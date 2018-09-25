Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сэкономила 1,3 млрд долларов, покупая газ в Европейском Союзе вместо закупок у компании "Газпром" (Россия) по контракту, который был заключен между двумя компаниями в 2009 году.
Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Экономия "Нафтогаза" от импорта природного газа из ЕС вместо закупки у "Газпрома" по начальной контрактной цене, составила почти 1,3 млрд долл.", – сказал Витренко. Он также добавил, что эта экономия является ответом на вопрос, почему мы покупаем газ в ЕС, а не в России.
Напомним, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов. в пользу "Нафтогаза".
На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.
В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража. В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах.
Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов – акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Т.е. когда Вы платили за газ по 95 коп, то доили Вас, а когда платите по 7 грн, то типа теперь доят не Вас а россию, Вы это хотели сказать ?
Ответ не зачтен
Соя, не беспокойте меня своими тупенькими комментариями
А ціна імпортного (40% газового балансу України) росте, бо 1. дорожчає нафта 2. Єдиними джерелами здатними суттєво нарощувати поставки на європейський ринок є Газпром та імпорт ЗПГ 3. Ціна ЗПГ зав'язана на вартість на азійських ринках, де росте попит, а вартість значною мірою визначається по нафті - коло замкнулось: альтернатива у вигляді зрідженого дорожчає, а монопольки діють по ситуації: Газпром підлаштовується під ціну ресурсу, який може з ним конкурувати, а решта - Алжир, Норвегія не мають сенсу боротись з рашиками ціною бо не можуть суттєво наростити заміщаючі поставки.
Ах да, просто населению повысили стоимость газа в 10 раз, вот и вся экономия
лука если узнает - окуеет :, и опять заточит рыло на Запад, а только что высмактал у пуйла под столом сраный лярд под %, во жизнь у вусатай подкуйловской шлёндры!
'Хорошо, я дам тебе рубль, но ты должен что-то под залог оставить'
'Да нет у меня ничего, что оставить-то?'
'Да хотя бы топор'
'Ладно, бери'
'Слушай'-говорит еврей-'мне ведь невыгодно тебе просто так рубль давать,
давай, ты мне через год два рубля отдашь?'
'Хорошо'-отвечает русский. Взял он рубль, собтрается уходить.
Еврей его останавливает:'Да, но ведь тебе сложно будет через год мне
два рубля отдавать, ты мне сейчас рубль сразу отдай, тогда через год
тебе будет легче'
И правда, подумал русский и отдал обратно рубль еврею.
Выходит он от еврея и думает:'Интересно, топора нет, рубля нет и еще
рубль остался должен, и вроде все правильно!!!'
Суд оштрафовал Коболева за непредоставление данных по премиям руководства Нафтогаза.
Главу Нафтогаза оштрафовали за отказ предоставить список получателей премий за Стокгольм…
Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко (ВО Батькивщина) информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.
Об этом говорится в материалах суда, сообщают сегодня Українськi Новини.
В августе аппарат Верховной Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что глава Нафтогаза предоставил неполный ответ на депутатский запрос Власенко.
Суд установил, что в ответе Коболев не предоставил запрашиваемую информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о перечне лиц, в отношении которых правление компании приняло решение о выплате премий в связи с победой в арбитраже.
В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1 700 грн.
Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 грн.
Напомню, в июне набсовет Нафтогаза решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.
Первая часть премий на сумму $20,7 млн была выплачена неизвестным работникам Нафтогаза в мае. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже внесенного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).
В тему - Премии руководству «Нафтогаза»: Коболев - 207 млн грн, Витренко - 130 млн грн
Как видим, Коболев получил 207 млн грн премии, а оштрафовали его сейчас на 2 тыс грн. По-моему, даже не смешно…
https://goo.gl/4Z7u1G
🤑
2. Т.зв. "економія" Нафтогаза уся отримана з додаткових доходів від транзиту "реверсних" обсягів - на доходи рашкобюджету від експорту ця комбінація майже ніяк не вплинула, лише на прибутки Газпрома (читай: хуйла з кооперативом озеро) вони від того не збанкрутують))
В субботу в Полтаве прошел митинг против передачи олигарху Фуксу газовых месторождений. Выступали Егор Фирсов (Єгор Фірсов) , Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) партии «Громадянська позиція», «Хвиля», «Самопоміч», «Сила людей». Тема действительно очень важная, и было бы здорово, если бы к ее освещению подключилось как можно больше людей.
Об этом пишет в блоге «Цензора.нет» известный общественный активист и публицист Денис Казанский.
В Полтавской области происходят тревожные вещи. Местный облсовет регулярно отказывает в выдаче лицензий на добычу газа государственной компании «Укргаздобыча». За три года депутаты отказали государству 60 раз!
http://ugv.com.ua/…/sumnij-uvilej-dla-ukrgazvidobuvanna-sis…
Зато те же самые депутаты отдали перспективные месторождения мутному олигарху Павлу Фуксу с российским паспортом, который спонсирует прокремлевскую партию «За життя». То есть, государство в лице Полтавского облсовета отказало самому себе и передало недра спонсору Медведчука.
- Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения
Казалось, мы должны были забыть про такие новости с тех пор, как Янукович покинул страну, прихватив с собой своего карманного олигарха Курченко. Но, похоже, теперь у нас появился новый Курченко. Во всяком случае, Фуксу, о котором раньше почти никто не слыхал, вдруг стало сопутствовать невероятное везение. И не только на Полтавщине.
Киевские власти повышают проезд на метро, чтобы выплатить Фуксу фиктивный долг в 2 млрд гривен.
http://deniskazansky.com.ua/kak_kievlian_zastavili_zaplati…/
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
Государственная компания Держгеонадра и власти Полтавской области отдают Фуксу лучшие газовые месторождения, которые не может получить государственная компания.
https://biz.liga.net/…/poltavskie-deputaty-otdali-14-mestor…
Такая же благосклонность к Фуксу у депутатов Харьковской области. Там тоже отдают нефтегазовые месторождения его компании.
https://kh.depo.ua/…/harkivski-deputati-viddali-naftogazove…
В прошлом году имя Фукса впервые появилось в рейтинге 100 самых богатых украинцев. Новая звезда олигархии зажглась на 24-м месте.
https://focus.ua/ratings/372197/
К сожалению, мы уже достаточно знакомы с украинскими реалиями, чтобы понимать очевидное - без крыши на самом верху, без благосклонности руководства страны такие чудеса не случаются. Курченко не был молодым гением бизнеса. И на Фукса дождь из миллиардов тоже проливается не просто так.
И тут начинается самое интересное. С одной стороны понятно, что олигарху Фуксу явно покровительствуют на самом верху. Подтверждают это и сюжеты программы «Схемы», журналистам которой удалось заснять визит Фукса в Администрацию президента.
https://www.youtube.com/watch?v=3nSgBsPZr9E
С другой стороны Фукс является спонсором партии «За життя», а конкретнее - давал деньги Вадиму Рабиновичу. Это доказанный факт - жена Рабиновича получила от Фукса около 23 млн гривен.
https://biz.censor.net.ua/…/biznesmen_fuks_vyplatil_jene_na…
Таким образом, вырисовывается интересная схема, в которой власть всячески покровительствует Фуксу, а Фукс - прокремлевской партии Рабиновича и Медведчука. Что на фоне действий и заявлений Петра Порошенко выглядит, мягко говоря, странно.
И тут встает главный вопрос - как вообще все это понимать?
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Денис Казанский в последнем вопросе явно «поскромничал». Он сам своим повествованием подвел к единственно возможному и очевидному выводу: интересы украинской власти де-факто совпадают с интересами российской власти. Говоря проще - Порошенко и Путин являются союзниками (в деле уничтожения Украины).
- Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах - источник
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина
Об этом многие знают и говорят уже давно. А данная история о прокремлевском жулике Фуксе, которому покровительствует Порошенко - еще одно тому подтверждение…
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, кото
https://goo.gl/isYh8Q
🤑
Олег Кирилюк
Видача російському мільярдеру Фуксу дозволів на використання десятків родовищ газу на Полтавщині вже сам по собі цікавий факт. Якось ну дуже він контрастує з останніми заявами Президента і Ко. "Геть від Москви", але там де є $ красивим лозунгам не місце. Але я зараз не про подвійні стандарти гаранта.
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Є інша проблема і це проблема керівництва ДержГеоНадр.
Справа в тому, що керує цим органом з квітня 2017 року Олег Кирилюк (в.о.). Він підпадає під дію закону про люстрацію, бо працював з 2012 по 2014 - головою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Житомирській області.
Але більш цікаве те, що у 2017 році це прізвище звучало на слуханнях у Конгресі США, де називали суми відкатів при отриманні ліцензій на видобуток нафти та газу. А також суми втрат для держбюджету на рівні близько 7 мільярдів гривень щорічно. І це не якісь чутки, в минулому році писали відомі світові видання, такі як Paris Guardian.
Просто подивіться на цифри.
Після майдану було видано 772 ліцензії на видобуток бурштину, піску, газу, нафти, граніту і т.д. Але тільки 34 з них були видані на аукціонах. Все інше - без відкритої конкуренції.
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Чи знає про це міністр екології? Чи знає Прем'єр? Інші члени Кабміну? Риторичні питання.
В Україні до сьогоднішнього дня можна за хабарі купити собі право видобувати будь-які надра. А продає недолюстрований і відомий в світі корупціонер. Звичайно, що з відома керівництва держави, бо зараз в нас влада - це і є найкращий бізнес.
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Єгор ФІРСОВ
[В Україні за хабар можна купити собі право видобувати будь-які надра. Їх продає відомий в світі корупціонер - політик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1537769640-v-ukrayini-za-habar-mozhna-kupiti-sobi-pravo-vidobuvati-bud-yaki.html
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Украина имеет достаточно газа, чтобы не импортировать его и полностью покрывать потребности своей экономики. Об этом заявил директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в сегодняшнем интервью РБК-Украина.
https://goo.gl/kQ21io
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РБК - это сила! И правда.....
вот тута инфо о тех кто любит руских, но только если они сидят в своеи клетке для житности.
В период с 2013 до конца 2017 года латвийские домохозяйства платили в среднем 0,0456 евро за кВт/ч - чуть больше, чем в Эстонии, но меньше, чем в Литве и ЕС в целом, где средняя розничная цена газа в этот период составляла 0,0659 евро за кВт/ч.
Кастрюля закипает 40 минут, а раньше 20.
Скажи, сколько вам платят евро/час？
Так понятней？
Доллар/час？
Гривна/час？
лично мне чуть более одного милиона норвежских крон в год, но это перед уплатой налогов, трудовой день 7,5 часов, летом 6,5 часов (чтоб больше летом провести с себе любимой и единственной, дети уже взрослые)
1 € = 9.5713 NOK
25.9.2018
1 NOK = 0.1045 €
А какие налоги в % от зарплаты?
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: 87.000 medlemmer.
https://www.nito.no/
стадонарод молчит, значит можно еще поднимать цены.
А те кто думает что экономия за счет повышения газа в 7 раз простым украинцам-ничего не понимает в экономике и вообще путинский агент.
Ну где то так.
Украина добывает свой газ, власть могла бы для населения и скидку сделать, но еврохозяева не позволяют.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А если сравнить с контрактом действующим до 2006,то переплачиваем в 7 раз.
Нет уже никакого контракта и сравнения некорректны.
А вот за счёт чего зкономия,не за наш-ли счёт.Тарифы были увеличены на 1000%.
🤑
Харківська і Полтавська обл.- Дубаї по видобутку рядом не стоять - де воно все????