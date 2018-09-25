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Все про:киберпреступление (436) Россия (70558) санкции (6974) США (14182)

 США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений

Компании из списка не смогут покупать любые товары и технологии, имеющие американское происхождение. Запрет действует по всему миру.

Министерство торговли США вводит санкции против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на соответствующую публикацию в Федеральном реестре США.

В черный список попали научно-исследовательские и научно-производственные предприятия, а также конструкторские бюро. Для этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения. Это значит, что российским предприятиям, внесенным в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Если кто-то захочет продать компании из этого списка какой-либо товар американского происхождения, американское министерство будет отказывать в лицензии на поставку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Санкции против России очень действенные: без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, - Порошенко

Таким образом, фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

С точки зрения Вашингтона, эти компании, а также связанные с ними филиалы в Иране и Беларуси "действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов". В частности, утверждается, что научно-исследовательский институт "Вектор", Научно-производственное предприятие "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" якобы "способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве".

Напомним, недавно Трамп подписал новый указ о санкциях против России. Документ дал Минфину США дополнительные полномочия при реализации ограничительных мер в отношении российских компаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3088035
 
   
 Топ комментарии
 
Щось не чутно сміху "іскандєров" - тільки жалібне скавчання..
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США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают... :США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 1644Изгой, сезон 2018 , 100пудовая серия , путь(я) гы-гы на верх! А по сторонам -то не смотрит , сцуко, типо там не про него.
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Бабам цветы, детям мороженое, рашинзам - ягель США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 6589
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США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают... :США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 1644Изгой, сезон 2018 , 100пудовая серия , путь(я) гы-гы на верх! А по сторонам -то не смотрит , сцуко, типо там не про него.
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Щось не чутно сміху "іскандєров" - тільки жалібне скавчання..
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Завалят титаном
19.09.18 Американская корпорация Boeing и «ВСМПО-Ависма» открыли новый производственный комплекс Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Создано 230 новых рабочих мест.
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Мощно, примерно 1/12 фонтана в Грозном.
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А кроме руспобрехушек об этом где-то пишут?
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Очередной пшик. а меж тем доллар уже 65 (-6 рублей за 2 недели), нефть 82$ Индекс ММВБ 2440 (исторический макимум), ЗВР РФ - больше полутриллиона долларов... И где все эти убийственный санкции и разорванная в клочья экономика? Рашку накачивают баблом за нефть и газ
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И каждые 2 месяца обещают. В апреле все тут визжали, что введут супер-пупер санкции, а ничего страшного не случилось. И в ноябре будет тоже самое (если вообще что-то будет). Никакие санкции на рашку не подействуют, пока нефть не упадет меньше 40$... А пока она 82 и продолжает рост
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я, к сожалению, не руковожу санкциями. Но за 4 года их накопилось нормально и всё действительно держится только на нефти. Как показывает практика, ее цена обязательно упадет.
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Пока она упадет, рашка накопит триллион другой баксов в заначку и скупит несколько тысяч тонн золота. Это позволит ей спокойно продержаться до следующего скачка. И так до бесконечности. Держать нефть надо было в 2016-м на уровне 28 баксов около годика и тогда сегодня рашки бы уже не существовало в природе.
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думаю это просто элементарный страх неизвестного - что будет на месте рашки. Пару десятков стран, которые обязательно посрутся между собой, у каждой будет кусок нефтепровода и на выходе нефть будет гораздо дороже чем 82 бакса или ее вообще не будет, пойдет на бензин на нужды новых "республик". Думаю именно из-за этого страха и ожидаемых ноябрьских санкций все кинулись запасаться нефтью и тем самым цену задрали.
Есть история, что даже Рейган, при котором рухнул совок, уговаривал украинское руководство не выходить из совка. Такие вот парадоксы.
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Ни у кого нет цели несуществования рашки, цель - заставить ее прекратить убивать по всему миру.
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И как ее пытаются заставить это сделать? Проявляют бесконечные озабоченности и продолжают накачивать нефтедолларами? От этого она только смелеет и борзеет. Должно быть окончательное решение вопроса. Остальное все - сопли
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Не будет никакого окончательного вопроса, не та Европа и не те США, будет постепенное оскотинивание росиян своим тв с одной стороны и включен доильный аппарат по выкачиванию ресурсов с рашки с другой, время от времени со стимулирующей плюхой типа сбитого самолета или зажмуренных ванек по разным странам, пока рашка меняет ресурсы на фантики, она всех устраивает, единственное что не устроило бы это самодостаточная россия с умным народом, но все поняли что это фантастика.
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Ну вот и выходит, что все это будет тянуться бесконечно долго... А люди будут продолжать гибнуть. Нет в мире сейчас шерифа, который бы пристрелил бешеную псину
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не надо говорить за всех, ок? я - за радикальное решение вопроса с поребриком.
ну, не может крокодил стать вегетарианцем! не может и все тут. он, сука, пол-года жрать не будет, но своего дождется. и опять возьмется за старое.
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Вот и я про то же. Только никто почему-то не хочет застрелить безумного крокодила. Все пытаются его прикормить
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россия продала нефть за доллары и потратила все эти доллары для поддержки тонущего рубля. А теперь подумай, кто получил выгоду - америка, которая может напечатать зеленых бумажек сколько угодно или россия, которая по сути просто обменяла всю свою нефть на крашенную бумагу США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 7528
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Совершенно верно!

1)Закрылся ВТЗ - Владимирский тракторный завод, флагман промышленности Владимирской области, выпускавший тракоры "Владимирец". 20 июля 2018 года были уволены последние 300 сотрудников Владимирского моторо-тракторного завода, в свое время одного из известнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом. Бывших работников отправили на биржу труда. Многие из сотрудников всю свою жизнь проработали на предприятии и не имеют другого трудового опыта.

2)(из комментария с РФ) город Смоленск ,с 90 годов до 2018 года, закрыты заводы Диффузион, Искра, Техноприбор, з-д Протон, Смоленский льнокомбинат, швейная фабрика Восход, Смоленский мясокомбинат, Смоленский Молочный комбинат Роса, хлебокомбинат Сахко, завод Торгового оборудования, автоагрегатный завод ,филиал ЗИЛ, Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» и это ещё далеко не всё...
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Вам чтобы всё и сразу?Работают санкции,работают.Иначе кремлёвские не стали бы трогать такой токсичный фонд,как пенсионный.Значит вытряхнуты все "кубышки" и очередь дошла до таких не популярных мер как повышение пенсионного возраста.Да,денег в казну за углеводороды поступают,но меньше олигархи воровать не стали.
А мокши совсем не северные корейцы,которые за своего вождя и в огонь и в воду,в КНДР доходило до того,что матери (если их так можно назвать) при наводнении бросали своих детей в воду,чтобы поднять повыше портрет вождя Кима над водой.Мокши из другого материала(от якутского скульптора)слеплены.Терпеть лишения за своего вождя не хотят(сволочи!).Только им царь пенсионный возраст повысил,так эти неблагодарные кандидатов от ЕР на выборах в приморье прокатили.Пришлось админ ресурс в полный рост задействовать.И вот гениальный кремлёвский стратег идёт на конфликт с Израилем и США(читай-НАТО) в Сирии.Дополнительные траты на ещё одну войну,напоминаю,что Хуйло и компания меньше воровать не будут,это жители РФ будут меньше есть.
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Мокши тоже в 20-х годах жрали собственных детей, а зерно отдавали чекистам. Так что, мокши слеплены из тогоже навоза, что и Кимы
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анекдот про двух чуваков на необитаемом острове где у одного мешок золота, а у другого мешок сала знаете? попробуйте конвертировать ЗВР (ну хоть 10%) в живые деньги и вы увидите, как рухнет их стоимость.
а санкции, они в том, что для своих планов у Кремля просто нет денег. и занять не у кого, кроме как резать свои же планы и грабить своих же пенсионеров. как там было в 2014? "Никто ничего не потеряет"? это ведь не крымчанам говорили. это был мессадж для "своих". а оно вон оно как, и пенсионный возраст подняли и индексацию заморозили. да и цены выросли. как-никак курс рубля уже далеко не тот по которому Варламов хотел разбогатеть

кстати, обратите внимание на цену нефти. ничего не напоминает?


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Ну нефть уже столько и стоит, а бакс с евро падают третью неделю. Если нефть продолжит рост, но и бакс по 45 увидим
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скорее мы увидим санкции в ноябре.
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Уже 5 лет эти санкции наблюдаем. А эффекта ноль
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Полковник КГБ Скрыпаль и его дочь убили Холодова,Старовойтову,Немцова,Политковскую...а капитан КГБ Путлер Плешивый Мудак хотел отомстить...,за смерть патриотов РАБссии...
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Советское гоффно сдохло 26 декабря 1991 года....без САНКЦИЙ.....
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Советское гофно сдохло когда нефть опустили с 40 до 9 долларов и подержали так годик. А сейчас нефть 82 и рашке на все пох с такой ценой
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Я всё помню..НЕ ПАРЬСЯ...........Быдло Мавзолейное не спасут и 500 долларов за бочку...........
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Ей и сегодняшняя цена в 82 более чем вкусная. В бюджет заложено 40$, остальное в заначку и на войны. Поди хреново
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Германия ЕСТЬ,а СССР нет...а почему знаешь*?))))))))))))))
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Потому что кровь Германии - это мозги и руки, а кровь рашки - это нефть. И пока кровь рашки стоит огромных денег, она будет жить и здравствовать. Совок обескровили нефтью по 9 баксов, он и издох, а Рашку набивают миллиардами баксов, скупая у нее дорогую нефть и газ и ей все пох
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Странные вы люди, ничего не помнящие, хоть знаете что при Николае вывоз сырой нефти был запрещен из империи?
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При Иване не было социологии и экономики как наук, а вот в начале 20 уже была и когда французский социолог и экономист спрогнозировал развитие РИ до середины 20 века то запад ужаснулся, получался монстр с 500 млн населения и экономикой на уровне ведущих стран, тогда в дело вступили умные люди, Вовчика, Леву зарядили деньгами и вперед. Но все равно рашка оставалась угрозой, пока Украина в одной упряжке, силами недалеких идиотов спустя 100 лет решили и эту проблему.
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Есть такое чудное слово - СЕБЕСТОИМОСТЬ... США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 5317
Есть такие чудные чернодырявые места: Сирия... Донбасс... Приднестровье... Абхазия... Северная Корея... Чечня...
Есть такие чудные идиоты... Перечислять не буду, сам догадаешься.
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Напомнюю тем кто не танке....
Обём Мирового ВВП СССр был 16,7%
Объём ВВП РАБссии дохлятины сегодня 1,78% США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 8633
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Рашка прям так испужалась... Выкачивая каждый день по 10 миллионов бочек нефти и толкая каждую по 82 бакса в ЕС и Китай. С таким баблом она болт ложила на все санкции. Знай, продавай и в кубышку складывай
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вот ты смешной США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 2958 это Арабские Эмираты зарабатывают на нефти, а раиссия еле-еле концы с концами сводит. Минимальная пенсия в ОАЭ 2500 $, а в раиссии 120$. Можешь и дальше рассказывать про "не работающие" санкции.
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В рашке живут терпилы, которые рады и 100 баксам. Никогда не видя лучшей жизни, они думают, что живут очень даже хорошо (У хих в башке деды воевале, мирное небо, четамухохлов и ожидания развала америки). Кацапы могут существовать так бесконечно долго. Только реальный голод, как в конце 80-х может им что-то сделать. А сегодняшняя жизнь для них - верх мечтаний. Вождь есть, у соседа слева все еще хуже, ядерной дубиной поигрывают, баяры в аптеках - полно
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Прикольно, менять достояние народа на фантики частной фирмы.
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а оно надо Западу устраивать такой же моментальный обвал, как устроили в ссср ? После такого резкого обвала российской экономики, Западу и Америке затем пришлось несколько лет кормить ванек и наташек гуманитарными окорочками, чтобы они с голоду не передохли. А теперь все делают правильно - постоянно держат россию в санкциях, как в капкане. Рост ВВП россии держится постоянно в минусах. Вот простой пример (на 2018 г): ВВП россии - 0,2%, ВВП Украины + 3,2 %... ну, и кто там воюет ?... и кто торгует нефтью и газом ?
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Ну вот пока запад будет лишь держать рашку на таком пайке (а мокшам большего и не дано. С голоду не дохнут и ладно), она будет только звереть и вымещать злость на таких, как Украина. А можно было бы вдарить, как по совку и на этот раз из голодной комы не выводить. Вот и все. А при таких раскладах все останется, как прежде. Полуголодная и злая рашка будет убивать всех, кто послабее, а Запад будет ей косточки подкидывать, чтоб не сдохла. Получается, бешеная псина, которая на всех кидается, но которую почему-то никто не хочет пристрелить, а лишь подкармливают.
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во во ...а дядя Сем прийде і кубишку під мишку)..
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РАБссия и Китай под Санкциями Конгресса США и Финансовой полиции США......а это означает ЛЮБАЯ сделка в ДОЛЛРАХ США не катит...Бараны..научитесь хоть ДУМАТЬ башкой а не ЖО....
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Тем не менее, ЕС продолжает перечислять в рашку миллиарды долларов за нефть и газ. А с китаем можно и за юани торговать
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Одному ИДИОТУ в ССР в 1979 году я сказал...ВОЙНА в Афгане,эт ПЕСЕЦ ССРу...не поверил.... США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 4736 Война в Сирии для РАБссии Песец..ВЕРИШЬ,Болван пля?)))))))))))США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 4736
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Еще раз повторяю для упоротых. Совок убила цена на нефть, которую мировое сообщество взяло и опустило в 4 раза и не поднимало до конца 90-х (развал совка и нищая рашка 90-х годов - это следствие дешевой нефти). Война в Сирии не дает строить катарские и аравийские нефтегазопроводы и держит ресурсы в цене. А искусственно занижать стоимость нефти никто не хочет (потому что нет дяди Ронни и тети Маргарет)
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Венесуэла на какой то другой планете живет, или там другая цена на нефть?
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Венесуэле впороли эмбарго и лишили всех технологий. Но, заметьте, даже там, в стране с мертвой экономикой, социалкой и миллионной инфляцией, население не способно скинуть кучку правящих узурпаторов. А там все-таки горячие латиносы. Что говорить про рашку, которую населяют генетические рабы и терпилы? Эти снова будут жрать собственных детей и отрезать куски от своих задниц, но хозяев своих не скинут. У россиян запас еще лет на 300. И все эти годы они будут только звереть и звереть. Нужно ТОЛЬКО окончательное решение вопроса
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А просто надо забанить всю расию.
Зачем долго тянуть.
Уже все понятно.
И это будет хорошо.
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Только никто этого делать не хочет. Даже Украина продолжает торговать с рашкой и вести дела
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Денех сегодня НЕТ,но вы дрочите,Димон Платон не обдурил Рюсскае БЫДЛО.... США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 5439 США ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений - Цензор.НЕТ 5439
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В ответ шойга пообещал выполнить поручения говнокомандующего и поставить С-300 в Воронеж!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША ввели ограничительные меры против еще 12 российских НИИ и КБ. Их подозревают в помощи в совершении киберпреступлений
 
 
 
 
 
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