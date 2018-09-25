 Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщил заместитель главного врача Волновахской центральной районной больницы Александр Белозеров.
Женщина, пострадавшая в ДТП, сегодня, 25 сентября, около 4:30 утра скончалась в Волновахской ЦРБ.
Напомним, 23 сентября отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области на своей странице в Facebook сообщил о ДТП.
"С сожалением вынуждены подтвердить факт ДТП с пострадавшими с участием патрульного автомобиля", – говорится в сообщении.
Происшествие произошло на Центральной улице возле дома №17. В результате наезда женщина-пешеход получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
"Просим не делать поспешных выводов, а при наличии любой информации – предоставить ее в следственные подразделения, с целью полного и всестороннего изучения материалов. Управление патрульной полиции в Донецкой области выражает соболезнования родным и близким, а также призываем к терпению", – сообщили в полиции.
Отмечается, что расследование ситуации и установления всех фактов взято на контроль руководством Национальной полиции и Департамента патрульной полиции.
Мы же терпилы! Должны понимать и терпеть!
За рулем патрульного авто находилась 21-летняя капрал из Мариуполя. По данным пресс-службы патрульной полиции Донецкой области, ДТП произошло 23 сентября в 11:00. Полицейская, которая управляла транспортным средством, сразу же прошла медосвидетельствование, которое показало, что она была трезвая.
В Сети также появилась запись с видеорегистратора патрульного автомобиля, на котором видно, что водитель даже не снизила скорость во время движения.https://www.0629.com.ua/news/2166404/v-bolnice-skoncalas-zensina-kotoruu-sbila-kapral-patrulnoj-policii-iz-mariupola-foto-video-18
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Походу, полицейские-убийцы на дорогах ещё страшнее пьяных ублюдков...
НЕГОДЯИ В НОВЫХ МУНДИРАХ!
На этот раз не проканало