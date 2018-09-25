 США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений

Министерство торговли США вводит санкции против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на соответствующую публикацию в Федеральном реестре США.
В черный список попали научно-исследовательские и научно-производственные предприятия, а также конструкторские бюро. Для этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения. Это значит, что российским предприятиям, внесенным в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Если кто-то захочет продать компании из этого списка какой-либо товар американского происхождения, американское министерство будет отказывать в лицензии на поставку.
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Таким образом, фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.
С точки зрения Вашингтона, эти компании, а также связанные с ними филиалы в Иране и Беларуси "действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов". В частности, утверждается, что научно-исследовательский институт "Вектор", Научно-производственное предприятие "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" якобы "способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве".
Напомним, недавно Трамп подписал новый указ о санкциях против России. Документ дал Минфину США дополнительные полномочия при реализации ограничительных мер в отношении российских компаний.
19.09.18 Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест.
Есть история, что даже Рейган, при котором рухнул совок, уговаривал украинское руководство не выходить из совка. Такие вот парадоксы.
ну, не может крокодил стать вегетарианцем! не может и все тут. он, сука, пол-года жрать не будет, но своего дождется. и опять возьмется за старое.
1)Закрылся ВТЗ - Владимирский тракторный завод, флагман промышленности Владимирской области, выпускавший тракоры "Владимирец". 20 июля 2018 года были уволены последние 300 сотрудников Владимирского моторо-тракторного завода, в свое время одного из известнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом. Бывших работников отправили на биржу труда. Многие из сотрудников всю свою жизнь проработали на предприятии и не имеют другого трудового опыта.
2)(из комментария с РФ) город Смоленск ,с 90 годов до 2018 года, закрыты заводы Диффузион, Искра, Техноприбор, з-д Протон, Смоленский льнокомбинат, швейная фабрика Восход, Смоленский мясокомбинат, Смоленский Молочный комбинат Роса, хлебокомбинат Сахко, завод Торгового оборудования, автоагрегатный завод ,филиал ЗИЛ, Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» и это ещё далеко не всё...
А мокши совсем не северные корейцы,которые за своего вождя и в огонь и в воду,в КНДР доходило до того,что матери (если их так можно назвать) при наводнении бросали своих детей в воду,чтобы поднять повыше портрет вождя Кима над водой.Мокши из другого материала(от якутского скульптора)слеплены.Терпеть лишения за своего вождя не хотят(сволочи!).Только им царь пенсионный возраст повысил,так эти неблагодарные кандидатов от ЕР на выборах в приморье прокатили.Пришлось админ ресурс в полный рост задействовать.И вот гениальный кремлёвский стратег идёт на конфликт с Израилем и США(читай-НАТО) в Сирии.Дополнительные траты на ещё одну войну,напоминаю,что Хуйло и компания меньше воровать не будут,это жители РФ будут меньше есть.
а санкции, они в том, что для своих планов у Кремля просто нет денег. и занять не у кого, кроме как резать свои же планы и грабить своих же пенсионеров. как там было в 2014? "Никто ничего не потеряет"? это ведь не крымчанам говорили. это был мессадж для "своих". а оно вон оно как, и пенсионный возраст подняли и индексацию заморозили. да и цены выросли. как-никак курс рубля уже далеко не тот по которому Варламов хотел разбогатеть
кстати, обратите внимание на цену нефти. ничего не напоминает?
Есть такие чудные чернодырявые места: Сирия... Донбасс... Приднестровье... Абхазия... Северная Корея... Чечня...
Есть такие чудные идиоты... Перечислять не буду, сам догадаешься.
Обём Мирового ВВП СССр был 16,7%
Объём ВВП РАБссии дохлятины сегодня 1,78%
Зачем долго тянуть.
Уже все понятно.
И это будет хорошо.