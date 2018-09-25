 Женщина, которую сбил полицейский автомобиль в Волновахе, скончалась в больнице

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом сообщил заместитель главного врача Волновахской центральной районной больницы Александр Белозеров.

Женщина, пострадавшая в ДТП, сегодня, 25 сентября, около 4:30 утра скончалась в Волновахской ЦРБ.

Напомним, 23 сентября отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области на своей странице в Facebook сообщил о ДТП.

"С сожалением вынуждены подтвердить факт ДТП с пострадавшими с участием патрульного автомобиля", – говорится в сообщении.

Происшествие произошло на Центральной улице возле дома №17. В результате наезда женщина-пешеход получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрутка врезалась в дерево в Кривом Роге: 11 людей пострадало. ФОТО (обновлено)

"Просим не делать поспешных выводов, а при наличии любой информации – предоставить ее в следственные подразделения, с целью полного и всестороннего изучения материалов. Управление патрульной полиции в Донецкой области выражает соболезнования родным и близким, а также призываем к терпению", – сообщили в полиции.

Отмечается, что расследование ситуации и установления всех фактов взято на контроль руководством Национальной полиции и Департамента патрульной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Daewoo Lanos и Mercedes Vito столкнулись в Запорожской области: 4 человека погибли, еще 2 - госпитализированы. ФОТО