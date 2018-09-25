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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (151) Газ (8916) Газпром (2819) Нафтогаз (2547)

 Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда

Эту цифру в "Нафтогазе" называют ответом на вопрос о том, почему мы закупаем газ в Евросоюзе, а не в РФ.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сэкономила 1,3 млрд долларов, покупая газ в Европейском Союзе вместо закупок у компании "Газпром" (Россия) по контракту, который был заключен между двумя компаниями в 2009 году.

Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Экономия "Нафтогаза" от импорта природного газа из ЕС вместо закупки у "Газпрома" по начальной контрактной цене, составила почти 1,3 млрд долл.", – сказал Витренко. Он также добавил, что эта экономия является ответом на вопрос, почему мы покупаем газ в ЕС, а не в России.

Напомним, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов. в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража. В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах.

Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов – акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3088029
 
 
 Топ комментарии
 
Вас это простите кого ?
Т.е. когда Вы платили за газ по 95 коп, то доили Вас, а когда платите по 7 грн, то типа теперь доят не Вас а россию, Вы это хотели сказать ?
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А не благодаря санкциям и снижению цены на рынке, это первое. Второе, почему тогда растет цена газа？
Соя, не беспокойте меня своими тупенькими комментариями
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Странно, европейский газ стоит дороже, где же экономия и где сэкономленные деньги?
Ах да, просто населению повысили стоимость газа в 10 раз, вот и вся экономия Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3327
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Бизнес по расейски.Живут эмоциями ,а не мозгами. Не учтя того,что потеряют сами.
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Хуйло з подєльніками озолотились на будівництві непотрібних "обхідних" газопроводів, а Ви про якеісь "емоції" фантазуєте
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вот это вот в конце ...ААА...шо то було?набутылка шоле?
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Характерная особенность ольгинских - они строжайше выполняют требования базовой методички и всегда пишут не от "я", а от "мы" - типа мы (типа я и газпром) отобьём расходы и т.п.....
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Наверно потому, что порохоботы пишут не только с Ольгино, но и с Лахты и с Беларуси и еще с чорти откуда, потому и называют себя во множественном лице. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 1066
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та навряд, х..ло їх всіх мобілізував кричати, що Україна збитків зазнає, бо не у них напряму купують, ну і звичайно за подєлініцу тЮльку імітувати підтримку, типа дешевий газ, комуналка, а при Йулє було лутше.
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При Юле кацапы нас доили. Сейчас мы доим кацапов. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 4819
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Вас это простите кого ?
Т.е. когда Вы платили за газ по 95 коп, то доили Вас, а когда платите по 7 грн, то типа теперь доят не Вас а россию, Вы это хотели сказать ?
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вот щас и платишь то,что при йуле недоплатил.а ты на халяву от хуйла надеялся?
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Так Утилизация ватников пишет что доили тогда, а а Вы "вот щас и платишь".

Ответ не зачтен
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твой зачет или незачет ни на что не влияет Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 1424потому как нигде не учитывается

Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 9640
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Ваши картинки тут умелькались, я их не просил 20 раз постить, я спрашивал, так когда доили украинцев тогда или сейчас ? Не когда доили нефтегаз а именно УКРАИНЦЕВ.
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ты не поймешь...если даже картинку не понял-то все безнадежно
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Знаешь, чем компенсировалась разница цены на газ для населения и цены поставщика? Миллиардными кредитами, которые мы сейчас своими налогами отдаем. Порадуйся. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 198
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Дивись,доільний апарат не зламай! В таку хуйню від якогось вітренка, тільки дЕбіли кончені вірять!
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А не благодаря санкциям и снижению цены на рынке, это первое. Второе, почему тогда растет цена газа？
Соя, не беспокойте меня своими тупенькими комментариями
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Ціна в Україні росте, бо якщо вчора наварили мільярд, то сьогодні обмежитись кількасот лямами їм релігія не дозволяє.
А ціна імпортного (40% газового балансу України) росте, бо 1. дорожчає нафта 2. Єдиними джерелами здатними суттєво нарощувати поставки на європейський ринок є Газпром та імпорт ЗПГ 3. Ціна ЗПГ зав'язана на вартість на азійських ринках, де росте попит, а вартість значною мірою визначається по нафті - коло замкнулось: альтернатива у вигляді зрідженого дорожчає, а монопольки діють по ситуації: Газпром підлаштовується під ціну ресурсу, який може з ним конкурувати, а решта - Алжир, Норвегія не мають сенсу боротись з рашиками ціною бо не можуть суттєво наростити заміщаючі поставки.
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Хай росте. По весні з кумом, з дружинами та чотирма дітьми упіздохіваєм у Чехію . А тут газ потім нехай хоть по 100 буде.
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Навєрнає патаму што Юлька гребла мілліарди крєдітав (24 мілліарда долларав, єслі точна) і тупа сжігала бабкі. А вєдь дєнєжку атдавать нужна. І отдавать іх будєт нє Юлька, а народ України.
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Странно, европейский газ стоит дороже, где же экономия и где сэкономленные деньги?
Ах да, просто населению повысили стоимость газа в 10 раз, вот и вся экономия Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3327
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З такої, що в ЄС оптові ціни газу в 5-10 раз вищі собівартості видобутку - додається велика відстань транспортування + надприбутки зовнішніх постачальнків держмопополістів.
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не уверен, на Донбасс раша поставляет дороже чем в Германию
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Германии газ продаётся (продавался) задёшево потому что Германия инвестирует (инвестировала) в РФ.
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Задешево не продається, а задорого не дозволять конкуренти - норвеги, ЗПГ з північноморських терміналів.
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Ага, саме тому треба населенню ціну на газ підняти.
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Украина секономила , значит надо поднимать тарифы на газ ???? где логика цукки ???
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Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда.

лука если узнает - окуеет :Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 5163, и опять заточит рыло на Запад, а только что высмактал у пуйла под столом сраный лярд под %, во жизнь у вусатай подкуйловской шлёндры!
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Приходит русский к еврею просить в долг рубль, еврей ему и говорит:
'Хорошо, я дам тебе рубль, но ты должен что-то под залог оставить'
'Да нет у меня ничего, что оставить-то?'
'Да хотя бы топор'
'Ладно, бери'
'Слушай'-говорит еврей-'мне ведь невыгодно тебе просто так рубль давать,
давай, ты мне через год два рубля отдашь?'
'Хорошо'-отвечает русский. Взял он рубль, собтрается уходить.
Еврей его останавливает:'Да, но ведь тебе сложно будет через год мне
два рубля отдавать, ты мне сейчас рубль сразу отдай, тогда через год
тебе будет легче'
И правда, подумал русский и отдал обратно рубль еврею.
Выходит он от еврея и думает:'Интересно, топора нет, рубля нет и еще
рубль остался должен, и вроде все правильно!!!'
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Це ж скільки лимонів премію "економісти" отримають??

Суд оштрафовал Коболева за непредоставление данных по премиям руководства Нафтогаза.

Главу Нафтогаза оштрафовали за отказ предоставить список получателей премий за Стокгольм…

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко (ВО Батькивщина) информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают сегодня Українськi Новини.

В августе аппарат Верховной Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что глава Нафтогаза предоставил неполный ответ на депутатский запрос Власенко.

Суд установил, что в ответе Коболев не предоставил запрашиваемую информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже.

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1 700 грн.

Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 грн.

Напомню, в июне набсовет Нафтогаза решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.
Первая часть премий на сумму $20,7 млн была выплачена неизвестным работникам Нафтогаза в мае. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже внесенного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).

В тему - Премии руководству «Нафтогаза»: Коболев - 207 млн грн, Витренко - 130 млн грн

Как видим, Коболев получил 207 млн грн премии, а оштрафовали его сейчас на 2 тыс грн. По-моему, даже не смешно…
https://goo.gl/4Z7u1G
🤑
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Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 6659одно из требований мвф-поднятие цен на газ!и уже года четыре требуют,но наши "барыги" упираются!жаль,что у "зраднюков" лишняя хромосома при рождении присваивается и им это не видно! Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 6659
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Не бзди пєтєсос! Піднімуть і введуть! Іди підмивайся.....а цей пітар(вітренко) ще й премію отримає, а ти будеш тут від радості на гівно сходити.
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Мені до сраки ваша економія. Чому росте ціна газу?
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Элементарно Ватсон-чем больше Вы платите за газ, естественно тем больше зарабатывает Нефтегаз, вот только я не пойму при чем тут россия, какая разница у кого покупать если цену поднять в 7 раз.
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а раиська твоя недополучает эти 1,3 лярда Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 9307
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???? Вася покупает газ у Вовы и продает Пете, с чего Вы взяли что Вова что то недополучает ? Вова как продавал газ так и продает скажем по ххх, и ему глубоко пофиг напрямую Вы покупате или в посредника он свои ххх получает.
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так а чо ты тогда распереживался на теме? Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 5404
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Стецьок, тобі на сьогодні досить чи ще не заробив на рошенбатончик?
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Пытаюсь понять логику идиотов, которые утверждают что чем дороже товар-тем для них лучше.
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да, трудно обяснить идиоту, но поразмыслим, если рашка продовала хансу за 100 у.е за кубик газа и в то же время соседу, где не надо платить за транспортировку но за 150у.е. за кубик газа и вдруг сосед говорит ивану - иди нахрен, буду покупать у Ханса за 120 у.е за кубик - ну даваи попробуем угодать, кто в пролёте на денги, мне как то выходит что иван продул 50 у.е за куб а Микола выиграл 30 у.е за куб и новый партнёр Ханс забрал своии 20 у.е и тут ещё Ивану приходит фактура - э Иван, ты это, за транспортировку заплати а кредитреформ за опу возьмёт.
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1. Це має тішити людей, чий сімейний бюджет після неминучого підвищення цін недораховуватиметься 1,3тис. грн щомісяця?
2. Т.зв. "економія" Нафтогаза уся отримана з додаткових доходів від транзиту "реверсних" обсягів - на доходи рашкобюджету від експорту ця комбінація майже ніяк не вплинула, лише на прибутки Газпрома (читай: хуйла з кооперативом озеро) вони від того не збанкрутують))
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И чё? За газ то насколько теперь меньше конечный потребитель платит? А?
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Круг замкнулся: украинская власть всячески покровительствует кремлевскому агенту Фуксу.

В субботу в Полтаве прошел митинг против передачи олигарху Фуксу газовых месторождений. Выступали Егор Фирсов (Єгор Фірсов) , Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) партии «Громадянська позиція», «Хвиля», «Самопоміч», «Сила людей». Тема действительно очень важная, и было бы здорово, если бы к ее освещению подключилось как можно больше людей.
Об этом пишет в блоге «Цензора.нет» известный общественный активист и публицист Денис Казанский.
В Полтавской области происходят тревожные вещи. Местный облсовет регулярно отказывает в выдаче лицензий на добычу газа государственной компании «Укргаздобыча». За три года депутаты отказали государству 60 раз!
http://ugv.com.ua/…/sumnij-uvilej-dla-ukrgazvidobuvanna-sis…
Зато те же самые депутаты отдали перспективные месторождения мутному олигарху Павлу Фуксу с российским паспортом, который спонсирует прокремлевскую партию «За життя». То есть, государство в лице Полтавского облсовета отказало самому себе и передало недра спонсору Медведчука.
- Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения
Казалось, мы должны были забыть про такие новости с тех пор, как Янукович покинул страну, прихватив с собой своего карманного олигарха Курченко. Но, похоже, теперь у нас появился новый Курченко. Во всяком случае, Фуксу, о котором раньше почти никто не слыхал, вдруг стало сопутствовать невероятное везение. И не только на Полтавщине.
Киевские власти повышают проезд на метро, чтобы выплатить Фуксу фиктивный долг в 2 млрд гривен.
http://deniskazansky.com.ua/kak_kievlian_zastavili_zaplati…/
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
Государственная компания Держгеонадра и власти Полтавской области отдают Фуксу лучшие газовые месторождения, которые не может получить государственная компания.
https://biz.liga.net/…/poltavskie-deputaty-otdali-14-mestor…
Такая же благосклонность к Фуксу у депутатов Харьковской области. Там тоже отдают нефтегазовые месторождения его компании.
https://kh.depo.ua/…/harkivski-deputati-viddali-naftogazove…
В прошлом году имя Фукса впервые появилось в рейтинге 100 самых богатых украинцев. Новая звезда олигархии зажглась на 24-м месте.
https://focus.ua/ratings/372197/
К сожалению, мы уже достаточно знакомы с украинскими реалиями, чтобы понимать очевидное - без крыши на самом верху, без благосклонности руководства страны такие чудеса не случаются. Курченко не был молодым гением бизнеса. И на Фукса дождь из миллиардов тоже проливается не просто так.
И тут начинается самое интересное. С одной стороны понятно, что олигарху Фуксу явно покровительствуют на самом верху. Подтверждают это и сюжеты программы «Схемы», журналистам которой удалось заснять визит Фукса в Администрацию президента.
https://www.youtube.com/watch?v=3nSgBsPZr9E
С другой стороны Фукс является спонсором партии «За життя», а конкретнее - давал деньги Вадиму Рабиновичу. Это доказанный факт - жена Рабиновича получила от Фукса около 23 млн гривен.
https://biz.censor.net.ua/…/biznesmen_fuks_vyplatil_jene_na…
Таким образом, вырисовывается интересная схема, в которой власть всячески покровительствует Фуксу, а Фукс - прокремлевской партии Рабиновича и Медведчука. Что на фоне действий и заявлений Петра Порошенко выглядит, мягко говоря, странно.
И тут встает главный вопрос - как вообще все это понимать?
***
Денис Казанский в последнем вопросе явно «поскромничал». Он сам своим повествованием подвел к единственно возможному и очевидному выводу: интересы украинской власти де-факто совпадают с интересами российской власти. Говоря проще - Порошенко и Путин являются союзниками (в деле уничтожения Украины).
- Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах - источник
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина
Об этом многие знают и говорят уже давно. А данная история о прокремлевском жулике Фуксе, которому покровительствует Порошенко - еще одно тому подтверждение…
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, кото
https://goo.gl/isYh8Q
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ну как съэкономили? покупаем российский газ только через европу, переплачивая 20-30 % ну объясните, не понимаю
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Так никто и не пишет что сэкономили Вы. Пишут сэкономила "Украина" но на самом деле речь идет и "Нафтогаз Украина". Да, они покупают не напрямую а с накруткой через посредников, но поскольку нагнули конечного потребителя т.е. нас с Вами, увеличив цену в 7 раз, то в принципе экономия должна быть. Мне вот не понятно другое, при чем тут кто продавец.
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Страшно представить почём будет газ для населения, если Украина ещё больше сэкономит... Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 6693
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В Україні за хабар можна купити собі право видобувати будь-які надра. Їх продає відомий в світі корупціонер - політик.

Олег Кирилюк
Видача російському мільярдеру Фуксу дозволів на використання десятків родовищ газу на Полтавщині вже сам по собі цікавий факт. Якось ну дуже він контрастує з останніми заявами Президента і Ко. "Геть від Москви", але там де є $ красивим лозунгам не місце. Але я зараз не про подвійні стандарти гаранта.

Читайте також: Хто заробляє на державних свердловинах

Є інша проблема і це проблема керівництва ДержГеоНадр.

Справа в тому, що керує цим органом з квітня 2017 року Олег Кирилюк (в.о.). Він підпадає під дію закону про люстрацію, бо працював з 2012 по 2014 - головою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області.

Але більш цікаве те, що у 2017 році це прізвище звучало на слуханнях у Конгресі США, де називали суми відкатів при отриманні ліцензій на видобуток нафти та газу. А також суми втрат для держбюджету на рівні близько 7 мільярдів гривень щорічно. І це не якісь чутки, в минулому році писали відомі світові видання, такі як Paris Guardian.

Просто подивіться на цифри.

Після майдану було видано 772 ліцензії на видобуток бурштину, піску, газу, нафти, граніту і т.д. Але тільки 34 з них були видані на аукціонах. Все інше - без відкритої конкуренції.

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Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання.

В Україні до сьогоднішнього дня можна за хабарі купити собі право видобувати будь-які надра. А продає недолюстрований і відомий в світі корупціонер. Звичайно, що з відома керівництва держави, бо зараз в нас влада - це і є найкращий бізнес.

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Єгор ФІРСОВ
[В Україні за хабар можна купити собі право видобувати будь-які надра. Їх продає відомий в світі корупціонер - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1537769640-v-ukrayini-za-habar-mozhna-kupiti-sobi-pravo-vidobuvati-bud-yaki.html

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Почему тогда такие волнения насчет северного потока-2...
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Якщо транзит Україною зникне, то ця "економія" стане навпаки переплатою, адже вона отримана з додаткових доходів від прокачки росгазу, який потім "реверсом" імпортується в Україну.
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У меня вопрос! Суки куда девается наш газ? Почему разные гниды используют наши природные ресурсы , доведя людей до нищеты?
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[Партнер Авакова заробив понад 10 млн грн від своїх газових компаній]: Посмотри! http://ua1.com.ua/society/partner-avakova-zarobiv-ponad-10-mln-grn-vid-svojih-gazovih-kompaniy-35463.html

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В ЕБРР рассказали о газовом позоре Украины и тотальной коррупции, отпугивающей иностранных инвесторов
Украина имеет достаточно газа, чтобы не импортировать его и полностью покрывать потребности своей экономики. Об этом заявил директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в сегодняшнем интервью РБК-Украина.
https://goo.gl/kQ21io

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Для уважаемого Сергея Андрийчука... Вы не боитесь СБУ. задавая такие вопросы
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Чиновникам Нафтогаза - премию... миллионную...
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Почему газ для частных предприятий закупает паразитическая государственная структура "паразит-Нафтогаз"?...
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А з чого ж їм тоді столоваться, як не з бариження природними ресурсами?
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Врет как дышит, при чем здесь начальная контрактная цена, она уже давно уменьшилась, Украина переплачивает сотни миллионов посредникам по схемам реверсного газа.
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интересуюсь о кВт/ч газа а не сзжатую смесь разных газов в кубометрах.
вот тута инфо о тех кто любит руских, но только если они сидят в своеи клетке для житности.

В период с 2013 до конца 2017 года латвийские домохозяйства платили в среднем 0,0456 евро за кВт/ч - чуть больше, чем в Эстонии, но меньше, чем в Литве и ЕС в целом, где средняя розничная цена газа в этот период составляла 0,0659 евро за кВт/ч.
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та какой квт？
Кастрюля закипает 40 минут, а раньше 20.
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А хто його зна', газ то спонсор пороха фірташ в облгазах бодяжить і ми його отримуємо із заниженою калорійністю
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Тебе не понять.
Скажи, сколько вам платят евро/час？
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не знаю, знаю в год и это записано в договоре - часовая оплата есть у некоторых, но тогда это такой договор, ну не очень то, потому что если работодатель не обеспечивает работои вес год, то и не получает за этот период трудовую оплату.
лично мне чуть более одного милиона норвежских крон в год, но это перед уплатой налогов, трудовой день 7,5 часов, летом 6,5 часов (чтоб больше летом провести с себе любимой и единственной, дети уже взрослые)

1 € = 9.5713 NOK
25.9.2018

1 NOK = 0.1045 €
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Ты получаешь примерно 8700 баксов в месяц в Норвегии? Круто, а кем работаешь если не секрет?

А какие налоги в % от зарплаты?
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налоги большие и работаю инженером (но тот месец когда идёшь в отпуск -налоги 0% и в декабре (Рождество) 50% от обычной налоговой нагрузке), не забудь, сколько платим за продукты и услуги. Да, полюбому зарплата высокая и для Норге. Но за меня заступается эта организация, так что сам с работодателём о оплате не говорью, меньше возможность начатся конфликту по интересам.
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NITO
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: 87.000 medlemmer.

https://www.nito.no/
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Вот и считай. У нас газ в кубах, КПД его никто ни говорит, что бы воровать, ибо разбавляют безбожно
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безбожно нельзя разбовлять, зрывоопасно.
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Покупая российский газ в ЕС по цене на 20% больше это вообще гениально! Если стадо народ молчит, значит можно еще поднимать цены.
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Хммм....а по какой цене тогда Украина покупала газ у Росссии?...И кто ответит за такие убыточные контракты?
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Там шла привязка к нефти которая была по 150 вроде, поэтому и газ был по 500.
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Чем дальше закупаешь, тем дешевле. Может на США переключимся? Вообще будет бесплатно.
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Паразитический "нафтогаз" должен быть ликвидирован...
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Чем больше посредников тем больше экономия. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 4708

А те кто думает что экономия за счет повышения газа в 7 раз простым украинцам-ничего не понимает в экономике и вообще путинский агент.
Ну где то так. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 4708
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еще увеличение расстояния существенно экономит😀
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Ну так уголь с Макеевки купленный в офшорной фирме и "завезенный через Ротердам"-это тоже одна с перемог.
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За государство можно порадоваться, а вот рядовому украинцу не до радости при тех ценах, что государство установило на газ для населения.
Украина добывает свой газ, власть могла бы для населения и скидку сделать, но еврохозяева не позволяют.
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Знаешь в чём прикол? В двух словах.Когда вам говорят,що хтось сэкономил,то хтось нажился на твоей экономии Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 5175
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Я фигею.Рынок один.Цена одна.Як они умудрились? Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 8034
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какая она запутанная, это шоколадная арифметика((
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сэкономила 1,3 млрд долларов, покупая газ в Европейском Союзе вместо закупок у компании "Газпром" (Россия) по контракту, который был заключен между двумя компаниями в 2009 году.Источник: https://censor.net.ua/n3088029

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А если сравнить с контрактом действующим до 2006,то переплачиваем в 7 раз. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 6929
Нет уже никакого контракта и сравнения некорректны.
А вот за счёт чего зкономия,не за наш-ли счёт.Тарифы были увеличены на 1000%. Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 7847
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Украинцев держат за полных лохов. Напомню сое февраль 2019. Кацапы отключают газ, и почему то в этот же момент исчезает т.н. европейский газ. Оказывается все просто. Кацапы продают газ словацкой прокладке , та в свою очередь уже продает не кацапский газ , а словацкий. Теперь нам на уши лапшу опять вешают про какой то европейский газ. И называют бешенные цифры.На днях другая идиотка заявила, что формула Роттердам + сьэкономила украинцам 40 млрд.грн. Тошько эти дебилы не понимают, что те кто умеет читать их наглую и бесзастенчевую ложь не воспринимают.
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З цього анонсу зрозумів одне - Кобєлєв з братією знову собі випишуть преміі...
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Собівартість видобутого Українського газу 1700грн.за куб.м
Харківська і Полтавська обл.- Дубаї по видобутку рядом не стоять - де воно все????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда
 
 
 
 
 
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