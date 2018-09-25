 В деле российского пропагандиста Вышинского готовятся новые подозрения, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському TV сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Следствие по делу Вышинского существенно продвинулось. Прямо сейчас готовится новый ряд подозрений по нескольким фигурантам этого дела ", - сказала Гитлянская.

Кому именно выдвинут подозрение и когда, пресс-секретарь ведомства не уточнила.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".