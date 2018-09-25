 "Книги отзывов и предложений" могут исчезнуть: в МЭРТ их считают неэффективным инструментом

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило проект постановления об отмене Книги отзывов и предложений в соответствии с европейским опытом и практиками. Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас Книга отзывов и предложений не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение. Потребители надеются, что их записи могут способствовать восстановлению нарушенных прав, но на практике это не работает, ведь владельцы бизнеса часто не проверяют книгу. С принятием Закона Украины "Об обращении граждан" целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения бизнесу, на которые компании обязаны отвечать в установленный законодательством срок", – сказано в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что ещё одним существенным недостатком Книги отзывов и предложений является то, что граждане должны указывать свои персональные данные (адрес, номер телефона, прочее), которые могут быть использованы недобросовестным бизнесом или мошенниками.

"Требование по ведению Книги отзывов и предложений создает излишнее давление на добросовестный бизнес. Предприниматели вынуждены тратить значительные средства на организацию выполнения требований (установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовка отчетов)", – сказано в сообщении.

Общие расходы на администрирование этого вида регулирования для бизнеса составляют примерно 125,6 млн гривен в год, а Госпродпотребслужба может наложить штраф даже не из-за факта нарушения прав потребителей, а просто в случае неправильного оформления книги.

"По мнению Минэкономразвития, Книга отзывов и предложений является устаревшим и неэффективным для потребителей инструментом. В странах Европейского Союза она не используется. Бизнес должен отдавать предпочтение другим каналам, таким как электронные обращения, горячие телефонные линии, благодаря которым можно быстро получить ответ или отследить статус своего обращения", – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что их инициатива по отмене Книги отзывов и предложений дает возможность защитить персональные данные потребителей, перейти к современным инструментам подачи жалоб, упростить жизнь бизнесу и освободить органы власти от проверки правильности заполнения книги.