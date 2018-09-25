 NewsOne толкает украинцев к расколу страны и религиозной войне, повторяя ложь российской пропаганды, - MediaSapiens

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор материала пишет, что телеканал NewsOne, 100% акций которого недавно перешли в управление экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, любит субъективизм.

"Здесь можно найти такие "интересные" форматы, как "субъективные итоги" или субъективная "хронология дня". Почему же на телеканале так полюбились эти жанры. Все просто: они крайне удобны для манипуляций", - говорится в статье.

"Начнем с итогов от Вячеслава Пиховшека. Здесь жонглирование терминами, фактами, персонами происходит крайне искусно. Во время прослушивания его часовых (!) программ "Хронология дня" очень трудно Вячеславу оппонировать. Точнее, это невозможно. Пиховшек пользуется отсутствием обратной связи и диктует свою повестку дня в головы зрителей. Удобно", - пишет автор статьи и отмечает, что симпатия Пиховшека к Виктору Медведчуку никуда не исчезла.





Так, 10 сентября Пиховшек в программе "Хронология дня" несколько минут зачитывает текст с сайта партии Медведчука "Украинский выбор" под названием "Апелляционный суд потребовал опровергнуть цинично лживые обвинения нардепа Лещенко". 13 сентября в этой же программе: "Виктор Владимирович Медведчук, "Украинский выбор", партия "За життя" — сказал по поводу акций, которые организовали под его офисом: "Акции, организованные представителями "партии войны"… Это злобная реакция на последовательную и принципиальную позицию по установлению мира на Донбассе, по восстановлению полноценных экономических отношений с Россией и странами СНГ"".

16 сентября Пиховшек удиляет Медведчуку пять минут выпуска.

"Похоже, что в "Хронологии дня" у Пиховшека — как на телеканале "112 Украина", где чуть ли не каждое высказывание Медведчука — уже новость", - говорится в материале.

"Отдельным пунктом в повестке дня от Вячеслава Пиховшека выступает Украинская православная церковь Московского патриархата. Правда, он ее не называет "Московским патриархатом", а лишь "нашим" и "украинским". Иногда мне даже казалось, что Пиховшек стал ее пресс-секретарем, потому что в эфирах он вообще не отделяет себя от этой церкви, употребляя по отношению к ней постоянно местоимение "мы". Кроме того, его "выводы" очень похожи на месседжи российской пропаганды", - пишет журналист Малинка.

"13 сентября передача опять начинается с церковных вопросов. Очевидно, что в повестке дня Вячеслава Пиховшека это приоритет. Он пересказывает интервью с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием: "Далее владыку спросили, что будет с нашей церковью после предоставления автокефалии раскольникам. Владыка мужественно ответил: "Наша церковь не признает эти действия... В семьях украинцев опять начнутся споры, будут захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, возникнут новые конфликты"". Кстати, то же мы слышали на "Интере" от политиков "Оппозиционного блока", - говорится в статье.

"О том, что создание новой поместной автокефальной Православной Церкви в Украине продиктовано "американцами", Пиховшек неоднократно подчеркивает в своих передачах", - пишет автор материала и отмечает, что Пиховшек рисует новые конспирологические теории и нагнетает.

"Может быть, все это сделано для того, чтобы эту будущую автокефалию поглотила Украинская греко-католическая церковь? Может быть, заявление официального Ватикана о том, что они не двигаются на восток — это просто дымовое прикрытие для местных украинских игр и многочисленных спецслужб, которые резвятся в Украине, как у себя дома. Эти игры мы уже проходили", - говорит Пиховшек в своей программе.

И нагнетает: "Я считаю, что нам всем нужно готовиться только к худшему, поскольку кардинальное [религиозное] разделение страны может быть, опять таки, первым серьезным шагом для того, чтобы мы шли к следующей точке разделения самой страны. Мы уже проходили нечто подобное: отсылка к обновленцам, к репрессиям против патриарха Тихона — все не случайно в истории нашей церкви".

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Также, как отмечает автор статьи в трех программах Пиховшек повторяет глупости, говоря, что херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, потому что она имеет "пророссийскую позицию".

Такими же манипуляциями общественным мнением как Пиховшек в прогаммах на телеканале NewsOne занимаються экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш и депутат Одесского горсовета (ВО "Батькивщина") Дмитрий Спивак.

Лукаш утверждает, что "Украина превращают в Северную Корею", так как Петр Порошенко хочет дополнить Конституцию словами о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса.

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"Опять звучит вопрос языка, которое экс-регионалы мусолят или не под каждые выборы. Лукаш пугает принудительной украинизацией и уничтожениями людей: "Я искренне не понимаю тех, кто его [украинский язык] навязывает. Провинциальное, узколобое мышление и глубокое чувство неполноценности не позволяет им оценить уникальность двуязычия украинцев и богатство иных родных языков украинцев… Как можно пытаться навязать украинский язык в Украине, которую они же и уничтожают вместе с украинцами?", - цитирует автор статьи Елену Лукаш.

"Слова Дмитрия Спивака даже на "субъективные выводы" не тянут. Это банальное введение в заблуждение вымышленными фактами, экспрессивной лексикой, вырванными из контекста цитатами. Как было показано выше, такие манипуляции применяют и Елена Лукаш, и Вячеслав Пиховшек. Осознают ли они, что транслируют тезисы российской пропаганды? Субъективно говоря, да. Не заметить совпадений, думаю, невозможно", - заключает автор материала.