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Все про:СБУ (12835) Гитлянская (140) Вышинский (74)

 В деле российского пропагандиста Вышинского готовятся новые подозрения, - СБУ

Служба безопасности Украины продолжает расследовать дело главного редактора "РИА Новости-Украина", которого подозревают в государственной измене, и готовит новые подозрения по делу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському TV сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Следствие по делу Вышинского существенно продвинулось. Прямо сейчас готовится новый ряд подозрений по нескольким фигурантам этого дела ", - сказала Гитлянская.

Кому именно выдвинут подозрение и когда, пресс-секретарь ведомства не уточнила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ завершила расследование дела российского пропагандиста Вышинского

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3088042
 
 
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А хто мені щось доводив посилаючись на цей ресурс?
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О, ресурс у зради був авторитетний. Тепер змушені вдовольнятися фейками сина активіста ;днр; недорогенького Дубінського.
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Маю надію, що цю справу розслідують та знайдуть неспростовні докази державної зради Вишинського.
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А я шукаю того, хто приймає ставки на те, що йому ніц не буде. Я ставлю на те, що йому дадуть шість місяців умовно та випустять із зали "суду". Кацапи про це знають як про доконаний факт. Тому навіть не цікавляться цим виродком.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле российского пропагандиста Вышинского готовятся новые подозрения, - СБУ
 
 
 
 
 
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