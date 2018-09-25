 США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений

Министерство торговли США вводит санкции против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на соответствующую публикацию в Федеральном реестре США.

В черный список попали научно-исследовательские и научно-производственные предприятия, а также конструкторские бюро. Для этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения. Это значит, что российским предприятиям, внесенным в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Если кто-то захочет продать компании из этого списка какой-либо товар американского происхождения, американское министерство будет отказывать в лицензии на поставку.

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Таким образом, фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

С точки зрения Вашингтона, эти компании, а также связанные с ними филиалы в Иране и Беларуси "действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов". В частности, утверждается, что научно-исследовательский институт "Вектор", Научно-производственное предприятие "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" якобы "способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве".

Напомним, недавно Трамп подписал новый указ о санкциях против России. Документ дал Минфину США дополнительные полномочия при реализации ограничительных мер в отношении российских компаний.