Благодаря закупкам газа в ЕС, а не в России Украина сэкономила $1,3 миллиарда.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сэкономила 1,3 млрд долларов, покупая газ в Европейском Союзе вместо закупок у компании "Газпром" (Россия) по контракту, который был заключен между двумя компаниями в 2009 году.

Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Экономия "Нафтогаза" от импорта природного газа из ЕС вместо закупки у "Газпрома" по начальной контрактной цене, составила почти 1,3 млрд долл.", – сказал Витренко. Он также добавил, что эта экономия является ответом на вопрос, почему мы покупаем газ в ЕС, а не в России.

Напомним, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов. в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража. В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах.

Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов – акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".