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 Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице

Женщина, которую 23 сентября автомобиль патрульной полиции сбил в Волновахе (Донецкая область), сегодня утром умерла в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщил заместитель главного врача Волновахской центральной районной больницы Александр Белозеров.

Женщина, пострадавшая в ДТП, сегодня, 25 сентября, около 4:30 утра скончалась в Волновахской ЦРБ.

Напомним, 23 сентября отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области на своей странице в Facebook сообщил о ДТП.

"С сожалением вынуждены подтвердить факт ДТП с пострадавшими с участием патрульного автомобиля", – говорится в сообщении.

Происшествие произошло на Центральной улице возле дома №17. В результате наезда женщина-пешеход получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице 01

Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице 02
Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице 03

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"Просим не делать поспешных выводов, а при наличии любой информации – предоставить ее в следственные подразделения, с целью полного и всестороннего изучения материалов. Управление патрульной полиции в Донецкой области выражает соболезнования родным и близким, а также призываем к терпению", – сообщили в полиции.

Отмечается, что расследование ситуации и установления всех фактов взято на контроль руководством Национальной полиции и Департамента патрульной полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088026
 
 
 Топ комментарии
 
При этом, есть пикантная деталь:

За рулем патрульного авто находилась 21-летняя капрал из Мариуполя. По данным пресс-службы патрульной полиции Донецкой области, ДТП произошло 23 сентября в 11:00. Полицейская, которая управляла транспортным средством, сразу же прошла медосвидетельствование, которое показало, что она была трезвая.
В Сети также появилась запись с видеорегистратора патрульного автомобиля, на котором видно, что водитель даже не снизила скорость во время движения.https://www.0629.com.ua/news/2166404/v-bolnice-skoncalas-zensina-kotoruu-sbila-kapral-patrulnoj-policii-iz-mariupola-foto-video-18
Рекомендую глянуть на этот кошмар.
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Полицейская мразь поехала на зебру, по которой переходила женщина!!! Об этом свидетельствует видеорегистратор водительши-убийцы. И после этого - "не делайте поспешных выводов"?!
НЕГОДЯИ В НОВЫХ МУНДИРАХ!
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Ну да....
Мы же терпилы! Должны понимать и терпеть!
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Мусара сАбакова охренели вкрай,такой быкоты к мусарне не было никогда.Реформа?
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При этом, есть пикантная деталь:

За рулем патрульного авто находилась 21-летняя капрал из Мариуполя. По данным пресс-службы патрульной полиции Донецкой области, ДТП произошло 23 сентября в 11:00. Полицейская, которая управляла транспортным средством, сразу же прошла медосвидетельствование, которое показало, что она была трезвая.
В Сети также появилась запись с видеорегистратора патрульного автомобиля, на котором видно, что водитель даже не снизила скорость во время движения.https://www.0629.com.ua/news/2166404/v-bolnice-skoncalas-zensina-kotoruu-sbila-kapral-patrulnoj-policii-iz-mariupola-foto-video-18
Рекомендую глянуть на этот кошмар.
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Жесть... Сука даже не думала останавливаться...
Походу, полицейские-убийцы на дорогах ещё страшнее пьяных ублюдков... Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице - Цензор.НЕТ 2724
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он скоро аваков пообещал с 2019 еще зарплату поднять ? рюкзаки купили а мозги нет
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Нічого. Прийде Юля і поверне нашу рідну міліцію!
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Жаль, шо пешеход померла - некого посадить за нападение на патрульный автомобиль с причинением оному ущерба. И моральный копам!!! Ух, медики, шоб вам!
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Сбита чисто на пешеходном переходе. Как же так можно! Пустая же совершенно дорога.
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Полицейская мразь поехала на зебру, по которой переходила женщина!!! Об этом свидетельствует видеорегистратор водительши-убийцы. И после этого - "не делайте поспешных выводов"?!
НЕГОДЯИ В НОВЫХ МУНДИРАХ!
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Вообще-то жертва прекрасно видела, что едет автомобиль, но с чисто жлобским упорством перла по переходу.
На этот раз не проканало
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Да тут ведь- иное. Полицейская, за рулем, прекрасно видя пешехода, на зебре, явно имея время затормозить... ничего не предпринимает. У меня ощущение, что она СМС набирала, в процессе езды. Не шучу.
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Всегда учу своих детей не выбегать на переход и ВСЕГДА убедиться, что автомобиль останавливается, чтобы пропустить. Особенно второй ряд и встречка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице
 
 
 
 
 
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