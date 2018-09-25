EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика
  739  15
Все про:порт (314) Южный (50)

 Трудовой коллектив ТИС просит правительство обеспечить дноуглубление в порту "Южный"

Еще четыре года назад глубины около причалов №№ 5 и 6 ГП "МТП "Южный" были увеличены до 19 м, теперь же продолжается их дноуглубление до рекордных 21 м.

Трудовой коллектив группы компаний ТИС, управляющей терминалами в порту "Южный", просит правительство, Верховную Раду и Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию с дноуглублением в этом порту и обеспечить равноправные и законные условия хозяйствования для частного портового оператора. Об этом говорится в коллективном обращении к высшим органам государственной власти, распространенном группой компаний ТИС во вторник, пишет УНИАН. "На протяжении последних четырех лет наша компания страдает от дискриминационных действий и нарушения антимонопольного законодательства со стороны государственного стивидорного оператора ГП "МТП "Южный".

Это особенно показательно на примере дноуглубительных проектов, которые сейчас реализует ГП "Администрация морских портов Украины" в ГП "МТП "Южный", - говорится в документе. Авторы документа объясняют, что еще четыре года назад глубины около причалов №№ 5 и 6 ГП "МТП "Южный" были увеличены до 19 м, теперь же продолжается их дноуглубление до рекордных 21 м.

"Сегодня профсоюзы ГП "МТП "Южный", манипулируя фактами и действующим законодательством, оказывают сопротивление законным намерениям ТИС и АМПУ провести дноуглубительные работы на внутреннем подходном канале и операционной акватории причалов № 18-22 с нынешних 15 м до 16-19 м", - отмечают авторы обращения. В документе подчеркивается, что АМПУ намерена провести дноуглубление подходных каналов не за счет денег из госбюджета, а за счет поступлений от портовых сборов – то есть целевых средств, которые по законодательству можно расходовать только на модернизацию портовой инфраструктуры. Кроме того, дноуглубление даст дополнительные пропускные возможности не только для группы ТИС, но для всех операторов, работающих в акватории порта "Южный".

"Как следствие, создадутся предпосылки для увеличения грузопотока, затем – возрастут налоговые и социальные отчисления от указанных компаний и портовые сборы. Выигрывают все – и бизнес, и АМПУ, и государство, и рабочие порта", - уверены авторы обращения. Коллектив ТИС также напоминает, что группа компаний за собственные средства построила железнодорожную ветку, которая позволила увеличить грузопоток в том числе на причалах ГП "МТП "Южный".

Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что трудовые коллективы двух соседних предприятий пытаются поссорить в чьих-то бизнес-интересах. "Трудовые коллективы ТИС и ГП "МТП "Южный" много лет работают бок о бок. Есть много семей, члены которых работают одновременно на двух предприятиях", - подчеркивается в обращении. Как сообщалось, 14 сентября АМПУ и ТИС подписали меморандум о взаимопонимании. По условиям меморандума, АМПУ выполнит дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №№18-22 порта "Южный" до 19 м, а углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м осуществит ТИС за собственные средства. Нынешняя глубина операционной акватории составляет 15 м.

ТИС – крупнейший частный морской транспортный узел и крупнейший стивидорный оператор Украины. В группу входит пять современных терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. ТИС является одним один из крупнейших налогоплательщиков транспортной отрасли Украины и крупнейшим налогоплательщиком Одесской области. В 2017 году копания заплатила государству более 1 млрд грн налогов и более $50 млн портовых сборов. Портовые терминалы обеспечивают работой около 4 тыс. человек, а в смежных отраслях группой создано 24 тыс. рабочих мест.

Источник: https://censor.net.ua/n3088030
 
 
 Топ комментарии
 
Ух ты, прям как в СССР, "по просьбе трудящихся"
 показать весь комментарий
 
ТИС - это его подлейшее антиукраинское "величество", дамбасюрский сцарь Ринатка Ахметов.
 показать весь комментарий
 
Вы наверное статью не читали, ахметову глубоко пофиг, а вот сварщику или уборщице эта глубина вкрай важна, потому и "просят рабочие", ну как же гаранту не послушать простых людей и не выделить несколько миллиардов бюджетных денег на углубление.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ух ты, прям как в СССР, "по просьбе трудящихся"
 показать весь комментарий
 
 
ТИС - это его подлейшее антиукраинское "величество", дамбасюрский сцарь Ринатка Ахметов.
 показать весь комментарий
 
 
Вы наверное статью не читали, ахметову глубоко пофиг, а вот сварщику или уборщице эта глубина вкрай важна, потому и "просят рабочие", ну как же гаранту не послушать простых людей и не выделить несколько миллиардов бюджетных денег на углубление.
 показать весь комментарий
 
 
Вы уверены, об Ахметове? Бо я читаю совершенно иные вещи об этом Станицере А.А. Например, вот это:
Андрей Алексеевич Ставницер (укр. Андрій Олексійович Ставніцер, 19 июня 1982, Тырныауз, Кабардино-Балкария) - украинский бизнесмен, совладелец и генеральный директор порта ТИС, совладелец (вместе с братом Егором Гребенниковым) строящегося терминала MV Cargo [1], партнер инвестиционной компании SD Capital. Почетный консул Австрийской Республики в Одессе[2], член Наблюдательного совета The Aspen Institute Kyiv[3], член Наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины. (с)
 показать весь комментарий
 
Да? Я тебе так скажу - езжай в Южный и спроси, кому принадлежит ТИС. Там тебе в любом генделыке расскажут. И про всех этих зиц-директоров Фунтов заодно. Трудовой коллектив ТИС просит правительство обеспечить дноуглубление в порту "Южный" - Цензор.НЕТ 6126
 показать весь комментарий
 
Я- не спорю. Просто не нахожу подтверждения, нигде. Генделыки, как аргумент- не очень, согласитесь. А у этого парниши- больно до хрена всяких регалий, для зиц-директора, вам не кажется?
 показать весь комментарий
 
У меня дача на Грузском Еланчике под Новоазовском. Так этот Еланчик тоже земснарядом давно чистили, еще когда малым был.Вместе с илом на берег навыбрасывал греческих монет,черепков посуды,железяки с кораблей. До сих пор в коллекции монеты Митридата.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно - национализация расходов, приватизация прибылей... Вот так олигархи создаются и процветают...
 показать весь комментарий
 
 
"национализация расходов, приватизация прибылей"


просто в гранит!
 показать весь комментарий
 
 
Оно им надо？ доведут до банкротства, отдадут на шару ахмету, ахмет потом возьмет дотацию （косюку же можно）, та и долги же списывают киевэнерго ахметовскому, а уж потом почистят
 показать весь комментарий
 
 
Оффтоп: почему-то слово "дноуглубление" вызывает ржач.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТрудовой коллектив ТИС просит правительство обеспечить дноуглубление в порту "Южный"
 
 
 
 
 
 вверх