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 Заседание суда по делу Кернеса не состоялось: из Верховного Суда еще не пришла информация о смене подсудности

Прокуроров, адвокатов и потерпевших даже не предупредили о том, что дело должны рассматривать

Судебное заседание по делу харьковского городского главы Геннадия Кернеса перенесли. Сегодня не явились представители ни одной из сторон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь суда Елена Швыдка. "Из Верховного Суда еще не пришла информация о рассмотрении ходатайства о смене подсудности. Мы также ознакомились в интернете. В ходатайстве отказали, но официально у нас никаких подтверждений этого нет. Как только нам придет информация из Верховного Суда, если там отказано, сразу назначим заседание," – сказала Швыдка.

Не предупреждали о слушании и участников процесса.

Напомним, накануне стало известно, что Верховный Суд отказал в удовлетворении ходатайства о переносе рассмотрения апелляции на решение Киевского райсуда Полтавской области по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого из Апелляционного суда Полтавской области в другой суд.

До этого Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Всех троих обвиняли в пытках активистов Майдана в 2014 году. Судья пояснил, что решение было принято после того, как прокуроры семь раз подряд не явились в суд.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

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2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088039
 
   
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Швидко в Україні судять тільки її захисників.. Більш всього- ні гепа , ні штепа так і не почують вироку українського "потужно реформованого" суду..
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Уголовный совково-лапсердачный элемент Гепа Кернес - это в общем показатель отсутствия правосудия в Украине и свидетельство привольной жизни в ней ее же злейших врагов. Заседание суда по делу Кернеса не состоялось: из Верховного Суда еще не пришла информация о смене подсудности - Цензор.НЕТ 2363
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Рідкісна мразота і на волі. А там тільки за сепаратизм з фото і відеодоказами сидіти повинен. Чи воно по програмі: "вертайся, чмо, далі паскудити".
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удивили?????????? да нет все закономерно((((((((
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"Не предупреждали о слушании и участников процесса." сказочная страна для ее врагов.
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Швидко в Україні судять тільки її захисників.. Більш всього- ні гепа , ні штепа так і не почують вироку українського "потужно реформованого" суду..
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Уголовный совково-лапсердачный элемент Гепа Кернес - это в общем показатель отсутствия правосудия в Украине и свидетельство привольной жизни в ней ее же злейших врагов. Заседание суда по делу Кернеса не состоялось: из Верховного Суда еще не пришла информация о смене подсудности - Цензор.НЕТ 2363
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злигалися стара і нова влада...хто кого судить буде....ось один патріот хотів країні купить Апачі а вийшли Сейшели...
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Рідкісна мразота і на волі. А там тільки за сепаратизм з фото і відеодоказами сидіти повинен. Чи воно по програмі: "вертайся, чмо, далі паскудити".
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ах хорст! посудют тебя за весселя. такие времена ))
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суды над гепой и штепой войдут в историю юриспруденции.
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судно кернесу меняли, чи токо подсудок? ничо не понятно ))
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Клоунада реформированной судебной системы продолжается.
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По Штепе не состоялся,по Гепе не состоялся,Барыга судит только патриотов.
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а Юга між іншим знову в політику зібгався Заседание суда по делу Кернеса не состоялось: из Верховного Суда еще не пришла информация о смене подсудности - Цензор.НЕТ 8410
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание суда по делу Кернеса не состоялось: из Верховного Суда еще не пришла информация о смене подсудности
 
 
 
 
 
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