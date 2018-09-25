 NewsOne толкает украинцев к расколу страны и религиозной войне, повторяя ложь российской пропаганды, - MediaSapiens

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор материала пишет, что телеканал NewsOne, 100% акций которого недавно перешли в управление экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова, любит субъективизм.
"Здесь можно найти такие "интересные" форматы, как "субъективные итоги" или субъективная "хронология дня". Почему же на телеканале так полюбились эти жанры. Все просто: они крайне удобны для манипуляций", - говорится в статье.
"Начнем с итогов от Вячеслава Пиховшека. Здесь жонглирование терминами, фактами, персонами происходит крайне искусно. Во время прослушивания его часовых (!) программ "Хронология дня" очень трудно Вячеславу оппонировать. Точнее, это невозможно. Пиховшек пользуется отсутствием обратной связи и диктует свою повестку дня в головы зрителей. Удобно", - пишет автор статьи и отмечает, что симпатия Пиховшека к Виктору Медведчуку никуда не исчезла.
Так, 10 сентября Пиховшек в программе "Хронология дня" несколько минут зачитывает текст с сайта партии Медведчука "Украинский выбор" под названием "Апелляционный суд потребовал опровергнуть цинично лживые обвинения нардепа Лещенко". 13 сентября в этой же программе: "Виктор Владимирович Медведчук, "Украинский выбор", партия "За життя" — сказал по поводу акций, которые организовали под его офисом: "Акции, организованные представителями "партии войны"… Это злобная реакция на последовательную и принципиальную позицию по установлению мира на Донбассе, по восстановлению полноценных экономических отношений с Россией и странами СНГ"".
16 сентября Пиховшек удиляет Медведчуку пять минут выпуска.
"Похоже, что в "Хронологии дня" у Пиховшека — как на телеканале "112 Украина", где чуть ли не каждое высказывание Медведчука — уже новость", - говорится в материале.
"Отдельным пунктом в повестке дня от Вячеслава Пиховшека выступает Украинская православная церковь Московского патриархата. Правда, он ее не называет "Московским патриархатом", а лишь "нашим" и "украинским". Иногда мне даже казалось, что Пиховшек стал ее пресс-секретарем, потому что в эфирах он вообще не отделяет себя от этой церкви, употребляя по отношению к ней постоянно местоимение "мы". Кроме того, его "выводы" очень похожи на месседжи российской пропаганды", - пишет журналист Малинка.
"13 сентября передача опять начинается с церковных вопросов. Очевидно, что в повестке дня Вячеслава Пиховшека это приоритет. Он пересказывает интервью с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием: "Далее владыку спросили, что будет с нашей церковью после предоставления автокефалии раскольникам. Владыка мужественно ответил: "Наша церковь не признает эти действия... В семьях украинцев опять начнутся споры, будут захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, возникнут новые конфликты"". Кстати, то же мы слышали на "Интере" от политиков "Оппозиционного блока", - говорится в статье.
"О том, что создание новой поместной автокефальной Православной Церкви в Украине продиктовано "американцами", Пиховшек неоднократно подчеркивает в своих передачах", - пишет автор материала и отмечает, что Пиховшек рисует новые конспирологические теории и нагнетает.
"Может быть, все это сделано для того, чтобы эту будущую автокефалию поглотила Украинская греко-католическая церковь? Может быть, заявление официального Ватикана о том, что они не двигаются на восток — это просто дымовое прикрытие для местных украинских игр и многочисленных спецслужб, которые резвятся в Украине, как у себя дома. Эти игры мы уже проходили", - говорит Пиховшек в своей программе.
И нагнетает: "Я считаю, что нам всем нужно готовиться только к худшему, поскольку кардинальное [религиозное] разделение страны может быть, опять таки, первым серьезным шагом для того, чтобы мы шли к следующей точке разделения самой страны. Мы уже проходили нечто подобное: отсылка к обновленцам, к репрессиям против патриарха Тихона — все не случайно в истории нашей церкви".
Также, как отмечает автор статьи в трех программах Пиховшек повторяет глупости, говоря, что херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, потому что она имеет "пророссийскую позицию".
Такими же манипуляциями общественным мнением как Пиховшек в прогаммах на телеканале NewsOne занимаються экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш и депутат Одесского горсовета (ВО "Батькивщина") Дмитрий Спивак.
Лукаш утверждает, что "Украина превращают в Северную Корею", так как Петр Порошенко хочет дополнить Конституцию словами о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса.
"Опять звучит вопрос языка, которое экс-регионалы мусолят или не под каждые выборы. Лукаш пугает принудительной украинизацией и уничтожениями людей: "Я искренне не понимаю тех, кто его [украинский язык] навязывает. Провинциальное, узколобое мышление и глубокое чувство неполноценности не позволяет им оценить уникальность двуязычия украинцев и богатство иных родных языков украинцев… Как можно пытаться навязать украинский язык в Украине, которую они же и уничтожают вместе с украинцами?", - цитирует автор статьи Елену Лукаш.
"Слова Дмитрия Спивака даже на "субъективные выводы" не тянут. Это банальное введение в заблуждение вымышленными фактами, экспрессивной лексикой, вырванными из контекста цитатами. Как было показано выше, такие манипуляции применяют и Елена Лукаш, и Вячеслав Пиховшек. Осознают ли они, что транслируют тезисы российской пропаганды? Субъективно говоря, да. Не заметить совпадений, думаю, невозможно", - заключает автор материала.
кто-тол еще сомневается, что Йуля - марионетка из кремля??
Фо́бія (від дав.-гр. φόβος - страх, хворобливий страх") - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, виникаючий від певних ситуацій, дій, речей, тварин або людей. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує.
И, заметь, Йуля на всё это молчит.. бо - СОГЛАСНА ))
Сама же, ПОКА ЧТО, не показывается на этих канализациях... бо РАНО ещё.. и слишком уж показательно. Ближе к выборах и там появится, вместе с толпой своих "рідних"
А потом удивляемся что большинство украинцев за прекращение войны, компрмисс и капитуляцию
Депутаты ОБЯЗАНЫ будут ее рассмотреть.
https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060
не дивлюся ТВ принципово..
🤑
Мене від одного його виду нудить.
Зачем же мертветчук их туда пускает?
3. "Город русских моряков" на пятом году спасения от великого украинского ига: "С момента спасения Крыма от великого украинского "ига" вся шушера с материка, которая не нашла места на родине, приехала сюда!!!", "Вечерком на Лазарева посмотрите. Дешевые машины с орущей лезгинкой и куча "великоросов", пристающих с теми самыми словами ко всем проходящим женщинам" https://twitter.com/KrimRt/status/1044535215115382784
4. Еще одной севастопольской ватнице не по душе в родной говени: "Стало страшно и неприятно ходить по улице в темное время суток. Даже наличие на улице фонарей не делает путь домой спокойным и расслабленным, как было еще каких-то 5 лет назад. Напрягает, что просто идёшь по улице, а тебя с ног до головы рассматривают и «раздевают» глазами какие-то маргинальные личности мужского пола. Некоторые еще «кис-кис-кис» бросают вдогонку. Другие говорят «здравствуйте», но с таким похотливым лицом, что хочется исчезнуть на месте. Как противно, будто снова в 90-х! Вечером на спорт и со спорта специально одеваюсь без украшений как можно неприглядней, и делаю лицо, незаинтересованное ни к каким контактам, но это не стало работать. Еще бесят прилюдно харкающие на землю люди. Это верх бескультурья и неуважения к другим прохожим. Это мерзость и скотство. Понятно, что можно самому выбирать, в каком кругу общаться, но, к сожалению, в городе стало попадать много грязи на ботинки, и ты не знаешь, как от этого избавиться" https://twitter.com/KrimRt/status/10445304013169377295. Т.н. "заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма" Айдеру Аблятипову отказали в Москве в выдаче швейцарской визы. Предатель по указанию Кремля должен был принять участие в работе 39-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, где рассказывал бы про "рай", наступивший в Крыму https://ru.krymr.com/a/newsaideru-abliatipovu-otkazali-v-vize-shveitsarii/29507146.html6. Гоблин снова подал иск в Верховный суд Украины, чтобы отменить санкции против него. Заявление Аксенова зарегистрировали на сайте суда 19 сентября. Дату суда назначили на 22 октября 2018 года. Ответчиками Гоблин указал Президента Украина, СНБО, СБУ, Нацбанк и Кабмин http://qha.com.ua/ru/politika/aksenov-snova-trebuet-cherez-sud-snyat-s-nego-sanktsii/195563/7. Поклонская подала в ЕСПЧ жалобу на украинские суды. Мне так нравится, как эти курвы взывают к международным инстанциям после того, как помогли оккупантам растоптать международное право и права человека http://qha.com.ua/ru/politika/poklonskaya-podala-v-espch-jalobu-na-ukrainskie-sudi/195567/КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
https://newsone.ua/about-channel/vedushhie.html
Пусть Портнов даст место ведущего для своей программы Андрею Полтаве.
Тогда он докажет, что НьюсВан дает в эфир разные мнения.
Такие кадры и то, что они несут круглосуточно, это редакционная политика канала.
По Полтаве задавайте поиск и выбирайте любое.
Я его не смотрю постоянно, но это явно альтернативное мнение к тому, что льется с НьюсВана постоянно.
Например, здесь:
https://www.youtube.com/channel/UCm4HVrVEKXA55Q-GVrF1GOA
https://newsone.ua/programs.html
Заходишь в нее и видишь Ведущие канала: Пиховшик.
А ни за что по факту. За идеи о лучшей жизни, конечно, на которые рвущейся к власти банде пороха было абсолютно насрать.
Просто реалии жизни - углубляют его. И телеканалы тут - непричем.