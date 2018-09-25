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 Трое воинов получили ранения в течение суток. Враг шесть раз нарушал перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстановка в районе проведения ООС напряженная: враг бил из 120- и 82-мм минометов, ПТРК и вооружения БМП. За сутки - 27 обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3088036
 
 
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перекидаєм війська в наше Закарпаття...- кацапо-мадярва обломайтесь... Трое воинов получили ранения в течение суток. Враг шесть раз нарушал перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5268

https://svidok.online/do-zakarpattya-ruhayet-sya-kolona-vijs-kovy-h-sotsmerezhi/

До Закарпаттю з боку Львівської області направляється колона військової техніки. Про це повідомляється на сторінці "Моя Старосамбірщина" в Facebook.
"Старосамбірщина, в сторону Закарпаття пішла колона військових", - написала Анна Кульчицька.
"Тільки що бачив колону військових яка рухалася в бік Турки. Цікаво яка мета такого маршу", - пише користувач Igor Chikhrak.
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Это те трое, что сами себя ранили? С помощью "Молота".
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***
Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі-сім"я, бо справжні відчуття

Ріднить близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибі, що живий! - я по губах читаю,
В очах же радість світиться без меж.

Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"

Автор цього вірша нині охороняє нашу країну.
Дякуємо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое воинов получили ранения в течение суток. Враг шесть раз нарушал перемирие, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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