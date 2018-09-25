 Трое воинов получили ранения в течение суток. Враг шесть раз нарушал перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское.
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".
https://svidok.online/do-zakarpattya-ruhayet-sya-kolona-vijs-kovy-h-sotsmerezhi/
До Закарпаттю з боку Львівської області направляється колона військової техніки. Про це повідомляється на сторінці "Моя Старосамбірщина" в Facebook.
"Старосамбірщина, в сторону Закарпаття пішла колона військових", - написала Анна Кульчицька.
"Тільки що бачив колону військових яка рухалася в бік Турки. Цікаво яка мета такого маршу", - пише користувач Igor Chikhrak.
Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі-сім"я, бо справжні відчуття
Ріднить близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибі, що живий! - я по губах читаю,
В очах же радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша нині охороняє нашу країну.
Дякуємо