫДЛО тупое..............
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Сцука...когда ж вы Пляти Шариковы.........ПОУМНЕЕте
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Александр Невзоров..Ютьюб РАБсси Писдец... Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 2128Бараны покупайте Мильдоний...или Боярышку...КРЫСЫ вонючие Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 127
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Рошен в РФ работает
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сведения о юридическом лице
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "РОШЕН"
ОГРН 1024800832957
ИНН/КПП 4824006696/482401001
по состоянию на 25.09.2018
№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3
Наименование
1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛИПЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
"РОШЕН"
2 Сокращенное наименование АО ЛКФ "РОШЕН"
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
2154827183586
09.07.2015
Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 398024
5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ
6 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЛИПЕЦК
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ДОВАТОРА
8 Дом (владение и т.п.) 3
9 Корпус (строение и т.п.) А
10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1024800832957
28.08.2002
Сведения о регистрации
11 Способ образования Создание юридического лица путем
реорганизации до 01.07.2002
12 ОГРН 1024800832957
13 Дата присвоения ОГРН 28.08.2002
14 Регистрационный номер, присвоенный до 1
июля 2002 года
937
15 Дата регистрации до 1 июля 2002 года 18.12.1992
16 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года
Регистрационная палата администрации
г.Липецка
17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
1024800832957
28.08.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
18 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 6 по Липецкой
области
19 Адрес регистрирующего органа ,398059,,, Липецк г,, Неделина ул, д 4, корп
А,
20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
2144824027885
27.06.2014 - дата внесения изменений.
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Отчет о прибылях и убытках
2017 2016 2015 2014 2013
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка
248 577 000,001 250 974 000,001 527 352 000,002 032 583 000,002 157 905 000,00
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В рублях через запятую по годам.Отчета за 2018 еще разумеется нет.Скопируй реквизиты фабрики(выше) в гугл,сильно удивишься и удивишь всех наивных,кричащтх что фабрика не работает.Все в открытом доступе
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аа, ну там и Луганского можно найти.
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Ну вроде правильно.Туск поляк.У нас война с рашкой.В чём призыв?
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А где Парашенко сказал что у нас война с Рашкой?!!

Он попросил миротворцев на Донбасс и фсё...
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Закликати тиснути на кацапню, при діючій з боку України вільній економічній зоні "Крим" - це так потужно ..
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А мне сегодня говорили что Парашенко только для внутреннего потребления (вешает быдлу лапшу на уши) говорит о агрессии России.
А на международном уровне он молчит на эту тему.

Блин - действительно так.
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Ни одного иска России за оккупацию. Донбасс повесили на шею украинцам - они оплачивают.

одно слово - Лолита.
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Чалый понятно - посол, а что делает там Геращенко? или она туда полетела за свой счет?

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Пжлс список делегации? с кем она встречалась и какая от нее польза, кроме освоения наших бюджетных денег! ее место в Минске, а чем хуже тогда Парубий или на крайняк Сыроид? я понимаю, в Нью-Йорк всем хочется, но пожалуйста не за народные деньги!
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З 14 квітня 2016 року - перший заступник Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
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Луценковская прессекретарша написала в ФБ пост в защиту начальника,уличенного СМИ в приобрет недвижимости наСейшелах,пригрозила судом
Почему именно Сейшелы?
Между Украиной и Сейшелами НЕподписан договор об оказании правовой помощи по уголовным делам и взаимной выдаче преступников
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Порошенко решил продлить братцций договор с РАБссией о торговле еще на 50 лет.... Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 6214 РАБссия в шокеПорошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 6214
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Гоффноеды Мавзолейные,где РАДОСТЬ ваша? Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 5417 Порошенко отказался от Автокефалии и Ассоциации с ЕС...идем гуротолм в Тюхлый Сцуюз РАБссии Украины и Беларуси....Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 5417
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Сеня - хорош бухать бо белок на всех уже не хватает.
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Порошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 8495Браття наши немцы одобрили решение Порошенко о Договоре с РАБссией
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Брат Германии Молотов отдает честь войскам Вермахта.март 1940 годаПорошенко на Генасамблеї ООН провів переговори з Туском і закликав ЄС посилити тиск на Росію - Цензор.НЕТ 2668
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який же у нас крутий Петро Олексійович! безкінечно його поважаю!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО
 
 
 
 
 
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