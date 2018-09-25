 Трое воинов получили ранения в течение суток. Враг шесть раз нарушал перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка в районе проведения ООС напряженная: враг бил из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и вооружения БМП. За сутки - 27 обстрелов, - штаб