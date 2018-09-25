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 Экономика, Общество
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 "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом

Недовольным гражданам в министерстве советуют звонить или писать напрямую владельцам бизнеса

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило проект постановления об отмене Книги отзывов и предложений в соответствии с европейским опытом и практиками. Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас Книга отзывов и предложений не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение. Потребители надеются, что их записи могут способствовать восстановлению нарушенных прав, но на практике это не работает, ведь владельцы бизнеса часто не проверяют книгу. С принятием Закона Украины "Об обращении граждан" целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения бизнесу, на которые компании обязаны отвечать в установленный законодательством срок", – сказано в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что ещё одним существенным недостатком Книги отзывов и предложений является то, что граждане должны указывать свои персональные данные (адрес, номер телефона, прочее), которые могут быть использованы недобросовестным бизнесом или мошенниками.

"Требование по ведению Книги отзывов и предложений создает излишнее давление на добросовестный бизнес. Предприниматели вынуждены тратить значительные средства на организацию выполнения требований (установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовка отчетов)", – сказано в сообщении.

Общие расходы на администрирование этого вида регулирования для бизнеса составляют примерно 125,6 млн гривен в год, а Госпродпотребслужба может наложить штраф даже не из-за факта нарушения прав потребителей, а просто в случае неправильного оформления книги.

"По мнению Минэкономразвития, Книга отзывов и предложений является устаревшим и неэффективным для потребителей инструментом. В странах Европейского Союза она не используется. Бизнес должен отдавать предпочтение другим каналам, таким как электронные обращения, горячие телефонные линии, благодаря которым можно быстро получить ответ или отследить статус своего обращения", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что их инициатива по отмене Книги отзывов и предложений дает возможность защитить персональные данные потребителей, перейти к современным инструментам подачи жалоб, упростить жизнь бизнесу и освободить органы власти от проверки правильности заполнения книги.

Источник: https://censor.net.ua/n3088044
 
 
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Смешно . "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом - Цензор.НЕТ 2685 "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом - Цензор.НЕТ 2685 Книга отзывов и предложений . "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом - Цензор.НЕТ 2685 "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом - Цензор.НЕТ 2685
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При совке, ее прятали как могли, за плохой отзів могли хорошо вдуть. Сейчас, єта (книга) - не актуальна
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Мои дети - студенты . Представляю : пришли с друзьями в кафе пивка хлебнуть и кальяном подымить , не понравилось , в книгу напишут .
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А представьте в книге отзывов и предложений рукописный срач на полкниги (с оффтопом, флудом, спамом и всем остальным)
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"Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом
что бы они были эффективные,то нужно просто эффективно реагировать на нарушения)))
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Смешно. Вы хотите сказать, будучи владельцем своего бизнеса, будете тупить пока вам книжку преподнесут?
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вообще то правильнее будет не производителя отечественного защищать от отечественного потребителя,а нужно защищать отечественного потребителя от производителя
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Замечательный почин! У меня предложение - не ограничиваться применением логической схемы "ОТКАЖЕМСЯ ОТ ВСЕГО, ЧТО НЕЭФФЕКТИВНО" на совковом институте жалобных книг (и в самом деле - бессмысленном и наивном), и расширить его на:
1. депутаты - неэффективны и даже вредны. В ТОПКУ!
2. институт замминистров и прочих прихлебателей - В ТОПКУ!
3. советники президента и прочая лоббирующая номенклатура - В ТОПКУ!
4. прокуратура и суд - В ТОПКУ (НО СПЕРВА - НА ВИСЕЛИЦУ)
5. ...
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Ну и норм - сейчас не совок, пусть потребители "голосуют ногами", самым большим наказанием для предпринимателя является убыточность его бизнеса...
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Треба писати в коментарях відгуки про їхню роботу.
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І постійно буде приходити якийсь мудень і писати в книзі - "Народ, мы тут с женой убрали пивное пузу и подкачали себе кубики..."
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Тёплые ламповые бумажные комменты совкового периода "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом - Цензор.НЕТ 5597
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На базарчике возле моего дома - 80% продавцов обвешивают. 100 - 200 грамм на килограмме. Среди покупателей, которые у них покупают, процентов 70 об этом знает, и все равно берет у них. Некоторые продавцы даже наглеют настолько, что поворачивают так индикатор весов, чтобы было видно только им. И все равно, "люди" у них берут.
Пока совки не будут знать цену прежде всего, себе, никакие книги, уголки покупателя, горячие линии ничего не улучшат. Касается не только покупок, но и выборов = качества жизни в стране.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом
 
 
 
 
 
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