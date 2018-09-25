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 NewsOne толкает украинцев к расколу страны и религиозной войне, повторяя ложь российской пропаганды, - MediaSapiens

Издание MediaSapiens исследовало несколько выпусков "Хронологии дня с Вячеславом Пиховшеком" и "Субъективных итогов" различных ведущих на телеканале NewsOne и нашло там фейки, манипуляции и ретрансляцию месседжей России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор материала пишет, что телеканал NewsOne, 100% акций которого недавно перешли в управление экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, любит субъективизм. 

"Здесь можно найти такие "интересные" форматы, как "субъективные итоги" или субъективная "хронология дня". Почему же на телеканале так полюбились эти жанры. Все просто: они крайне удобны для манипуляций", - говорится в статье.

"Начнем с итогов от Вячеслава Пиховшека. Здесь жонглирование терминами, фактами, персонами происходит крайне искусно. Во время прослушивания его часовых (!) программ "Хронология дня" очень трудно Вячеславу оппонировать. Точнее, это невозможно. Пиховшек пользуется отсутствием обратной связи и диктует свою повестку дня в головы зрителей. Удобно", - пишет автор статьи и отмечает, что симпатия Пиховшека к Виктору Медведчуку никуда не исчезла.

Так, 10 сентября Пиховшек в программе "Хронология дня" несколько минут зачитывает текст с сайта партии Медведчука "Украинский выбор" под названием "Апелляционный суд потребовал опровергнуть цинично лживые обвинения нардепа Лещенко". 13 сентября в этой же программе: "Виктор Владимирович Медведчук, "Украинский выбор", партия "За життя" — сказал по поводу акций, которые организовали под его офисом: "Акции, организованные представителями "партии войны"… Это злобная реакция на последовательную и принципиальную позицию по установлению мира на Донбассе, по восстановлению полноценных экономических отношений с Россией и странами СНГ"".

16 сентября Пиховшек удиляет Медведчуку пять минут выпуска.

"Похоже, что в "Хронологии дня" у Пиховшека — как на телеканале "112 Украина", где чуть ли не каждое высказывание  Медведчука — уже новость", - говорится в материале.

"Отдельным пунктом в повестке дня от Вячеслава Пиховшека выступает Украинская православная церковь Московского патриархата. Правда, он ее не называет "Московским патриархатом", а лишь "нашим" и "украинским". Иногда мне даже казалось, что Пиховшек стал ее пресс-секретарем, потому что в эфирах он вообще не отделяет себя от этой церкви, употребляя по отношению к ней постоянно местоимение "мы". Кроме того, его "выводы" очень похожи на месседжи российской пропаганды", - пишет журналист Малинка.

"13 сентября передача опять начинается с церковных вопросов. Очевидно, что в повестке дня Вячеслава Пиховшека это приоритет. Он пересказывает интервью с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием: "Далее владыку спросили, что будет с нашей церковью после предоставления автокефалии раскольникам. Владыка мужественно ответил: "Наша церковь не признает эти действия... В семьях украинцев опять начнутся споры, будут захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, возникнут новые конфликты"". Кстати, то же мы слышали на "Интере" от политиков "Оппозиционного блока", - говорится в статье.

"О том, что создание новой поместной автокефальной Православной Церкви в Украине продиктовано "американцами", Пиховшек неоднократно подчеркивает в своих передачах", - пишет автор материала и отмечает, что Пиховшек рисует новые конспирологические теории и нагнетает.

"Может быть, все это сделано для того, чтобы эту будущую автокефалию поглотила Украинская греко-католическая церковь? Может быть, заявление официального Ватикана о том, что они не двигаются на восток — это просто дымовое прикрытие для местных украинских игр и многочисленных спецслужб, которые резвятся в Украине, как у себя дома. Эти игры мы уже проходили", - говорит Пиховшек в своей программе.

И нагнетает: "Я считаю, что нам всем нужно готовиться только к худшему, поскольку кардинальное [религиозное] разделение страны может быть, опять таки, первым серьезным шагом для того, чтобы мы шли к следующей точке разделения самой страны. Мы уже проходили нечто подобное: отсылка к обновленцам, к репрессиям против патриарха Тихона — все не случайно в истории нашей церкви".

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Также, как отмечает автор статьи в трех программах Пиховшек повторяет глупости, говоря, что херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, потому что она имеет "пророссийскую позицию". 

Такими же манипуляциями общественным мнением как Пиховшек в прогаммах на телеканале NewsOne занимаються экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш и депутат Одесского горсовета (ВО "Батькивщина") Дмитрий Спивак.

Лукаш утверждает, что "Украина превращают в Северную Корею", так как Петр Порошенко хочет дополнить Конституцию словами о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса. 

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"Опять звучит вопрос языка, которое экс-регионалы мусолят или не под каждые выборы. Лукаш пугает принудительной украинизацией и уничтожениями людей: "Я искренне не понимаю тех, кто его [украинский язык] навязывает. Провинциальное, узколобое мышление и глубокое чувство неполноценности не позволяет им оценить уникальность двуязычия украинцев и богатство иных родных языков украинцев… Как можно пытаться навязать украинский язык в Украине, которую они же и уничтожают вместе с украинцами?", - цитирует автор статьи Елену Лукаш.

"Слова Дмитрия Спивака даже на "субъективные выводы" не тянут. Это банальное введение в заблуждение вымышленными фактами, экспрессивной лексикой, вырванными из контекста цитатами. Как было показано выше, такие манипуляции применяют и Елена Лукаш, и Вячеслав Пиховшек. Осознают ли они, что транслируют тезисы российской пропаганды? Субъективно говоря, да. Не заметить совпадений, думаю, невозможно", - заключает автор материала.

Источник: https://censor.net.ua/n3088027
 
   
 Топ комментарии
 
Просто пиховшек должен был освободиться где-нибудь в середине 2020-го за то, что вытворял накануне 2010-го, а мы добрые....
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Маємо вже 18 тисяч підписів.
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Если закрыть этот канал, где же тогда Тимошенко будет пиариться?
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Такими же манипуляциями общественным мнением как Пиховшек в прогаммах на телеканале NewsOne занимаються экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш и депутат Одесского горсовета (ВО "Батькивщина") Дмитрий Спивак.



кто-тол еще сомневается, что Йуля - марионетка из кремля??
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і тут юлька винувата...
Фо́бія (від дав.-гр. φόβος - страх, хворобливий страх") - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, виникаючий від певних ситуацій, дій, речей, тварин або людей. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує.
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Сернул вместе с компанией? Так вылижи. Какая Тимошенко? Когда ты, йолоп тупой, ее видел на 112 и тем более на ИНТЕРЕ?
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Йуле достаточно набрать в "батькивщину" разное отребье, не вошедшее в жопоблок.. И это отребье, как Спивак - на НьюзВан проводят политику кремля...
И, заметь, Йуля на всё это молчит.. бо - СОГЛАСНА ))
Сама же, ПОКА ЧТО, не показывается на этих канализациях... бо РАНО ещё.. и слишком уж показательно. Ближе к выборах и там появится, вместе с толпой своих "рідних"
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Співак до Батьківщини стосунку давно не має, а на загальнонаціональному рівні і не мав. Черговий фейк. Таких звідти багато вичистили.
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Просто пиховшек должен был освободиться где-нибудь в середине 2020-го за то, что вытворял накануне 2010-го, а мы добрые....
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Cлово "пиховшеки" должно стать таким же нарицательным, как "титушки", только в отношении журналистов.
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Мы не добрые. Мы полные импотенты просравшие инфовойну.

А потом удивляемся что большинство украинцев за прекращение войны, компрмисс и капитуляцию
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Подписываем петицию на сайте ВР. Лишним не будет.
Депутаты ОБЯЗАНЫ будут ее рассмотреть.

https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060
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Дурять, спочатку не приймали реєстрацію, тепер чекаю листа на електрону скриньку вже 10 хв
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Щось не так робив? Мене зареєстрували секунд за 15. Голос зарахували менше ніж за хвилину
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Дааааа??? А порошенко своей хронической ложью и стравливанием народов не толкает к расколу страны?
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какие народы стравливает порошенко? уж не мышебратские ли?
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А шо нарот Бамбаса, какой-то другой?) У него история другая, он был отдельным государством? Шо там по методичкам?) А ну давай, выдай нам перл)
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я не вступаю в дискуссии с порохоботвой, тем более с полными дураками
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Тююю, думав ПІХВАшеку давно підсрачника дали,
не дивлюся ТВ принципово..
🤑
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А ТВ, на жаль, перемагає. У двобої з холодильником.(((
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Так это проблемы Луценко и Грицака, пусть открывают дело на Пиховшека за сепаратизм или разжигание межрелигизоной вражды, если конечно сумеют ее доказать. А то очень удобно получается - наказание не несет никто персонально, а закрывают весь канал.
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А там весь канал транслирует российские тезисы. Ведущие нагло прерывают гостей и направляют в нужную сторону.
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не припомню такого случая. Помню, ведущие вежливо выпроводили жирного хряка, начавшего нести порошенковскую ложь и пропаганду, типа "вы рука кремля".
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Помнится, Пихвавошек при Януковиче в прямом эфире угрожал смертью журналисту.
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короче религиозной войне быть. По все рупорам рос.пропаганды в Украине мессидж доставлен. Провокации на подходе.
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Канонічні з неканонічними самосвятами.
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Увы, ЗАКОННО убрать эту сволочь не получится....
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NewsOne это наверное единственный канал, который говорит правду и которая так не нравится всяким при-порошенским ручным шавкам.
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NewsOne - это филиал "Россия-1", "Звезда" и "Раша тудэй" в одной посуде - унитазе.
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Гляньте кто поставил лайки этому троллю)))
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...сепарський канал з сепарами ведучими...спалитинах...!
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У мене риторичне питання, - ким треба бути, щоб споживати теле-блювотиння Піхвовошика?
Мене від одного його виду нудить.
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Ну, для сапиенсов с ІQ 80-90 под пиво нормально зайдет. Типа, Мань, смотри какой умный мужик и без бамажки все так красиво объясняет. Нужно голосовать за таких. А то кругом бариги, все достали. И т.д.
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Пиховшек уже давно политический труп, еще со времен Кучмы.
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"NewsOne толкает украинцев к расколу страны и религиозной войне, повторяя ложь российской пропаганды, - MediaSapiens" - кому не понятно, что NewsOne и 112 канал вместе с Медведчуком крышует Шоколадный Пахан, в случае поражения на выборах он убежит к кремлёвскому мяснику, и ему всё это зачтётся.
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Поэтому там с утра до ночи тусуется оппозиция?
Зачем же мертветчук их туда пускает?
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Канал недобитых уродов . Юрик , только Штепа и Ефремов твоя добыча ? Надя не в счёт , она просто дура .
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Вата вылезла ... Много уродов среди нас .
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Да, и ты первый.
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Пиховшек ведет антиукраинскую пропаганду с экранов украинского ТВ , произносит призывы к бунту и гражданской войне. Причем намного более опасные призывы чем те что произносила Савченко. Почему Савченко сидит, а Пиховшек не сидит и продолжает вершить свое грязное дело? Не потому ли что наша нынешняя Администрация и пророссийская экс-рыговская шатия по сути одна команда.
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Ньюсван один из наиболее профессиональных новостных каналов, а еще по нему можно иногда услышать правду. Но порохобанду такой расклад не устраивает, канешно.
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Это может понять только цивилизованный народ. Наш совковый можно назвать таким? Лет через 50, может быть. Ньюсван не для нашего народа....................................
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Медведчуківська пропаганда, лоліта, абирвалг, перетворює українців, офшори, зрада, на злісних дибілів, смерть порохоботам, абирвалг, Ліпєцкая фабріка, абирвалг зрада.
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СБУ вообще ,на кого работает ?мертвечук и прочие гниды Рабиновичи Шуфрич мураевы и прочие должны минные поля фашистовкацапов расчищать
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Вот те и свобода! Вот те и объективность! Да уж. Обвинения голословные и заказные. В Нацсовет занесли наличку зеленью, и пошла работа! Закрыть и не пущать! Салтыков-Щедрин актуален до сих пор. Как бы его забыть? А?
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Мне канал нравится. Очень профессионально работают. А вот то, что дают площадку таким оголтелым пропагандистам как пиховшек, сионистам как червоненко, гольдарбам всяким и прочим маргиналам - это незачёт. Не, ну где вы видели президента с фамилией Рабинович? Ну анекдот! И он понимает, что не будет. Ему зачем-то нужно быть официальным кандидатом, не смотря на дороговизну мероприятия. Какой-то для него в этом есть гешефт.
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Если бы не давали слова разным уродам, тогда было бы несправедливо. Свобода слова - это значит, что все имеют право выразить свое мнение. Принимать их мнение, или нет, это уже люди решат. Если большинство не примет их мнение, им придется или уйти, или изменить свои взгляды на жизнь.........................................
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Повилазили ....сиділи тихенько і на тобі....гарант гамнокомандувач вольную від закона дав сепарам....
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на крысме :1. Ялта - бывший город счастья, который сегодня вновь содрогнулся от звука истребителей: "Сегодня около 11 утра был кошмарный шум над городом. Видимо, самолёт, но из-за туч не было видно! У нас аж все соседи выбежали на улицу!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10445843768586035202. На севастопольском ватофоруме вежливо посылают потенциальных понаехов: "Работу найти сложно. Зарплата будет мизерная. Население, кроме силовиков, живёт за счёт торговли и обслуживания туристов. Местная соседка не могла устроить ребёнка в ближайший детсад - нет мест, но группы были забиты детьми из переехавших семей Донецка, Москвы, Перми и пр. Дело в том, что таких любящих (Крым) здесь осело за последние несколько лет уже десятки тысяч. Город не приспособлен на такое количество жителей. Представьте, что рядом с вашим домом есть маленький, тихий и уютный скверик с тремя лавочками. Там так хорошо, что туда из шумных и грязных районов начали приходить такие же любители тишины и красоты. В результате ваш уютный скверик постепенно превратился в заплёванный «цыганский табор», где даже присесть некуда. Зелень спилили и вкопали железные лавки, чтобы на них больше народу могло сидеть и лежать. Я думаю, намёк понятен?" https://twitter.com/Kosstik8/status/1044166929970319360
3. "Город русских моряков" на пятом году спасения от великого украинского ига: "С момента спасения Крыма от великого украинского "ига" вся шушера с материка, которая не нашла места на родине, приехала сюда!!!", "Вечерком на Лазарева посмотрите. Дешевые машины с орущей лезгинкой и куча "великоросов", пристающих с теми самыми словами ко всем проходящим женщинам" https://twitter.com/KrimRt/status/1044535215115382784
4. Еще одной севастопольской ватнице не по душе в родной говени: "Стало страшно и неприятно ходить по улице в темное время суток. Даже наличие на улице фонарей не делает путь домой спокойным и расслабленным, как было еще каких-то 5 лет назад. Напрягает, что просто идёшь по улице, а тебя с ног до головы рассматривают и «раздевают» глазами какие-то маргинальные личности мужского пола. Некоторые еще «кис-кис-кис» бросают вдогонку. Другие говорят «здравствуйте», но с таким похотливым лицом, что хочется исчезнуть на месте. Как противно, будто снова в 90-х! Вечером на спорт и со спорта специально одеваюсь без украшений как можно неприглядней, и делаю лицо, незаинтересованное ни к каким контактам, но это не стало работать. Еще бесят прилюдно харкающие на землю люди. Это верх бескультурья и неуважения к другим прохожим. Это мерзость и скотство. Понятно, что можно самому выбирать, в каком кругу общаться, но, к сожалению, в городе стало попадать много грязи на ботинки, и ты не знаешь, как от этого избавиться" https://twitter.com/KrimRt/status/10445304013169377295. Т.н. "заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма" Айдеру Аблятипову отказали в Москве в выдаче швейцарской визы. Предатель по указанию Кремля должен был принять участие в работе 39-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, где рассказывал бы про "рай", наступивший в Крыму https://ru.krymr.com/a/newsaideru-abliatipovu-otkazali-v-vize-shveitsarii/29507146.html6. Гоблин снова подал иск в Верховный суд Украины, чтобы отменить санкции против него. Заявление Аксенова зарегистрировали на сайте суда 19 сентября. Дату суда назначили на 22 октября 2018 года. Ответчиками Гоблин указал Президента Украина, СНБО, СБУ, Нацбанк и Кабмин http://qha.com.ua/ru/politika/aksenov-snova-trebuet-cherez-sud-snyat-s-nego-sanktsii/195563/7. Поклонская подала в ЕСПЧ жалобу на украинские суды. Мне так нравится, как эти курвы взывают к международным инстанциям после того, как помогли оккупантам растоптать международное право и права человека http://qha.com.ua/ru/politika/poklonskaya-podala-v-espch-jalobu-na-ukrainskie-sudi/195567/КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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недаремно піховшика витащили із небуття..
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Чтобы было понятно ропчущим - перед эфиром маргиналов голос за кадром говорит - канал не разделяет точку зрения ведущего. Какие претензии к каналу? Берите за яйца пиховшека, червоненко и прочих агентов кремля. Там бывают и нормальные люди. Канал пытается закрыть порошенко за критику. Он за свободу слова жизнь отдаст. Только не сказал чью. Шустер знает.
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Пиховшик не приходящий гость, он ВЕДУЩИЙ канала. Поэтому ни о каком самостоятельном мнении речи быть не может.
https://newsone.ua/about-channel/vedushhie.html

Пусть Портнов даст место ведущего для своей программы Андрею Полтаве.
Тогда он докажет, что НьюсВан дает в эфир разные мнения.
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Да, действительно. Паршивая овца всё стадо портит. Ему там не место. Дайте ресурс, где лучше всего смотреть Полтаву? Я только недавно узнал о Шарие, мне кто-то сказал, что Полтава его оппонент. Но я нигде его не встречал. Понятно, что можно нагуглить. А вы порекомендуйте.
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Какая одна овца? Там целая отара таких, Коцаба, Червоненко, Рабинович, Ганька Герман.
Такие кадры и то, что они несут круглосуточно, это редакционная политика канала.
По Полтаве задавайте поиск и выбирайте любое.
Я его не смотрю постоянно, но это явно альтернативное мнение к тому, что льется с НьюсВана постоянно.
Например, здесь:
https://www.youtube.com/channel/UCm4HVrVEKXA55Q-GVrF1GOA
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Так то тоже ведущие? Или уже гости? За Полтаву дякую.
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Нет, он не ведущий. Ты не смотрела канал. Рошенку с полки возьми.
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Псевдо Правый, я даже ссылку дала для особо одаренных.
Заходишь в нее и видишь Ведущие канала: Пиховшик.
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Ещё раз спрашиваю за что умерло 100 людей на майдане, за это в том числе... наша власть гандоны похлеще Януковича и его генрокурора Пшонки...
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+1000
А ни за что по факту. За идеи о лучшей жизни, конечно, на которые рвущейся к власти банде пороха было абсолютно насрать.
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Цели и задачи РФ в психологической войне. Распространять на международной арене взгляды, отвечающие интересам своего государства и его союзников; формировать международное доверие к политике своего государства, доброжелательное отношение к его вооруженным силам; вносить раскол в коалицию враждебно настроенных государств; поддерживать акции устрашения против противника: демонстрации военной мощи, политическое давление, экономическую блокаду, свертывание культурных и научных контактов; подвергать сомнению правильность внешней и внутренней политики страны противника; критиковать духовные и военные идеалы политического руководства и популярных лидеров государства-противника; дискредитировать военно-политические теории, доктрины, концепции, взгляды руководства страны противника.
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На этих каналах сепаров больше , чем на Донбассе . Но их никто не трогает , " власть " не считает их врагами Украины ?
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А кто заставляет смотреть этих уродов типа Пиховшека? Это не значит, что все остальные тоже уроды. Для уродов - уроды, для нормальных - нормальные. Это может единственный канал где есть все - на любой вкус. Самая настоящая свобода слова, которая не нравится любой власти...................................................
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Канал один из лучших по профессиональному уровню, как и 112. Не нравится, что по этому каналу говорят червоненки? Мне тоже не нравятся червоненки и рабиновичи. Ну так привлеките червоненка и рабиновияа к ответственности. Или кишка тонка, а, рошенушка? Своих не трогаем?
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Зробити строго семантичний переклад прізвища Піховшек на кацапську і далі йго тільки так і називати. П..дюк.
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Как можно толкать к расколу, который уже произошел?
Просто реалии жизни - углубляют его. И телеканалы тут - непричем.
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Интересно, а ты член какой банды?! NewsOne толкает украинцев к расколу страны и религиозной войне, повторяя ложь российской пропаганды, - MediaSapiens - Цензор.НЕТ 869
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як би кацапам не бажалось, але країна єдина і ніякого розколу немає.
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Это тебе начальник смены так сказал? Возьми рошенку с полки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныNewsOne толкает украинцев к расколу страны и религиозной войне, повторяя ложь российской пропаганды, - MediaSapiens
 
 
 
 
 
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